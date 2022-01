Quando si dice neanche le basi del mestiere…A onor del vero si dice sempre meno, perché con tutta evidenza le terre del neanche le basi del mestiere sono sempre più abitate, in ogni mestiere. Stavolta registriamo il libro di testo per il biennio dei licei dove si legge di una “religione ufficiale” dell’Italia. Status che dal 1984 non appartiene a nessuna confessione, l’Italia non ha “religioni ufficiali”. Ma ai redattori del testo questa circostanza apparirà una pignoleria e una trasgressione dello scrivi come parli, parla come ti viene…L’insostenibile leggerezza dello studiare esperenzial-creativo e non sia mai concettual nozionistico si riverbera in mille brillanti incompetenze quando si redigono testi di ogni genere e in ogni settore. Ma i libri di scuola…Del nome di quel testo non diremo, se non della sua appunto mirabile leggerezza incompetente o incompetenza leggera.