Taranto politica tarantolata: arriva 1 miliardo, non stanno nella pelle

Taranto politica tarantolata, la battuta non è granché, però è questa l’immagine: l’intera politica cittadina presa da frenesia motoria e danzante. Sindaci e assessori, dimissioni e sfiducie, maggioranze che si scompongono e decompongono, intrecci nuovi, lasciti e ritrovamenti. E non manca il sonoro al danzare: risuonano ritmate libertà, città, futuro e ovviamente onestà. E’ la taranta del miliardo.

Il miliardo di euro in soldi pubblici che dovrebbe, che sta per arrivare a Taranto tra Pnrr (soldi Ue), ex Ilva (soldi pubblici italiani) e Giochi del Mediterraneo (soldi pubblici e di sponsor privati). E’ la taranta del miliardo che vien ballata con dionisiaca frenesia perché Taranto Comune è “stazione appaltante”, quindi sono i politici locali che il miliardo lo devono prima prendere, toccare direttamente e poi distribuire. Danzano, saltellano, non stanno più nella pelle.