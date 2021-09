Varriale tu quoque: cartellino rosso per fallo di mani FOTO ANSA

Varriale anche tu…Il fatto è che ad Enrico Varriale un magistrato ha imposto il divieto di avvicinarsi e anche il divieto di comunicare anche per interposta persona. Avvicinarsi a chi, comunicare con chi? Con la donna con cui Varriale aveva una relazione affettiva, la stessa che si è rivolta alla Polizia e ha fatto partire l’indagine e le misure anti stalker. Dunque per Varriale cartellino rosso nella partita del suo fidanzamento che, ormai, tale non sembra essere più.

Le cronache, alimentate probabilmente dagli avvocati, raccontano che Varriale e la donna in questione erano quasi vicini alla scelta della convivenza quando…Qui le cronache diventano maligne, alludono ad un Varriale nervoso e frustrato da una mancata conferma a vice direttore Rai Sport, riferiscono di una scenata di gelosia durante la quale…Eccolo qui il fallo di mani alzate, come denuncia la donna. Durante la lite. Inequivocabile il termine usato dalla donna nel riferire: “Mi ha picchiata”. Quindi la donna tronca la relazione e i rapporti. Ma Varriale a quel punto insiste, chiama, citofona all’alba, assedia. Questa l’accusa che Varriale respinge: “Vicenda privata che doveva restare tale e nulla di più”. Varriale, uno dei volti più noti dello sport Rai in tv, Varriale anche tu…