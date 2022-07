Valanghe, Covid, mare, vacanze... Ma veramente la gente deve starsene a casa?

Col Covid in aumento un po’ ovunque sarebbe bene non avventurarsi in spiagge affollate. Bisognerebbe prendersi la propria fetta di spiaggia, piantarci la bandiera-ombrellone e tenersi lontano più o meno da tutti. Con mascherina sempre vicino. E con la faccia in cagnesco sempre pronta da tirare fuori in caso di avvicinamenti indesiderati.

Con i cambiamenti climatici e con i ghiacciai in rovina sarebbe bene anche non avventurarsi troppo in montagna. O almeno non avvicinarsi ai ghiacciai. O almeno non avvicinarsi al ghiacciaio della Marmolada. O almeno non avvicinarsi al ghiacciaio della Marmolada proprio in questi giorni. E invece… e invece qualcuno già è stato beccato. Qualche escursionista e qualche curioso ieri è già stato avvistato, fermato e rimandato indietro.

Davvero credete, poveri illusi, che il Covid, i cambiamenti climatici e qualche tragedia sparsa rovineranno le nostre ferie? Davvero credete che noi italiani fieri resteremo a casa?