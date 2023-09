Tre nazionali in campo, sabato da urlo: calcio, volley, rugby, Spalletti deve riscattare l’onta di Palermo

Tre Nazionali in campo. Tre match seducenti, tutti i in diretta Tv. Sabato da urlo. Tre partite dal sapore particolare: una primizia assoluta (Spalletti ct al debutto) e due realtà ad una prima autorevole verifica: gli azzurri di Fefe’ De Giorgi e gli azzurri della palla ovale.

Partiamo dall’appuntamento più intrigante, almeno per la sua risonanza mediatica.

CALCIO -A Skopje debutto assoluto di Luciano Spalletti, nuovo ct. della Nazionale abbandonata dal Paperone Mancini: Macedonia del Nord-Italia, nella torrida “National Arena Tudor Proeski” (ore 20.45, Rai1). Match dal doppio obiettivo : partire bene con il tecnico toscano e riscattare la maledetta notte di Palermo in cui proprio la sconfitta con la Macedonia (0-1, gol di Trajkovski al 92’) ci costo’ la partecipazione ai Mondiali del Qatar. I “furbi contrabbandieri macedoni “ (citazione Battato) si aggiudicarono lo spareggio e l’Italia precipitò nello psicodramma già vissuto con le due Coree: quella di Fabbri (1966) e quella di Trapattoni (2002). Ora quella “figuraccia cosmica” impone il riscatto. E proprio questa necessità è il valore aggiunto del match. Da non perdere.

VOLLEY – Sempre a Skopje gli azzurri di De Giorgi incrociano i loro destini europei con la Macedonia del Nord. Gli azzurri saranno di scena alle 18 ( diretta Rai 2 e Sky Sport ). I ragazzi del volley hanno chiesto l’anticipo proprio per non scontrarsi con i colleghi azzurri in tv. Poi martedì 12 L’Italvolley giocherà i quarti a Bari. Sabato 16 la finale a Roma.

RUGBY – Debutto azzurro ai Mondiali di Parigi. (8 settembre-28 ottobre). Per l’Italia sabato c’è la Namibia all’ora di pranzo a Saint – Etienne (diretta Rai 2 e Sky Sport a partire dalle 12.45). Seguiranno l’Uruguay mercoledì 20 in Costa Azzurra, a Nizza, nel tardo pomeriggio. Gli azzurri sono inseriti nel primo dei 4 gironi con Namibia, Uruguay, Nuova Zelanda ( a Lione il 22 settembre). Girone proibito ma affascinante. Il match con gli All Blacks è il più atteso. Infine c’è molta attesa di vedere all’opera il talentuoso Ange Capuozzo, 24 anni, estremo/ala: storica la doppietta alla Scozia al suo debutto (12 marzo 2022).