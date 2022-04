Vaccinarsi non serve più, cioè meritarsi e chiamarsi la prossima ondata

In 24 ore appena 25 mila vaccinazioni tra prime, seconde e terze dosi: il bilancio del 6 aprile 2022. Non ci si vaccina più, l’idea è che vaccinarsi non serva più. Un milione e passa di italiani non ha fatto la terza dose, probabilmente ritenendola superflua. Superflua rispetto a cosa? A qualcosa di vago come l’aria che tira, l’umore che viaggia. Il 62 per cento delle famiglie, cioè i genitori, due su tre non hanno vaccinato i loro figli in età dai 5 agli 11 anni. Probabilmente ritenendo superflua la vaccinazione per i bambini. Superflua rispetto a cosa? Alla chiacchiera, alla ignoranza informata, al senso comune dominante e fuorviante. Nonostante i pediatri, solo il 38 per cento dei bambini vaccinati. E così, sommando ai minori non vaccinati non per loro scelta, gli adulti renitenti o imboscati al vaccino si resta a sette (!) milioni di italiani a dose zero, zero dose, niente vaccino anti Covid.

Tanto, non serve più…

Tanto vaccinarsi non serve più dice il mai troppo maledetto senso comune. Senso comune che nella sua stolido (e anche un po’ stupido) semplicismo non ce la fa ad arrampicarsi su un concetto neanche troppo arduo: in ospedale per Covid si finisce ora in relativamente pochi casi perché ci si è…vaccinati! Bambini a parte che non scelgono per loro stessi, quei milioni di adulti che si sentono al riparo e giustificati dal tanto non serve più…si meritano e si chiamano la prossima ondata.