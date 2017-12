ROMA – Oroscopo 2018 per il segno della Bilancia.

Un 2018 impegnativo ma, attenzione, non va inteso in chiave negativa: se Saturno e Plutone testano la vostra resistenza, la pazienza e la determinazione, a sostenervi ci sono comunque Giove e Nettuno. E due lunghi anelli di sosta di Mercurio e Marte, suoneranno l’ora della riscossa, avrete una forza eccezionale. Nel lavoro, un approccio più realistico vi consentirà di operare una positiva trasformazione. E’ tempo ormai di pensare ai vostri interessi, equilibrare i rapporti, in particolare quelli in cui date molto ma in cambio, ricevete poco o niente. Se dovete, non esitate a rivendicare una promozione o lanciare un progetto: avete ampie possibilità di ricevere una risposta positiva! Denaro: la gestione molto oculata delle spese, ma non sarà un sacrificio, vi ripagherà a fine anno e potrete concedervi un investimento, un’auto nuova, l’acquisto di una casa. L’amore: comprensione a tutto campo con il partner, la relazione si arricchisce di nuovi aspetti. Soli, forse l’amore non sarà una priorità ma ciò non vi impedirà di flirtare o vivere storie simpatiche. Forma psicofisica: in alcuni momenti dell’anno risentirete della fatica, delle tensioni: ricaricate regolarmente le batterie!

Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (23 settembre-3 ottobre).

Saturno in Capricorno, mette in luce i punti deboli, le vostre fragilità e vi rende più vulnerabili. Lo diciamo senza girarci intorno: un momento difficile, pesante – soprattutto a marzo e aprile -nel lavoro potrebbero arrivare più responsabilità (sarete all’altezza e arriveranno delle legittime gratificazioni) ma potrete, per fortuna, contare sul jolly del 2018: Marte in Acquario che vi sosterrà a lungo da metà maggio a metà agosto e poi da metà settembre a metà ottobre. Un’accelerata di Marte e via, ripartite alla grande: forse in modo diverso ma sicuramente energico e positivo. Quando Marte si trova in Acquario non c’è ostacolo che tenga: nessuno, nel lavoro, potrà dettare le sue leggi e rompere le scatole. E sarete bravi ad aggirare, trasformare, ribellarvi un po’, guardare le situazioni in un’ottica diversa che vi permette di non essere solo passivi osservatori. E uno splendido Giove in Sagittario, l’11 novembre arriverà in vostro soccorso per salvare definitivamente la situazione.

Amore: Come detto, con Saturno in Capricorno l’atmosfera anche amorosa non è il massimo: eros sotto i tacchi e amori complicati o poco entusiasmanti. L’andazzo sarà questo a marzo, nella seconda metà di maggio e la parte centrale di agosto: qualcosa vi raggela, vi allontana dal partner, le emozioni sono in crisi, circola insoddisfazione ma, tranquilli, non si tratterà di una rottura definitiva e ogni tanto riuscirete a guardarvi negli occhi, ritrovare la dolcezza. Tra il 18 e il 27 gennaio, non ce n’è per nessuno e farete che più conviene a voi, penserete ai vostri bisogni. Tra il 25 aprile e il 4 maggio, avrete voglia di volare di fiore in fiore, affascinare, conquistare: se siete soli, semaforo verde ma in coppia il partner non ne sarà felice. E nella seconda metà di giugno, concedetevi pure di fare le star, fatevi desiderare e corteggiare! E ne farete di conquiste… Forse non saranno storie per sempre ma sicuramente vi sentirete al top.

SECONDA DECADE (4-13 ottobre).

Nel 2018 vivrete situazioni meno complicate e ansiogene, anche nel lavoro non sarete circondati da persone che hanno atteggiamenti bizzarri o che complottano alle vostre spalle il che, è già una buona notizia! Vi sentirete più leggeri e potrete buttare ansie e angosce nel cassonetto anche perché, al contempo, vedrete meglio le situazioni sarete più razionali. Anche se Plutone, per qualche mese nel corso dell’anno, esattamente tra metà marzo e i primi di maggio, ancora romperà le scatole, avrete più margini di manovra su colleghi o boss poco rispettosi e saprete comunque sciogliere qualunque malinteso. Per ottenere ciò che volete, attuerete le strategie giuste ed eviterete intoppi. Più in generale, è un anno in cui nel lavoro riuscirete a soddisfare alcune ambizioni, verrà riconosciuto il vostro valore, quello che avete cercato per lungo tempo e che, fino ad oggi, non siete riusciti a ottenere.

Amore: Grandi seduttori ma alla fine, avrete occhi solo per la persona amata. C’è da dire che se non avete ancora liquidato alcune complicazioni in coppia, nel 2018 potreste ancora optare per relazioni clandestine, e soli lanciarvi in storie con persone poco disponibili o, ancora avere più tresche allo stesso tempo invece di una vera storia. Per cui, evitate queste emozioni peraltro difficili da gestire: in particolare nella prima metà di gennaio, la seconda di mrzo, fine maggio-inizi di giugno e la seconda metà di agosto. Proverete, comunque, le gioie di un'”affettuosa amicizia” a fine gennaio-primi di febbraio, nei primi 15 giorni di maggio, periodi che segnaliamo perché, oltretutto, grazie al potere di seduzione, al fascino, farete furore, una strage di cuori! Tra il 23 giugno e il 3 luglio, agli occhi di una persona che conquisterete, sarete più belli e affascinanti di una star hollywoodiana!

TERZA DECADE (14-23 ottobre).

Attenzione, nel 2018 sul fronte lavoro potreste facilmente incappare in qualche errore di comportamento e, per questo attirarvi delle antipatie. La modalità dell’anno, più o meno, sarà questa: quando ne avrete piene le scatole di qualcosa, anche se gli altri vi contestano, continuerete a fare di testa vostra e a scalpitare, a provare un insopprimibile bisogno di cambiamento, altro che Bilancia armoniosa ed equilibrata. In alcuni momenti sarete simili a vulcani in piena eruzione, col risultato che alcune situazioni si complicheranno e Saturno non sarà un sostegno come è stato, invece, nel 2017. Per fortuna non esibirete questo atteggiamento per tutto l’anno ma solo nel periodo tra il 25 aprile e il 21 maggio, ad agosto e durante la prima metà di settembre: lo segnaliamo perché potrebbe essere pericoloso. A marzo, invece, sarete molto positivi ed entusiasti e a novembre, finalmente liberi e pronti a progredire. Potrebbero anche affidarvi una mansione importante, un posto con maggiori responsabilità ma gratificante.

Amore: Se non volete ritrovarvi con nei pasticci, allora evitate di cacciarvi in situazioni complicate; giorno dopo giorno ripetete ciò che non va bene per voi: sarà un modo per evitare di esplodere a furia di accumulare tensioni! Attenzione alle parole dure che, tra il 10 e il 19 gennaio, potrebbero rivelarsi un boomerang. Nella prima metà di febbraio, per fortuna, riprenderà il dialogo col partner. Periodo di tensioni a fine marzo-primi di aprile: la torna a essere esplosiva… Nella parte centrale di maggio, se siete soli, punterete al potere di seduzione, con ottimi risultati! Particolarmente imprevedibili, invece, nella prima metà di giugno e a quel punto… accada quel che accada! Nei primi 15 giorni di luglio, evviva!, chi vi ama vi metterà su un piedistallo. Atmosfera esplosiva a fine agosto e nei primi dieci giorni di settembre: in coppia potreste scatenare il finimondo, vi direte “quando è troppo, è troppo” ma è a novembre, che deciderete se continuare o allontanarvi.