“Vaccini pericolosi, occhio a cosa vi iniettano”…ma avete sempre la stessa accortezza su tutto?

I vaccini “sono pericolosi”, attenzione “a cosa vi iniettano”. Tra i vari modi di essere No Vax, una delle figure principali è quella del consumatore attento. Attento, anzi attentissimo a quello che c’è nei vaccini. A quello che ci inoculano in corpo.

Poco tempo per sperimentare, poca trasparenza. In effetti sono passati solo due anni in cui si sono fatte le pulci a case farmaceutiche, vaccini, effetti collaterali, e chi più ne ha più ne metta. Il problema è che c’è di mezzo una pandemia, che ha avuto effetti catastrofici sulla vita sociale ed economica (oltre che sanitaria) del mondo intero.

E l’unico modo per uscirne velocemente è fidarsi della scienza. Certo, c’è chi farà profitti. Ovvio, le sperimentazioni di solito durano più a lungo. Ma che alternative abbiamo?

Sarebbe curioso sapere se tutti quelli che hanno paura del vaccino usano le stesse precauzioni in ogni ambito della loro vita. Ogni volta che comprano un alimento al supermercato, già li vediamo a leggere nel dettaglio l’etichetta. Questo va bene, questo no, questo boh, aspetta che guardo su Google. Tempo medio per ogni spesa: 3 giorni.

E quando prendono una Tachipirina? Bugiardino, messaggio Whatsapp al medico di famiglia, un consulto con l’amico dell’amico che ha fatto 4 esami di Medicina, il solito passaggio su Google che preannuncia una possibile morte. Nel frattempo, la febbre può essere arrivata a 40 e tanti saluti Tachipirina.

Non parliamo a quando vanno fuori, per esempio al ristorante. “Cameriere, vorrei quelle penne all’arrabbiata, ma solo se mi mostra il certificato di provenienza dei pomodori, del peperoncino, l’indicazione sulla macinatura della farina. La spremitura dell’olio è stata a freddo? E quando sono state colte le olive?”. Nella migliore delle ipotesi riceveranno un “vaffanculo”.

Forse l’unico momento in cui non sono così attenti e premurosi è il momento dell’acquisto della droga che eventualmente usano. Probabilmente non chiedono al pusher con cosa l’abbia tagliata.

