Trieste, sono le quattro del mattino quando la Polizia comincia a comunicare: ci sarà uno sgombero del varco e del piazzale e quindi relativo invito ad allontanarsi. Sono le dieci del mattino e per sei ore l’avviso continua ad essere ripetuto dalla Polizia in ogni forma. Viene ripetutamente annunciato “sgombero a termini di legge” e viene anche suggerito da funzionari e agenti in decine di diffusi colloqui di allontanarsi. Viene dato per ore annuncio e e vengono date ore e ore di tempo. Ma quasi tutti quelli del blocco restano lì. E non pochi di quelli che li avevano portati lì, i bambini li tengono ancora lì. Come se sgombero, se necessario con la forza, non fosse stato annunciato o come se gli annunci della Polizia fossero carta straccia e parole bisunte.

No Vax genitori prima e più di genitori No Vax

Il giorno dopo il grido indignato: sotto le cariche e gli idranti anche i bambini e i vecchi! Per fortuna nessuno di coloro che sono stati “sotto le cariche e gli idranti” si è fatto male. Ma chi ce li ha messi i bambini e i vecchi al presidio No Vax al Varco 4 Porto di Trieste? I genitori manifestanti e fin qui hanno esercitato come ritenevano opportuno la loro pedagogia genitoriale e civile. Ma chi ce li ha volutamente tenuti lì i bambini dopo ore di annunci e avvisi che ci sarebbe stato lo sgombero? Chi li ha messi, volutamente, sotto idranti e cariche? Chi li ha lasciati lì a far da…barricata? I genitori manifestanti che non hanno allontanato dal blocco i loro bambini per i loro bambini hanno avuto scarsa, scarsissima responsabilità. La stessa scarsissima o nulla responsabilità che proclamano e reclamano in materia di pandemia, vaccinazione, misure anti contagio. Sono No Vax genitori prima e più che genitori No Vax.