Vegani, omeopati, neonazi: strana alleanza No Covid. Strana? (Nella foto d’archivio Ansa, un esponente del movimento No Mask)

Vegani, omeopati, neonazi, fascistoni e militanti e fedeli delle cure alternative insieme in piazza per negare Covid esista e per chiamare alla rivolta contro le misure sanitarie. La Repubblica la chiama la “strana alleanza”. Strana? Il nemico di tutti è comune: ragione e scienza. Sono tutti figli del pensiero magico.