ROMA – Oroscopo 2018 per il segno del Cancro.

E’ un anno che non passerà inosservato: grazie a Giove in Scorpione, sarete sempre ottimisti, intraprendenti, socievoli, come non accadeva da tempo! Affronterete eventuali piccoli problemi con un piglio completamente diverso. Nel lavoro potrebbe esserci una svolta, cambiare direzione ma il cammino è positivo! E’ un anno perfetto per accettare una proposta di lavoro o inserirvi in un team; abbracciate le novità, rinnovare è la parola chiave dell’anno! Non solo, chi teme di perdere il posto, uscirà dalla crisi… E, notizia molto positiva, il denaro non sarà un problema, vi consentirà di migliorare lo stile di vita. L’amore: il 2018 vi spinge a realizzare parecchi progetti e molti Cancro diranno il dolce “sì” dando maggiore stabilità alla coppia. Con la persona amata ci sarà un tenero riavvicinamento o, se siete in crisi, punterete al dialogo per trovare la soluzione ai vostri problemi. Soli? Non per molto: l’incontrone con l’anima gemella metterà uno stop definitivo alla solitudine. La forma psicofisica sarà al top per tutto l’anno e grazie, probabilmente, anche ad alcuni viaggetti che vi concederete per rilassarvi.

Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (21 giugno-1 luglio).

Difficoltà nei rapporti di lavoro o semplicemente un po’ d’insoddisfazione, rimane il fatto che nel 2018 avrete la tendenza a chiudervi a riccio. Per fortuna, l’atmosfera al piombo dovuta alla presenza di Saturno, si alleggerirà e alcune belle circostanze lavorative vi daranno la possibilità di liberarvi dalla pesantezza. Non vogliamo mentire: Saturno è una sonora rottura di scatole e qualche situazione pesante, a marzo e aprile, potrebbe bossare alla vostra porta. Ritardi, incomprensioni, ostacoli alle iniziative: è scoraggiante, faticoso o deprimente e ogni tanto vi peserà. In seguito andrà meglio e parliamo del secondo semestre, in cui raccoglierete i frutti di quanto seminato nel primo: settembre, ottobre e dicembre, mesi in cui vivrete momenti lavorativi splendidi per cui considerate il transito di Venere in Scorpione come il jolly del 2018, anche da un punto di vista finanziario.

Amore: Dopo un fine 2017 che vi ha lasciato l’amaro in bocca, dall’11 al 20 febbraio potete contare su un’atmosfera è da sogno: potrete contare sui sentimenti sinceri della persona amata. A marzo, chi è in crisi, dovra affrontare un momento difficile: silenzi, assenze, separazioni seppure temporanee. Ritroverete l’intesa, riassaporerete la felicità nei primi giorni di aprile e poi, di nuovo la storia vira all’aceto tra il 20 e 30 maggio e tutto agosto: atmosfera tesissima, voglia di mandare tutto e tutti in un certo paese. Ma, come per miracolo, tornerà il sereno tra il 10 settembre e la fine di ottobre: Venere in Scorpione vi farà vivere momenti di passione, storie in cui ci metterete anima e corpo, l’eros vi farà perdere la testa. Ma di chi si tratterà? Non siamo in grado di dirlo ma sicuramente questa ondata di sensualità e le meravigliose sensazioni torneranno a riaffacciarsi anche per buona parte di dicembre.

SECONDA DECADE (2-12 luglio).

E’ un anno in cui i rapporti con il prossimo – compresi quelli di lavoro – si semplificano, le situazioni sono più chiare, le tensioni svaniscono: ciao ciao inquietudini destabilizzanti che v’impediscono di progredire serenamente! Si riaffaccia l’ambizione, c’è più entusiasmo, meno limiti, vi sentite motivati e con tanta voglia di dare il meglio: i risultati, non temete, arriveranno. Occhio soltanto al periodo che va dal 15 marzo ai primi di maggio: sul posto di lavoro potrebbero esserci litigi o tensioni. Passato quell’arco di tempo, vi sarete sbarazzati definitivamente delle pesanti vibrazioni di Plutone. E se si parla d’entusiasmo, sarete serviti: un buon aspetto tra Giove e Nettuno, a gennaio e da fine maggio a fine settembre, vi metterà le ali, nel lavoro sarete opportunisti al massimo, avrete idee geniali e anche fortuna nell’ambito finanze. Meglio di così…

Amore: Il romantico aspetto tra Giove e Nettuno, può far arrivare una splendida storia, un amore che rispecchia – quasi – il vostro ideale. Ma ogni tanto, Plutone vi inviterà a controllare meglio le emozioni: a gennaio, la situazione potrebbe complicarsi o potreste fissarvi in modo quasi ossessivo, diventando possessivi e vulnerabili. Atmosfera fusionale e magica, invece, nella seconda metà di febbraio, quella che piace tanto a voi, in cui vi sentirete pienamente soddisfatti. Purtroppo, tornerete a fissarvi su timori senza capo né coda, nella seconda metà di marzo ma, ad aprile, tornerete a volare… Il meglio vi aspetta tuttavia tra il 28 maggio e il 7 giugno e gli ultimi dieci giorni di luglio: un sogno d’amore si trasforma in realtà e mette in primo piano il romanticismo. E voi, nella seconda metà di dicembre, darete spazio alla sensualità, alla magia dell’eros, ai sentimenti intensi. Giornate a forma di cuore e per chi è solo, piene di incontri significativi!

TERZA DECADE (13-22 luglio).

Date il benvenuto allo splendido Giove in Scorpione che vi sbaciucchia da fine gennaio a fine aprile e poi da metà settembre alla metà di novembre. Nel lavoro è un anno ottimo, e anche se qualche volta Urano e Plutone potrebbero destabilizzarvi con prove impreviste che potrebbero sconcertarvi, concluderete il 2018 con qualche sostanzioso progresso. A gennaio sarete determinati ed è proprio a quel punto che la vita diventa facile. Occhio, invece, a piccoli incidenti di percorso a fine d’aprile e per buona parte di maggio: non complicate le situazioni lavorative, non arrivate allo scontro finale, meglio essere elastici. Atmosfera elettrica anche nella seconda metà di agosto-inizi di settembre ma dalla fine dell’estate a metà novembre, farete vedere di che stoffa siete fatti e raggiungerete gli obbiettivi prefissi; forse ci sarà da superare una sfida ma sarete all’altezza. La seconda metà di dicembre sarà più che positiva e voi, pieni di ottimismo.

Amore: Sul fronte sentimenti nulla sarà scontato, vi muoverete tra sentimenti intensi e reazioni decisamente esagerate. Tra il 10 e 20 gennaio, infatti rimetterete tutto in discussione e, se siete in crisi serie, darete un definitivo colpo di spugna. Vibrazioni intense, sensuali a fine febbraio-primi di marzo, l’amore fiorisce anche per chi è solo: approfittatene per cementare il rapporto. Tra il 23 marzo e il 2 aprile, c’è da temere un ribaltamento della situazione: attenzione a non mandare tutto all’aria! Ritorno alla calma nella seconda metà di aprile e poi di nuovo atmosfera esplosiva nella prima metà di giugno. E, ancora, avrete difficoltà a trovare l’armonia e un’atmosfera all’insegna della stabilità nella prima metà di settembre e, soprattutto, per tutto novembre: occhio alle rotture, alle separazioni. Cercate di porvi delle domande su voi stessi, a dispetto di quel Plutone che vorrebbe rompere le uova nel paniere.