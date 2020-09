Trump-Biden lordi di piatti e pietanze tiratisi addosso. E non c’è niente da ridere (FOTO Ansa)

Trump-Biden, Bbc paragona quello che era il più della democrazia mondiale ad una scena di rissa in mensa quando ci si tira piatti e pietanze e se ne resta lordi. Wrestling grottesco, peggio dei nostri peggiori talk show. Un ruzzolare scomposto per le scale e non c’è niente da ridere.