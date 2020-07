La presa della Bastiglia e delle Autorità. Privacy e Comunicazioni: sarà la volta buona? Siamo ormai al quarto rinvio, con un anno di ritardo.

Il prossimo 14 luglio, il giorno della festa nazionale francese, le camere dovrebbero votare – secondo

il calendario- le componenti e i componenti dell’Ufficio del garante dei dati personali, nonché

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Le autorità nacquero in tutt’altra temperie, in un quadro di maggiore organicità. Ciò vale meno per

l’istituto della privacy capace di mantenere – come è emerso nella felice relazione di commiato di

Antonello Soro- la rotta stabilita dal primo presidente Stefano Rodotà. Mentre le maggiori difficoltà

sono state vissute dall’Agcom.

Lo stesso centrosinistra quando viveva ancora – con o senza trattino- riusciva persino ad esprimere

candidature solide ed unitarie, come avvenne ad esempio nella consiliatura 2005-2012 con Nicola

D’Angelo, Michele Lauria e Sebastiano Sortino.

Nel frattempo, però, il quadro è molto cambiato e sono entrati in scena con prepotenza gli oligarchi

della rete, capaci di sussumere l’intero settore.

Comunicazioni, come è cambiato il mercato

Oggi l’alfabeto inizia da loro, dai vari Google, Apple e Facebook. I dati sono il punto di qualità

dell’economia politica dell’universo post-mediatico, gli algoritmi e l’intelligenza artificiale la sintassi

e il linguaggio contemporanei.

Mentre la televisione, regina e padrona degli ultimi settant’anni, resiste sì, ma ibridandosi con le

piattaforme diffusive on demand. La carta stampata è in declino. L’originaria eccitazione libertaria

per la comunicazione on line ha lasciato il posto a inedite inquietanti concentrazioni.

Altri ordini del giorno hanno preso il sopravvento, in giro per il villaggio globale: dal contrasto delle

fake, al complesso tema del diritto d’autore alle prese con una riproducibilità tecnica che neppure il

genio di Walter Benjamin poteva immaginare.

Insomma, è il caso di scegliere bene, al di fuori da ogni pressione indebita: partiti ammaccati, salotti

o consorterie dilaganti nell’assenza di una vera autorevolezza politica.

Ora tocca al Parlamento

Le decisioni che le assemblee parlamentari si accingono a prendere tengano conto delle

caratteristiche indispensabili per ricoprire ruoli così delicati. Conoscere per deliberare, appunto, in

libertà e indipendenza.

Ci si attende un serio equilibrio di genere e un po’ di coraggio creativo. Perché non rendere

pubbliche, quindi, le rose delle candidature? O andrà come al solito nell’oscurità e nel ping pong tra

gruppi ristretti obiettivamente lontani dai movimento profondi in atto? Parlare di nomi significa

parlare di potere.

Quest’ultimo, come ci ha insegnato il femminismo, diventa potabile se si ha il coraggio di esporsi con

proposte chiare e convincenti.

Da sottoporre, ecco un’ipotesi praticabile, a quella che nella cultura

anglosassone si chiama cross examination, nelle commissioni parlamentari competenti: domande e

risposte rispetto alla presentazione del proprio che fare da parte di chi ambisce.

Il sogno di suerare la lottizzazione

E’ un sogno? Del resto, procedere a mo’ delle consuete lottizzazioni è un incubo. Con la potenziale

crisi della stessa fisiologia di autorità pensate come entità diverse e originali.

La scadenza di martedì 14 luglio è al limite. Dopo il voto parlamentare seguiranno gli adempimenti

necessari, a cominciare dalle scelte dei presidenti. Nel caso dell’Agcom la procedura non è breve e

richiede il gradimento un’ampia maggioranza.

Non dimentichiamo, allora, la par condicio. Il prossimo 20 settembre si terrà il discutibile election

day, che scorrettamente riunifica la scadenza amministrativa e quella referendaria. Comunque, e a

prescindere, l’indizione dei comizi elettorali e l’avvio del periodo stretto previsto dalla legge n.28 del

2000 incombono.

La nuova Autorità per le comunicazioni avrà appena il tempo del passaggio delle consegne e la

cugina dei dati personali è nel pieno della tempesta degli Over The Top. La società digitale è veloce.