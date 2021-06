Versilia spiaggia lordata in massa. Sindaco domanda: si può essere così incivili? Risposta: sì, ogni giorno

Versilia, una spiaggia, una ma tutte le altre trattate allo stesso modo, trattate come immondezzaio dalla gente che va in spiaggia, al sole, al mare. Un sindaco del luogo posta sui social la foto della spiaggia lordata, lordata dalla massa di gente, e domanda: “Si può essere così incivili?”. La risposta è nella foto e nella quotidiano di spiagge, parchi, città d’Italia, la risposta è sì, si può essere così incivili, ogni giorno. La notizia, quando c’è, è quella di un condiviso e di massa comportamento civile. Difficile infatti fotografarlo e postarlo in rete.