Camilleri irrompe nella par condicio, ci informa Vincenzo Vita in questo articolo pubblicato anche sul Manifesto.

Prima di tutto, è necessario commentare brevemente la proposta di

Rampelli fratello d’Italia di sospendere le puntate programmate del

commissario Montalbano, per non turbare la serenità del voto.

La presenza di Luca Zingaretti, interprete dei racconti di Andrea Camilleri, potrebbe alterare gli equilibri a favore del

fratello candidato? Mi faccia il piacere, per citare il grande Totò. La

tragedia, com’è noto, diventa farsa. Il raffronto con il caso di Rita Dalla

Chiesa non sta in piedi. Luca Zingaretti non interpreta il fratello.

La lettura delle tabelle sulle presenze radiotelevisive dei partiti e delle

liste elettorali nel periodo caldo della par condicio, iniziato con il deposito

delle candidature, non può essere superficiale. Andiamo oltre il caso Camilleri. Parliamo del periodo

rilevato, che intercorre tra il 21 agosto e il 3 settembre.

Ad una scorsa superficiale appaiono già evidenti alcune storture ormai

classiche nell’Italia del conflitto di interessi e dell’inaudito intreccio tra

media e politica.

Per esempio, il privilegio garantito come negli anni

ruggenti da Mediaset a Forza Italia. Del resto, il salotto berlusconiano fa

bella mostra di sé anche nella trasmissione di Bruno Vespa.

Ma torniamo ai telegiornali del biscione, dove non si parla di Camilleri. Forza Italia va dal 20,32% del

Tg4, al 13,35%% dell’omologo di canale 5, al paradossale 36,68% di Studio

Aperto.

Per correttezza prendiamo le soglie percentuali del tempo di

parola che premono sull’intera platea politica ed istituzionale, perché

quelle declinate solo sui partiti darebbero risultati persino più allarmanti.

Così, il primato offerto da Sky alla Lega di Salvini risulta chiaro, come pure

colpisce l’incoronazione ante litteram decisa da La7 di Fratelli d’Italia, sia

nel tempo di notizia sia in quello di parola. A dire il vero la situazione

cambia nei talk collegati alla testata. Tuttavia, i numeri non sono

un’opinione.

Nelle testate della Rai si distingue ancora una volta il Tg2, dove il partito

di Giorgia Meloni ha surclassato l’antico idillio leghista. Laggiù, si sa, i

riflessi sono sempre prontissimi.

Malgrado la new entry della leader di FdI, le donne sono smisuratamente

meno presenti: il 15% del tempo di parola rispetto all’85% appannaggio

del mondo maschile. La radio è altrettanto segnata dalle culture

patriarcali (18% vs 82%), ancorché vada meglio del video quanto a

(approssimativo) riguardo del pluralismo.

Un elemento assai discutibile è, inoltre, la scelta di regalare diversi minuti

alla compagine del ministro Di Maio, visto che il gruppo di 5Stelle si

riferisce ufficialmente a Giuseppe Conte.

Come appare una scelta deliberata a tavolino la spinta mediale di cui

gode Azione-ItaliaViva, davvero sovrastimata.

Esiste, però, un ulteriore livello di lettura delle tabelle, che potrebbe

sfuggire.

Si tratta della quasi cancellazione delle forze che si collocano a sinistra del

partito democratico o, comunque, fuori dal perimetro considerato

ufficiale. Sono cifre terribili e toccano la sottovalutazione dell’Alleanza

Verdi e Sinistra, la cancellazione di Unione Popolare. Il discorso va

allargato a Italexit o al partito dei comunisti italiani o all’autonominatasi

Italia Sovrana, e non solo. La legge c’è ed è netta.

Nell’ultimo miglio le pari opportunità sono da tutelare in modo integrale.

Non bastano generici richiami senza sanzioni. Se non si agisce

immediatamente, si arriverà al giorno del voto dopo una campagna

elettorale vaga nei contenuti o nei programmi e segnata da squilibri lesivi

del diritto di essere informati.

Altro è il capitolo delle tribune trasmesse dal servizio pubblico, condotte

con equilibrio e premiate – malgrado orari di messa in onda alquanto

infelici- da non malvagi indici di ascolto.

A proposito della compagine di Urbano Cairo, sopra citata con la sua

espressione de La7, va sottolineato che l’antico giornale della borghesia

italiana ha bellamente aggirato la par condicio con il confronto a due su

Corriere-tv tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Non ha violato la legge,

ovviamente, visto che un sito non è una televisione.

Che sarebbe successo, però, se il testa a testa fosse stato dirottato – dopo il saggio

divieto dell’Agcom – su RaiPlay?