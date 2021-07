Vialli e Mancini, Pirondini e l’onore padano: Boniperti rilanciò, ma a Cremona una stretta di mano è per sempre

C’è un tocco cremonese in questa Italia campione d’Europa, ed è il tocco di Luca Vialli, cremonese della più bell’acqua, fratello ispiratore e suggeritore del Mancinissimo. E ciò basta – a me figliocccio esule di Cremona – per esultare oltre ogni più ragionevole ritegno.

Vialli e Mancini ci hanno regalato una favola; l’esempio di un grande valore: l’amicizia. Ma è difficile spiegare questo valore. Che non è solo legame d’affetto e di consuetudine tra persone unite da scambievole simpatia e da affinità di sentimenti. Diceva l’immenso Muhammad Alì: “L’amicizia è la cosa più difficile da spiegare. Non è qualcosa che si impara a scuola. Ma se non hai imparato il significato dell’amicizia, non hai davvero imparato niente”.

Ho conosciuto Vialli quando era un ragazzino ed aveva un capoccione cespuglioso, nero come il carbone.