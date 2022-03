Su 147 paesi al mondo di cui si calcola (o si ipotizza) la spesa militare l’Italia si piazza al posto 102. Cioè in media due paesi su tre di quelli al mondo spendono per armi e difesa più dell’Italia. Paese l’Italia pacifico, anzi pacifista? Pacifista e non solo pacifico perché ci sono paesi pacifici che si armano, sono i paesi pacifisti che disarmano o quasi e che comunque il disarmare considerano un valore e un dovere.

La Costituzione inventata e quella vera

Paese pacifista l’Italia a seguito e in coerenza di una Costituzione inventata che “rifiuta la guerra”? Costituzione inventata questa, dal momento che la Costituzione, quella vera “rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione” dei contrasti internazionali e neanche si sogna però di bandire e rifiutare una guerra di difesa e la relativa forza armata necessaria ad un paese. Come che sia, l’Italia paese pacifista che ha orrore delle armi e rigetto della spesa militare?

Paese moroso

Il rigetto della spesa militare in Italia c’è, poderoso e radicato e diffuso. Quasi totale il rigetto della spesa militare quando poi la spesa sia di tasca italiana. Da ottanta anni il più della spesa militare è in carico agli americani (cattivissimi e guerrafondai ovviamente). E in carico agli Usa la italiana fortissima determinazione pacifista vuole che restino le spese militari per la difesa d’Europa. Noi spendere per le armi? Per carità! Che volgarità! Lo facciano gli americani, magari gli inglesi. Ma noi no, fa…brutto. Ma non c’erano accordi e impegni (dannatamente ovvi) tra paesi alleati?

Dicevano, da decenni: ciascuno spenda almeno il 2 per cento del suo Pil per spese militari, altrimenti finisce che difesa e sicurezza qualcuno se la prende a sbafo. Al 2 per cento dl Pil per spese militari l’Italia non è mai arrivata, è sempre stata morosa nel condominio Occidente e nel Condominio Europa quanto a spese per difesa e sicurezza. Adesso ha appena e solo promesso solo di arrivare, ottemperare a quel famoso ed eluso 2 per cento. E subito è partito uno sconcio teatrale sull’armarsi è peccato. Peccato immorale, soprattutto contro il portafoglio. Che siano gli altri a sporcarsi le mani con la spesa per armi, tanto, come succede nei condomini, se non pago per il riscaldamento comune mica me lo tolgono il riscaldamento al condomino moroso. Non funziona così anche con la sicurezza e difesa?