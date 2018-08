Vincenzo Vita e sostegno all'Associazione per il rinnovamento della sinistra

ROMA – Vincenzo Vita manifesta il suo sostegno all’Associazione per il rinnovamento della sinistra [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che invita i cittadini alla mobilitazione contro gli atteggiamenti autoritari del governo:

“La vicenda della nave Diciotti è terribile. Dentro una storia così amara, che riguarda decine e decine di persone utilizzate come strumenti di scambio e corpi mediatici, si incastrano molte verità. Per un verso siamo di fronte ad una palese violazione dello stato di diritto, a partire dalla violazione dell’articolo 13 della Costituzione. La libertà personale può essere limitata solo dalla magistratura con parere motivato. Se no, incombe il reato di sequestro di persona. Per un altro, emerge la vera faccia, quella talvolta edulcorata, dell’attuale gruppo di comando del paese. Con l’eccezione importante del presidente della camera.

L’Associazione per il rinnovamento della sinistra partecipa alla mobilitazione contro gli atteggiamenti autoritari del Governo e in particolare del Ministro degli Interni, e chiede a tutte le forze di sinistra di coordinarsi per una grande mobilitazione unitaria”.

