ROMA – Oroscopo 2018 per il segno dell’Ariete.

ARIETE.

La tripletta Saturno, Plutone e Giove vi consente di riprendere in mano il timone della situazione: rompere con vecchie abitudini, anche legate al lavoro e, proprio in questo settore, rinnoverete tutto, vorrete guadagnare di più e vi muoverete egregiamente per riuscire nel vostro intento. Consoliderete la vostra situazione o sarete pronti a una svolta ma, in ogni caso, occhio a non lasciare nulla al caso o a sovrastimare le energie rimanendo vittime dello stress. Vero che il boss sarà felice del vostro super impegno ma non dimenticate che è importante dedicare tempo anche a voi stessi, all’amore, alla famiglia. Sul fronte denaro, le entrate non mancheranno ma sarete anche spendaccioni, ogni scusa sarà buona per attingere alla riserva. E verso il terzo trimestre del 2018, tornerete alla ragione, eviterete di dilapidare il denaro guadagnato, oltretutto, con tanta fatica. E grazie a Giove, è probabile ci siano donazioni o eredità. Amore: se la coppia ormai è adagiata nella routine, introducete un po’ di pepe, stravolgete i ritmi; se siete in crisi, a giugno potreste prendere decisioni radicali. Soli: non è l’anno in cui incontrare l’anima gemella ma molti di voi, è pur vero, che continuano a pensare a un passato che ormai non c’è più.

Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (21-31 marzo).

Saturno in Capricorno rompe le scatole e tutto vi sembrerà che si snodi lentamente, ogni tanto dovrete far fronte a situazioni noiose e l’Ariete non ama subire limiti per lungo tempo. Dopo un periodo un po’ faticoso, tra il 20 marzo e la fine d’aprile, deciderete di prendere in mano la situazione e farla evolvere a modo vostro: il tutto grazie a Marte in Acquario, dalla seconda metà maggio a metà agosto e poi di nuovo tra la metà di settembre alla metà di ottobre. Non vi lascerete demotivare, troverete soluzioni anche inedite per guadagnare terreno e indipendenza. E funzionerà! Approfittate del carisma al top tra il 13 e 22 giugno per rafforzare i rapporti di lavoro, far vedere cosa siete in grado di fare. Non solo, a partire dall’8 novembre, Giove entrerà in Sagittario e a quel punto sarà espansione a tutto campo. Inizierete l’anno con il movimento adagio ma terminerà con l’allegretto!

Amore: Avrete poco tempo da dedicare al partner, per motivi di lavoro, qualcosa in coppia non quadrerà e inizierete ad avvertirlo all’inizio di gennaio, poi per tutto marzo. C’è un aspetto che vi deprime, vi rende fragili, vi fa sentire costretti dalle regole: è Saturno che pesa sulle vostre spalle… Se siete soli, sarete invece grandi seduttori da fine aprile-metà maggio ma il meglio delle emozioni arriva nella seconda parte di maggio e giugno; ad agosto, qualcosa ricomincerà a non quadrare e vi chiederete da cosa sia provocata l’insoddisfazione ricorrente.Il problema è che spesso sarete costretti a sacrificare i sentimenti sull’altare delle responsabilità professionali. In ogni caso, prima di mettere una pietra sopra a una storia, sappiate che tra il 9 e 29 settembre le cose inizieranno a muoversi positivamente e a dicembre raccoglierete i frutti: vi accorgerete che i sentimenti non hanno preso definitivamente il volo!

SECONDA DECADE (1-10 aprile).

Nel 2018, tirate pure un respiro di sollievo, ci saranno meno inquietudini e meno fasi destabilizzanti. Le situazioni saranno meno complesse, i limiti si abbattono e le matasse di problemi si allontanano. Avrete una visione più chiara del futuro e potrete, dunque, dormire su due cuscini: è l’anno giusto per rimontare in sella! Avete passato momenti durissimi, in cui avete messo in discussione parecchi obbiettivi lavorativi ma ora troverete la direzione che darà senso alla vostra vita, sentirvi i leader di sempre! Tra gennaio, maggio, agosto, settembre, ci saranno belle opportunità di lavoro, potrete realizzare i vostri progetti. Ciò nonostante, ci sarà un periodo punteggiato da alcuni “incidenti” sul fronte rapporti o d’altro tipo, tensioni o ostilità: esattamente da metà marzo a metà maggio. Ma sono gli ultimi colpi di coda che subirete da Plutone dissonante in Capricorno!

Amore: Vi siete abituati a subire pressioni da tutte le parti, a vivere emozioni poco tranquille, che di tanto in tanto ancora vi confondono. Si tratta di tentazioni poco razionali o di fantasie che generano solo difficoltà e saranno presenti nella prima metà di gennaio, la seconda parte di marzo, da fine maggio a primi di giugno e la seconda metà di agosto. Saranno periodi meno snervanti del 2017 ma talvolta ancora difficili da gestire. Dovreste iniziare a semplificare la situazione sentimentale e, prima di tutto, cercare la sicurezza emotiva (tanto per sbarazzarvi da questo carico di sconvolgimenti ricorrenti), anche attraverso un dialogo costruttivo col partner. Soli: puntate sul fascino e attirerete l’attenzione della persona che vi piace. A partire da metà agosto, infatti, se avete incontrato l’anima gemella dovrete mettervi d’impegno per far evolvere la storia, rafforzarla. Se, a quel punto, siete ancora cuori solitari, è in quella data che potreste annodare un legame.

TERZA DECADE (11-20 aprile).

Saturno è uscito dal Sagittario e vi rende meno razionali: sarete audaci, vi lancerete costi quel che costi. L’Ariete “testa calda” esce nuovamente allo scoperto e tornete quelli di sempre: desiderosi di progredire ma, al contempo, un po’ impazienti, ambiziosi e impulsivi. In ogni caso, avrete ampia possibilità di consolidare quanto ottenuto nel lavoro. Annotate queste 4 date: marzo sarà all’insegna dell’avventura e alla conquista di nuovi obbiettivi; da fine aprile e tutto maggio, sarà meglio procedere con cautela e, all’occorrenza, calmare le acque con il boss: sarete parecchio fumantini; seconda metà d’agosto ai primi di settembre, la fretta e il desiderio di ottenere tutto e subito, potrebbero andare a vostro svantaggio, se pensate sia utile fate pure qualche concessione, scendete a un piccolo compromesso; a novembre e dicembre stupirete tutti, boss compreso: riuscirete seriamente ad ampliare gli orizzonti.

Amore: A gennaio segnaliamo una crisi d’indipendenza, ne avrete abbastanza di limiti, regole, imposizioni e vorrete fare di testa vostra… Nella prima parte di febbraio vi sembrerà “tutto bello, tutto rinnovato” e ritroverete intatta l’intesa col partner. Eccitante ma al contempo destabilizzante il periodo da fine marzo-primi di aprile e seduzione a tutto campo tra il 12 e il 21 maggio. Potrebbe esserci un po’ d’instabilità sentimentale verso la prima metà di giugno seguita da una fase splendida nella prima metà di luglio. A settembre ancora un periodo d’indecisione e alti e bassi, che potrebbe amplificarsi a novembre: se avete due relazioni contemporaneamente, farete bene a scegliere prima di perderne una o essere scoperti… Non sapendo, infatti, nemmeno voi cosa volete, l’altro/a potrebbe decidere per voi e, sicuramente, non sarà a vostro vantaggio. Fate attenzione.