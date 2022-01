Addio a Sergio Lepri, Vincenzo Vita lo ricorda: vero maestro buono, guidò l’Ansa con dignità in tempi difficili

Addio a Sergio Lepri, vero maestro buono. Così Vincenzo Vita ha salutato sul Manifesto Sergio Lepri, direttore dell’Ansa, l’agenzia di stampa, negli anni ’60, ’70 e ’80.

Alla sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma vi è stata la camera

ardente di Sergio Lepri, cui hanno partecipato numerose persone. Lepri ha

diretto l’Ansa dal 1961 al 1990.

Partigiano, animatore del giornale clandestino del partito liberale,

continuò l’esperienza giornalistica al Giornale del Mattino di Firenze con

Ettore Bernabei (il futuro direttore della Rai). Per poi assumere il ruolo di

portavoce laico di un Amintore Fanfani democristiano sì ma di derivazione

(allora) dossettiana.

Azionista, profondamente democratico e legato a quella Carta

costituzionale di cui la Resistenza aveva permesso l’elaborazione, Lepri si

può davvero definire un maestro. Sia per la capacità di formare intere

generazioni di professionisti.

Sia per la dirittura morale che è sempre stata riconosciuta a Sergio Lepri.

E che ha segnato i discorsi di amaro commiato pronunciati durante l’austera cerimonia del commiato

Racconta la figlia Maria (seduta accanto ai fratelli Paolo e Stefano) un

frammento emblematico dell’umanità del padre. Di fronte alla notizia

della morte di David Sassoli, con cui esisteva un antico rapporto di amicizia,

Lepri aveva manifestato il dispiacere per la scomparsa di una persona così

giovane, al cospetto dei suoi 102 anni. Purtroppo, qualche giorno dopo si

spegneva.

Chiunque abbia avuto a che fare con il mestiere dell’informazione ha letto

e studiato i testi di una figura particolare, forse irriproducibile, testimone

di un tempo che corre via veloce. Parliamo del tempo dell’informazione di

qualità, costruita con rigore e precisione, fondata sulla ricerca della verità.

E costruita sulla bella lingua, in cui ogni parola e ogni aggettivo

hanno un significato peculiare da non violare attraverso utilizzi impropri.

Proprio la sacralità della scrittura ha contribuito a rendere l’Ansa

un’istituzione vera e propria, non solo per l’essere salita via via al quarto

posto nel mondo tra le entità omologhe.

Soprattutto, Sergio Lepri disegnò l’ex voce ufficiale Stefani (nata a Torino nel 1853) come riferimento autonomo e indipendente del e nel flusso delle notizie.

Se l’ha scritto l’Ansa, si diceva e si dice tuttora, vuol dire che è vero.

Nell’età delle fake, dell’insopportabile strisciata dei talk televisivi, della

dittatura dei social e degli algoritmi, la passione per la parola e la sua

forza maieutica rimane un insegnamento eterno, un antidoto alla

barbarie e all’omologazione.

Eppure Lepri era tutt’altro che apocalittico davanti alle tecnologie. Anzi,

proprio dalla sua creatività sorse in largo anticipo l’archivio telematico. Insomma, una lezione fondamentale: le tecniche sono necessarie, solo – però- se sono sorrette

dalla ricerca e dalla cultura.

Guai all’analfabetismo funzionale, scriveva sul sito di Articolo21, alla cui attività partecipava ricoprendo il ruolo di garante della stessa associazione.

Peccato che ci mancherà quell’intelligenza viva e acuta proprio ora,

quando i robot e l’intelligenza artificiale arrivano prepotenti.

Tuttavia, nel corpo a corpo che ci aspetta tra esseri umani e macchine, la

differenza starà proprio nello stile e nell’eleganza della scrittura.

Insomma, nell’intelligenza non artificiale.