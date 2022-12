Yara Gambirasio, Giuseppe Bossetti: se la giustizia infinita diventa cold case seriale

Quanti anni, quanto tempo dal delitto, dall’incriminazione, dal processo (anzi dai processi, a quelli in Aula di Giustizia vanno aggiunti e sommati quelli molteplici e mastodontici in tv)? E quante sentenze, pronunce di collegi giudicanti? Dal 2011 ad oggi passando per tre sentenze. Ma non finisce mai di finire: ora giunge notizia di indagine (solo indagine) a carico di un Pubblico Ministero che avrebbe per imperizia danneggiato reperti di Dna relativi all’omicidio di Yara maldestramente trasferendoli da un luogo all’altro. E quindi, forse, l’impianto probatorio a carico di Bossetti mancherebbe di un tassello…

Giustizia senza tempo

A prima vista una buona cosa la giustizia senza tempo: un colpevole resta tale anche se per 20 anni o più non scoperto come tale e un innocente resta tale anche se per 20 anni o più condannato come criminale. Ma una amministrazione della giustizia senza tempo non è esattamente e sempre giustizia. Nel nostro paese e nella nostra società dove si sovrappongono, mischiano e tra loro interagiscono i tribunali televisivi in seduta permanente, la pubblica opinione in permanente curva tifosa tra innocentisti e colpevolisti e il ramo di industria dell’intrattenimento che si occupa di una delle esse della triade sesso-sangue e soldi, la giustizia senza tempo è insieme una fabbrica e una fiera espositiva di tutti, proprio tutti e sempre, i casi giudiziari come cold case.

Tutti cold case

Perché con i casi sempre cold si fa serialità televisiva e giornalistica. E con i casi sempre cold ogni “opinione” di gente può continuare ad esistere e sviluppare se stessa. Un caso sempre cold stabilisce una sorta di par condicio tra colpevolista e innocentista. Il caso sempre cold crea poi occupazione e indotto: criminologi, titolisti, conduttori tv, maestranze, ospiti talk. E il caso sempre cold è popolare, dà alla gente da discutere e partecipare. E non finisce mai di finire perché la sua missione è durare, diventare storia seriale.