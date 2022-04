Al lato del nuovo (teorico e futuribile) percorso per diventare prof e in cattedra andare (tirocinio di un anno, corsi formativi per accesso a concorso annuale) anche l’annuncio (teorico e futuribile) che aumenti di stipendio del corpo insegnante saranno possibili anche se non legati all’anzianità di servizio. Come? Aumenti di stipendio per merito? Quindi prof bravi e meno bravi? Quindi qualcuno che valuta e quindi premia o non premia? Tranquilli, nulla di così divisivo e mortificante per l’eguaglianza dei diritti dei lavoratori della conoscenza.

Corsi aggiornamento retribuiti a parte e rigorosamente volontari

Nulla di così offensivo come l’introduzione di concetto e pratica di valutazione e merito nella invalutabile azione pedagogica, solo l’annuncio di corsi di aggiornamento per chi è già in cattedra. La frequenza a questi corsi verrà retribuita a parte o andrà a costituire parte separata della retribuzione. Malizioso e maligno scetticismo, però nutrito da decennale esperienza, lascia pieno diritto di cittadinanza ad una Cassandra delle formazioni professionali per via di corsi di aggiornamento: li faranno quasi tutti, in automatico e burocratico. A nessuno sarà negato e si farà in modo che non siano disagevoli né impegnativi e soprattutto che l’accesso alla retribuzione aggiuntiva che comportano sia largo. Esteso tanto quanto tutta la potenziale platea del corpo insegnate e quindi si torni agli aumenti fissi e uguali per tutti tipo anzianità.

Da non omettere il meraviglioso particolare della “volontarietà” dell’aggiornamento professionale. In omaggio e rispetto del principio per cui prof una volta, prof per la vita. Chi non vuole aggiornare scienza e conoscenza in 30/40 anni di insegnamento conserva il diritto di farlo. Comunque tranquilli tutti: la nuova via professionale per diventare prof, i nuovi corsi di aggiornamento sono annuncio senza data. Il che nella vita pubblica italiana vuol dire senza futuro. Facciamo così: i prof che hanno tra i 50 e i 60 anni non li vedranno mai prima di andare in pensione. Quelli che hanno 30 o 40 anni li vedranno modificati, posticipati, mediati se non gestiti dai sindacati. Salvo che prossimo governo non ci ripensi. Tranquilli prof, l’aumento di stipendio, se e quando arriva, resta automatico e uguale per tutti.