Informazione: emergenza Italia, ecco il populismo mediale, dall’alto

Il problema è più serio di altre volte, perché le telefonate senza contraddittorio nel programma di Fazio o le presenze non stop di esponenti politici nelle giornate televisive sono solo l’antipasto dell’invasione incontrollata che ci aspetta. Se si voterà in tempi brevi, infatti, questa volta il vecchio Far west avrà le sembianze della saga di Blade runner. Si salvi chi può e la scena televisiva sarà bellamente occupata.

Catastrofismo? No, semplice constatazione. Prendere un telecomando e fare lo zapping per credere: basta poco per accorgersi del pericolo in atto. Il pluralismo è stato sepolto, senza neanche i funerali. Non si dica che la legge 28 del 2000 non è in vigore perché ancora (quella sulla par condicio) non sono stati convocati i “comizi elettorali”. Quella stessa, negletta, normativa sottolinea la necessità di preservare i principi generali delle pari opportunità durante l’intera annata, come cifra identificativa di ogni emittente che utilizza un bene comune, l’etere. Così pure parla con nettezza la riforma del 1998, la l.249, che assegna all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti complessivi di alta amministrazione e di magistratura.

La vicenda si aggrava, poi, per l’assenza della Commissione parlamentare di vigilanza, neppure costituita. Tra l’altro, se il quadro dovesse precipitare, chi stabilirebbe calendari e presenze nelle trasmissioni? E già oggi, si sta valutando se non vi sono state violazioni o se altre eventuali si stanno palesando?

Sono urgentissime, dunque, misure straordinarie. Innanzitutto, sarebbe indispensabile un documento di indirizzo chiaro da parte dell’Agcom, insieme all’immediata pubblicazione dei dati sulla politica in video e in voce più recenti a disposizione. Non solo. All’Autorità spetta anche il compito di verificare l’osservanza dei principi elementari da parte dei social, a cominciare da Facebook. Ci ricordiamo di Cambridge Analytica?

E c’è da chiedersi se le Presidenze di Camera e Senato abbiano preso in esame una soluzione concreta per costituire la commissione parlamentare o immaginare eventualmente un collegio ad hoc.

Non solo. Troppo delicata è la transizione italiana. Accanto ai livelli istituzionali serve una struttura costituita dalle principali associazioni della società civile, magari con il supporto delle università specializzate, per verificare il rispetto delle regole, “dal basso”. E per tutelare i soggetti mediaticamente deboli, in quanto eccentrici rispetto al mainstream dominante.