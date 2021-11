Trieste chiama contagio, Milano risponde: basta Sabato No Vax ammazza Natale

Trieste chiama…parte così lo slogan No vax ripetuto in molto striscioni e slogan qua e là disseminati nella penisola. Trieste chiama è diventato un claim del movimenti e sentimento anti vaccino, anti Green Pass, anti governo, anti Stato. Trieste chiama…E Trieste ha chiamato, ha chiamato contagio. Sono 93 (finora) i manifestanti a Trieste cui è stato diagnosticato Covid. Sono probabilmente di più. Sono certamente di più i residenti a Trieste a loro volta contagiati. Perché i manifestanti (stazionari in città da settimane) ovviamente girano, hanno contatti. E hanno fatto di Trieste il focolaio più acceso d’Italia.

Trieste chiama…zona gialla

I numeri del contagio e la progressione del contagio stanno chiamando per Trieste la zona gialla. Tanto che sindaco per evitarla (d’intesa con il Prefetto) hanno deciso di vietare altre manifestazioni al centro della città. Per, letteralmente, garantire il diritto alla salute.

Milano risponde…

Trieste chiama e poi il sentire e agire No vax aggiunge il nome di altra località che risponde alla chiama. Milano risponde in effetti. Con la petizione accorata di Confcommercio milanese e di tutte le attività commerciali della città e di quelle col commercio connesse. Petizione, appello, richiesta di impedire il Sabato No vax. Da quindici settimane i cortei No vax si prendono il centro della città, obbligano a chiudere negozi, chiudono di fatto le attività e la città stessa. Il Sabato No Vax sta ammazzando il Natale, fermatelo. Ecco la risposta che da Milano arriva al Trieste chiama.