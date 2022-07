Agcom, le nozze d’argento, è come una Ferrari lasciata in garage, scrive Vincenzo

Vita, in questo articolo pubblicato anche sul Manifesto.

La relazione annuale del 2022 tenuta presso l’aula dei gruppi

parlamentari dal presidente dell’autorità per le garanzie nelle

comunicazioni Giacomo Lasorella è coincisa con il venticinquesimo

compleanno dell’istituzione.

Dopo un quarto di secolo, che nel contesto equivale a dieci volte tanto, è

lecito chiedersi cosa resta delle previsioni coraggiose di una legge – la n.

249 del 1997- che scrisse i contorni della prima organizzazione europea

multimediale (unico altro caso era quello finlandese), secondo un

linguaggio allora d’avanguardia.

L’esposizione equilibrata e sintetica (23 pagine lette, ma 170 consegnate

nell’apposito volume analitico) ha percorso sì i diversi capitoli:

comunicazioni elettroniche, media, servizi postali, Internet e piattaforme

online; ma ha lasciato – però – il retrogusto di una rimozione.

Salvo che nel finale del testo, dove ci si riferisce alla necessità di diventare Digital

Services Coordinator, il soggetto individuato tra le autorità nazionali

competenti per interloquire con l’Europa in merito al nuovo ciclo

normativo avviatosi a Bruxelles. Le misure finalmente inerenti al mondo

digitale come il Data Act, il Digital Services Act, il Digital Markets Act,

nonché l’approccio al tema dell’intelligenza artificiale (I Act) scuotono le

vecchie routine e contribuiscono a segnalare gli affanni dell’Autorità.

Infatti, malgrado la legge del ’97 avesse intravisto l’evoluzione accelerata

del sistema, che avrebbe richiesto velocità e applicazione creativa del

diritto nato e cresciuto nei vincoli e negli stili dell’età analogica, il

continuismo è prevalso.

Malgrado gli amplissimi poteri previsti di

regolazione, di alta amministrazione e di magistratura. Di quei poteri solo

alcuni sono stati utilizzati (si pensi alla pur accennato aggiornamento della

disciplina della par condicio, cui si poteva già contribuire proprio in base

alla prevista facoltà di segnalazione al parlamento), con una scelta troppo

minimalista che ha tenuto spesso parcheggiata in garage la Ferrari

disegnata dall’articolato di venticinque anni fa.

La relazione, dunque, va giudicata per ciò che dice e pure – però- nei suoi

omissis. Duole sottolineare che la questione del diritto d’autore, ovviamente evocata a mo’ di fiore all’occhiello tra le decisioni assunte, sta a dimostrare che l’Agcom – se vuole- interviene pure senza una norma

primaria di riferimento. Insomma, l’asticella poteva essere alzata.

Per fortuna, l’Autorità ha tempi asimmetrici rispetto alla legislatura e,

quindi, qualche speranza che l’auspicio finale di Lasorella si attui rimane.

Naturalmente, è del tutto insufficiente al riguardo il nuovo Testo unico

scaturito dal recepimento della direttiva europea 1808/2018.

Il rapporto annuale ha tratteggiato gli effetti della pandemia sui vari

segmenti del settore.

Le risorse sono diminuite nelle comunicazioni

elettroniche del 2,8% (-4,8% nel solo 2020), in particolare nella parte

mobile, mentre nella rete fissa la riduzione è stata contenuta (-1,3%)

grazie alla crescita del traffico dei dati.

Rimane forte la differenza tra le

aree del nord-ovest o del centro, e quelle del sud e delle isole. La banda

larga e ultralarga soffre tuttora di consistenti arretratezze, benché la

posizione in Europa sia migliorata.

La stampa continua nella discesa precipitosa e, al momento, costante. La

televisione generalista soffre la concorrenza delle piattaforme online. Con

queste ultime si è instaurato un coinvolgimento co-regolatorio, con un

affidamento alla loro disponibilità adatto al Libro Cuore piuttosto che al

crudo capitalismo della sorveglianza e degli algoritmi.

Ora, come lo stesso

Lasorella ha accennato, si corre il serio rischio di un utilizzo a fini politici

dei dati personali e di uno spregiudicato ricorso ai social. L’Agcom ha

emanato interessanti materiali su minori, fake o discorsi d’odio. Tuttavia,

in questa campagna elettorale, se non si vigila con estremo rigore, il

pericolo per la democrazia incombe.

Interessante, poi, è l’azione sul comparto postale, impero in aumento di

fatturato dove forse la concorrenza di Amazon è stata frenata.

Ma le Big Tech, gli oligarchi della rete volteggiano nel Cloud.