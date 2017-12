ROMA – Oroscopo 2018 per il segno dell’Acquario.

Un anno pieno di cambiamenti positivi, il successo e il progresso sono a portata di mano! Saturno in Capricorno aiuterà a stabilizzarvi, a mettere radici e a evitare sperimentazioni, ad assumervi rischi inutili come, invece, vorrebbe Urano che a maggio entrerà in Toro. Nel lavoro, è l’anno ideale per fare il punto della situazione e pensare a un nuovo orientamento o a un cambiamento radicale della situazione. Dovete essere aperti alle novità e cogliere i segnali che la vita trasmetterà sul vostro percorso. Denaro: le entrate lievitano e avrete la possibilità di rimpinguare il conto in banca; zero difficoltà ad affrontare le spese e vi sentirete rassicurati. Amore: i sentimenti non saranno in primo piano come il lavoro o la vita sociale per cui, se siete soli, sarà difficile che abbiate voglia di impegnarvi in una storia importante ma le avventure, i flirt, non mancheranno; in coppia, non trascurerete il partner ma farete in modo di spezzare la monotonia, di muovervi per la serie “chi mi ama mi segua”. Forma psicofisica: dinamici, con una volontà d’acciaio, vitali e intraprendenti. Unica accortezza: non sovrastimate le vostre energie.

Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (21-30 gennaio).

Indomabili e ingestibili: per buona parte del 2018 questo sarà il vostro ritratto. Marte, infatti, farà un lungo anello di sosta – da maggio e metà ottobre – nel vostro ultra indipendente segno e sarà in buon aspetto con Urano in Ariete: sarete re e regine dei “disobbedienti”, vi stuferete di persone e situazioni in un nanosecondo, vi piaceranno i colpi di testa e gli atteggiamenti ribelli. “Non ho bisogno di nessuno” sarà il mantra prediletto e a guidare i giochi saranno parecchi comportamenti stravaganti. Viva la libertà – anche di pensiero – e al diavolo chi vi si appiccica o vorrebbe farvi ragionare (o controllare?). Nella prima parte di febbraio, segnaliamo momenti molto positivi nel lavoro, giorni in cui arriveranno splendide gratificazioni – anche finanziarie – e il mese di aprile in cui nasceranno eccellenti idee, potreste ricevere una promozione o, ancora, esserci una svolta. La parte migliore del 2018 è dall’8 novembre, quando Giove entrerà in Sagittario: dovreste riconciliarvi con il mondo circostante, essere meno imprevedibili,fare consistenti passi in avanti verso il successo.

Amore: Lo status di single è quello che vi andrà come un guanto. Con gli atteggiamenti decritti sopra, rischiate di rendere la vita impossibile a chi vi sta accanto, in particolare se tende a stare col fiato sul collo. Già nei primi 15 giorni di aprile inizierete a scalpitare e il partner invece a struggersi e dannarsi… Nella seconda metà di giugno, il motto sarà “faccio quel che voglio” ma, per fortuna, l’armonia e la dolcezza torneranno ad agosto: sarà un mese sereno, dolce, per la serie “amore mio, va tutto bene” ma poi ricominciare a far tribolare la persona amata a settembre, ottobre, dicembre: Venere in Scorpione vi trasformerà in diavoletti/e! Sarà un periodo movimentato e/o passionale, ricco di incontri bollenti ma, al contempo, segnato da tensioni epiche per chi è in coppia, e che potrebbero minare le basi del rapporto ma che, finalmente, vi daranno la possibilità di cambiare ciò che non va. Non sarete più disposti a fare concessioni che vanno contro il vostro modo di essere.

SECONDA DECADE (31 gennaio-9 febbraio).

Un 2018 in cui tutto sarete, tranne che misurati, niente compromessi solo rivendicazioni, provocazioni e battaglie: Giove nell’intemperante e machiavellico segno dello Scorpione, vi punzecchierà a gennaio, poi di nuovo e più a lungo da fine aprile e per tutto settembre. Nel lavoro, sarebbe utile adottare un atteggiamento meno arrogante, evitare di sfidare il boss o alimentare tensioni anche con i colleghi: non sarebbe positivo per la vostra immagine, per la reputazione. In breve, non ne lascerete passare una ma, attenzione, il vostro comportamento talvolta aggressivo, arrogante e indubbiamente deleterio, potrebbe riservare l’effetto boomerang e ritorcersi contro di voi. E sarebbe un vero peccato: avete le carte in regola per progredire professionalmente, trovarvi al centro della scena! Per cui, datevi una sana calmata. Prendete nota che nel mese d’agosto non sarete al riparo da qualche problema lavorativo…

Amore: A fine gennaio-inizi di febbraio, darete un taglio netto alle abitudini: l’amore è sicuramente più divertente quando ci si allontana dal trito quotidiano e cercherete di movimentare la vita di coppia. Nella seconda metà di marzo circolerà buonumore, allegria, vi lancerete in qualche rischio, cederete ai colpi di testa e vivrete il presente senza preoccuparvi del domani… Ma ad aprile, rancore o gelosia prenderanno il sopravvento: attenzione a non esagerare, il partner potrebbe averne abbastanza! Primi 15 giorni di maggio: se siete soli, flirtate, accendete la fiamma della passione e sfarfalleggiate allegramente. Tra il 23 giugno e 3 luglio, giocherete con il fuoco, l’obbiettivo sarà quello di prendere o riprendere “potere” nella storia d’amore! Nella seconda metà di agosto, i giochi si placano e l’atmosfera migliora ma nella seconda metà di dicembre, ecco che qualcosa vi turba, emergono dei dubbi e dimenticate i modi dolci.

TERZA DECADE (10-19 febbraio).

Giove in Scorpione è come un diavoletto da gestire con cautela, in caso contrario – dall’11 gennaio a fine aprile, da fine settembre al 10 novembre – vi farà cacciare nei pasticci. Nel lavoro, penserete che il fine giustifica i mezzi ma rischiate di scegliere le strade più tortuose, entrare in conflitti di potere, a spingervi è una sorta di avidità e il pericolo è quello di lanciarvi in rischi che invece dovreste accuratamente evitare. In particolare a gennaio-febbraio e, come detto da fine settembre al 10 novembre. Al contrario, a marzo l’audacia paga, prenderete iniziative positive e vantaggiose e se vi lanciate verso le novità, ne avrete tutto da guadagnare, anche in termini finanziari. Nella prima parte di novembre, vi muoverete con la massima determinazione, forse per aprire un’attività indipendente o, nel lavoro di sempre, avere maggiore libertà d’azione.

Amore: L’aggressività provocata da Giove in Scorpione, non inciderà sugli affari di cuore, a parte nella prima metà di febbraio e la seconda di aprile. Periodi in cui più vi sentirete sotto pressione e tanto più avrete la sensazione di esserci, di vivere ma, attenzione, può essere un giochetto pericoloso… A parte ciò, tra fine marzo-primi di aprile, mettete in conto storie d’amore improvvise a patto siate intraprendenti, pronti quando occorre a fare il primo passo. Non è dato sapere se la passione durerà, visto che tra il 12 e 21 maggio, avrete voglia di cambiare le carte in tavola, sarete molto seducenti. Da fine agosto a inizio settembre e per tutto novembre, una dolce Venere in Bilancia favorirà l’intesa di coppia, momenti indimenticabili di piena felicità. E non potrebbe andare meglio: saranno utili a compensare alcune tensioni che vivete in altri settori.