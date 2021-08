Spegnere la rete dei vaccini, come sparare su un ospedale

Spegnere la rete dei vaccini è come sparare su un ospedale. Pirati? Pirati a caccia di un bottino sotto forma di riscatto? Se è così, l’organizzazione che ha condotto l’attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Lazio non è solo un’organizzazione criminale, è una banda di gente feroce. Oggi nel Lazio chi vuole prenotarsi per vaccinarsi non può farlo. Non è dato sapere quanto durerà, ma di certo chi ha causato e voluto il blocco ha causato e voluto contagi in più, ricoveri in più. Estorsione, frode informatica… E probabilmente altri reati possono essere addebitati a questa gente feroce, ma quel che la legge potrà formulare sarà sempre e purtroppo al di sotto di quel che questa gente ha organizzato e fatto, appunto sparare su un ospedale.