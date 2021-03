Minority Report, ci siamo quasi: il Garante e i rischi della evoluzione digitale

Minority Report, il film con Tom Cruise noto in tutto il mondo, rischia di diventare realtà. L’avvertimento è di Vincenzo Vita in questo articolo pubblicato anche sul Manifesto col titolo: “Fatti non foste a viver come bruti digitali”.

Si rincorrono le citazioni di Dante, nell’annata in cui ricorrono 700 anni dalla sua scomparsa e in cui

le citazioni si contano a tanto al chilo. Per rimanere in tema, dovremmo dire che tra le frasi eterne

del sommo poeta si può riutilizzare nell’età digitale la famosa fatti non foste a viver come bruti.

Digitali. Perché il rischio c’è e vive in mezzo a noi.

Lo scorso 28 gennaio se n’è parlato nell’annuale convegno tenuto dall’Autorità garante dei dati

personali nella giornata europea per la protezione dei dati. Dedicato ai diritti delle persone nell’era

delle neuroscienze. E ai rischi di Minority Report. Prima la relazione del presidente Pasquale Stanzione. Poi diversi interventi (Paolo Benanti, Marcello Ienca, Giacomo Marramao, Oreste Pollicino, Pietro Perlingieri) coordinati dalla giornalista della Rai Barbara Carfagna. Si sono toccati proprio tali delicatissimi argomenti.

Vale la pena riparlarne ora, mentre incombono i lavori per il Recovery Plan, per la (almeno

apparente) assenza dal dibattito di un simile approccio. Vale a dire il che fare davanti all’incombere

di tecniche che travalicano di gran lunga l’universo conosciuto e normato dalle tradizionali culture

giuridiche.

Se robot e intelligenza artificiale permettono di entrare nel supremo organo degli esseri umani -il

cervello- manipolandone percezioni e memoria, la questione dei neurodiritti acquista un valore

inedito. Siamo ben al di là della pur importante tutela della sfera privata e della sua riservatezza. Il

riconoscimento facciale attraverso le migliaia di telecamere installate.

La sorveglianza della nostra attività riconosciuta mediante i sensori che leggono il cosiddetto Internet delle cose. I dispositivi facilmente collegabili ai diversi device. Appartengono al periodo precedente.

Entra in scena prepotentemente la tecnologia applicata alla mente. Autori rinomati come Philip

K.Dick (ricordate The Minority Report, divenuto anche un successo cinematografico con Steven

Spielberg e Tom Cruise?) avevano predetto ciò che sarebbe accaduto. Forse per la capacità dei

migliori scrittori di cogliere in anticipo ciò che accade nei laboratori di ricerca. Ma non è più

fantascienza.

Ora, di fronte a ciò che si offre all’umanità nell’ecosistema digitale, la discussione pare alquanto

sfasata. Anzi. Ad essere schietti, la riflessione nell’universo dei credenti sembra di maggior interesse rispetto a quella troppo ripetitiva del mondo laico. (A parte eccezioni come Giacomo Marramao). Vedi, ad esempio, la bella relazione al citato convegno di Paolo Benanti, docente della Pontificia università gregoriana di Roma.

Già: il diritto positivo non basta e servono inventiva e creatività. Ci si confronta, infatti, non solo e

non tanto con la linea retta che coniuga lecito e illecito. Quanto con quelli che Oreste Pollicino e

Marcello Ienca (docente di diritto l’uno, ricercatore presso il Politecnico di Zurigo l’altro) chiamano l’

habeas data e l’habeas mentem. L’attualizzazione di quell’habeas corpus che fu il fondamento dello

stato di diritto. Ma servono nuove leggi?

C’è un confronto in atto, in cui si sostiene pure la tesi alquanto azzardata di reinterpretare le discipline esistenti. C’è da dubitarne. Siamo di fronte ad una vera e propria lotta di egemonia tra macchine

ed esseri viventi, il leitmotiv di questo secolo. Pertanto è indispensabile costruire un nuovo umanesimo

digitale.

E va superato una volta per tutte il liberismo tecnologico che ha segnato gli anni passati.

Lo si analizzi con coscienza critica nelle riunioni delle associazioni che convergono nella Società della cura. Ebbene, il capitolo sul digitale del Recovery Plan, rischia invece di confermare proprio il

determinismo scientifico. Che, alla luce degli eventi, richiede una rilettura profonda. Per non

diventare bruti e digitali.

PS. Sanremo è finito, ma fa parlare di sé, a cominciare dal riferimento di Barbara

Palombelli alla morte di Luigi Tenco, con reazione dei familiari. Non solo, però. Si è assistito

alla resa incondizionata della Rai ai suoi concorrenti delle piattaforme streaming Disney+Star e

Amazon Prime, I cui spot hanno inzeppato le serate avendo come testimonial persino una delle

conduttrici dell’Ariston, la nuova stella Matilda De Angelis.