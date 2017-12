ROMA – Oroscopo 2018 per il segno del Capricorno.

La notizia astrale dell’anno è la presenza di Saturno nel vostro segno: il 2018 mette in luce il vostro talento, le risorse, e grazie a Giove in Scorpione, promette una fase di crescita positiva. Il pianeta della fortuna, insieme a Plutone e Urano (dal 15 maggio in Toro) vi daranno l’opportunità di ampliare la cerchia delle amicizie o imprimere nuovo slancio anche alla vita affettiva. Nel lavoro, una miriade di opportunità vi faranno eccellere, potrete migliorare la vostra posizione e stabilizzarla. Non solo, affronterete eventuali ostacoli con sorprendente determinazione. E’ un anno splendido per trovare lavoro o avviare un progetto. Denaro: risparmierete e, forse, per l’acquisto di una casa o un investimento. Amore: si profilano delle scelte, potreste fare incontri entusiasmanti che vi metteranno le ali, è l’anno dell’amore per sempre! In coppia, darete nuovo impulso alla relazione, per molti si profila il matrimonio; se siete in crisi non c’è via di mezzo: è rottura o rinnovamento. Forma psicofisica: Ottimo livello di energie e vitalità; determinazione e forza vi accompagneranno per tutto l’anno.

Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (22 dicembre-2 gennaio).

Il passaggio di Saturno in Capricorno nella vostra decade, sarà costruttivo e quando il pianeta del rigore si mette d’impegno alla lunga realmente paga con gli interessi. Il problema è che durante il transito tutto sembra diventare lento, pesante e poco entusiasmante. Nel lavoro, avete tutto l’interesse, dunque, a ridefinire le priorità, essere pazienti e ripetere a voi stessi che per raggiungere qualcosa, a volte è necessario stringere i denti. Soprattutto a marzo e aprile, penserete che la strada verso il successo sia ancora lunga e sulle vostre spalle peseranno tonnellate di responsabilità ma il vostro è un segno tosto, per cui non dovrete temere nulla. Il lato positivo dell’anno si manifesterà a settembre, ottobre e dicembre: è un trimestre in cui una Venere in Scorpione simpatica e intrigante, risolleverà il morale grazie anche ad alcuni incontri entusiasmanti.

Amore: E’ un anno importante, finalizzato più alla costruzione di un legame solido che alle emozioni folli che regala la passione, almeno fino ad agosto. Stabilizzare, sostenere e rassicurare il partner, sistemare i problemi attuali così da proiettarvi nel prossimo futuro. Non sarà sempre una passeggiata di piacere, ci saranno momenti pesantucci per tutto marzo, la seconda metà di maggio e tutto agosto: l’importante è che facciate capire al partner il vostro stato d’animo, altrimenti darete il via a dissapori e incomprensioni. Ma risorgerete più forti di prima a settembre, ottobre e dicembre: il passaggio di Venere in Scorpione in coppia o soli, sarà motivo di felicità. Qualsiasi conquista promette di diventare una bella relazione! Il pianeta dell’amore promette una vita affettiva piccante, belle emozioni intense, sessualità appagante. E se dovesse nascere qualche problema, risolverete tutto tra le lenzuola.

SECONDA DECADE (3-11 gennaio).

E’ un anno per la serie “affronto tutto con coraggio”: Giove in Scorpione in buon aspetto con Plutone nel vostro segno, è un gran bel transito. Promette un anno di rivincita, di presa di potere, di affermazione, della realizzazione di qualche ambizione e di prosperità. Per cui, datevi da fare, rimboccate le maniche soprattutto a gennaio, aprile, maggio, settembre: mesi d’oro, nel lavoro, per fare passi avanti, anche nella carriera. E quando, da maggio a settembre, Giove sarà in buon aspetto con Nettuno, sarete molto creativi, ispirati, astutamente opportunisti (anche nella scelta di persone che potrebbero sostenervi), galvanizzati dalla sicurezza che, in positivo, tutto può accadere: è il periodo ideale per fare progetti lavorativi e concretizzarli. Il 2018 vi arricchirà sicuramente, su diversi piani: porrete le basi per un futuro tutt’altro che deludente.

Amore: potere di seduzione e sex-appeal a mille! Giove in Scorpione vi renderà irresistibili e dovrete approfittare del transito per trasformare i desideri affettivi in realtà. E approfittate anche del “potere” che avete sull’altro/a per raggiungere i vostri obbiettivi – anche matrimoniali o di convivenza – tirate fuori le qualità e lasciatevi travolgere dalla sensualità, dal romanticismo: è l’anno fatidico dell'”ora o mai più”. Prendete nota dei periodi indimenticabili del 2018 in cui stringere nuove amicizie, fare incontri romantici, rinsaldare il rapporto di coppia: i primi 15 giorni di gennaio, gli ultimi dieci di febbraio, dal 9 al 18 aprile, la seconda metà di luglio e la seconda di dicembre. Occhio, in ogni caso, a scatenare complicazioni gratuite nella seconda parte di marzo, l’inizio di giugno e la seconda metà d’agosto. In questi periodi, se ci sono ritardi, freni o blocchi, mantenete il consueto sangue freddo.

TERZA DECADE (12-20 gennaio).

Addio ribellioni, esplosioni: vi imponete grazie ad astute strategie, ottimi manipolatori, vi risollevate! Giove in Scorpione, da fine gennaio a fine aprile e poi dal 20 settembre alla metà di novembre, vi suggerirà i comportamenti giusti, le motivazioni e visto l’aspetto positivo con Plutone, non vi mancheranno forza né coraggio. Tra il 10 e il 28 gennaio, inoltre, con Marte in Scorpione, nel vostro territorio ci sarà poco da scherzare: combattivi costi quel che costi! Il lato B, ovvero alcuni momenti destabilizzanti: durante i primi 15 giorni di maggio, la seconda metà di agosto e i primi dieci giorni di settembre: potreste avere atteggiamenti mirati a stravolgere tutto. Sono gli ultimi coda dell’irrequieto Urano in Ariete.

Amore: Il solo Giove in Scorpione è già una garanzia per sedurre e affascinare chi volete. Avete un magnetismo a cui sarà difficile resistere: sensuali, passionali… Il fuoco che si nasconde sotto il ghiaccio è sicuramente migliore della corazza che avete indossato lo scorso anno e a parlare saranno i fatti, il successo che avrete. Ciò, tuttavia, non impedirà che si affaccino alcune turbolenze: tra il 9 e 19 gennaio l’atmosfera sarà elettrica e caotica ma tra il 26 febbraio e il 7 marzo, gusterete belle emozioni. A fine marzo l’impulsività potrebbe farvi commettere sciocchezza ma vi riprenderete nella seconda metà d’aprile: grazie al fascino, in parecchi/e cadranno ai vostri piedi… Attenzione ai primi 15 di giorni di giugno: qualche avvenimento potrebbe destabilizzarvi ma a fine luglio_primi d’agosto, col partner vi prenderete cura l’uno dell’altra. Cercate, se possibile, di mantenere l’armonia anche nei primi dieci giorni di settembre e nel mese di novembre: circola esitazione, ci sono critiche, voglia di indipendenza.