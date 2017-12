ROMA – Oroscopo 2018 per il segno dei Gemelli.

Plutone e Saturno in Capricorno, nel 2018 vi spingeranno a chiedere sostegno e troverete degli angeli custodi pronti a dare una mano. Non solo, ora nessuno potrà mai tacciarvi di superficialità: andrete al cuore delle situazioni risolvendo alla grande anche le più problematiche. Nel lavoro, mostrerete il vostro talento, ci sono nuove responsabilità, una bella evoluzione e, se svolgete un’attività in proprio, la promuoverete più che mai attraverso i mezzi di comunicazione in cui, è noto siete maestri! Ma quest’anno, sul fronte denaro, lavoro e carriera, avrete modo di valutare il vostro percorso, in alcuni momenti vi chiederete se il gioco valga la candela e, se è il caso, vi sbarazzerete di alcuni limiti. Per quanto riguarda il denaro, c’è da dire che sarete più responsabili farete spese sagge e il budget ne risentirà positivamente. Amore: alla fine di novembre, l’entrata di Giove in Sagittario, trasformerà qualsiasi storia in una relazione importante, potrebbe arrivare – o fare voi – una proposta di matrimonio! Soli: parenti o amici potrebbero presentarvi una persona speciale per cui, dite sì a qualsiasi invito. La forma psicofisica non presenta problemi ma ogni tanto concedetevi un fine settimana all’aria aperta: avete bisogno di areare i bronchi, il vostro punto debole.

Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (21 maggio-1 giugno).

Un 2018 fuori dal comune, colorato dall’indipendenza e dall’originalità grazie al lungo anello di sosta di Marte in Acquario. Prendete nota: da metà maggio a metà agosto e da metà settembre a metà ottobre, nel lavoro vi farete notare, sarete più anticonformisti che mai ma sarà un bene! Perché uniformarsi al gregge quando ci può distinguere? Allora: siate reattivi, vivi, eccentrici e mai noiosi. I passaggi creano un’atmosfera dinamica che vi farà ottenere il successo, grandi gratificazioni! Ad aprile, avrete tante splendide idee e progetti che potrete concretizzare! Attenzione, invece, a novembre: vietato lanciarvi in un progetto utopico; l’euforia di fine anno sembra essere un po’ fuori dalla realtà. Il lavoro chiederà molto impegno ma voi, presi da altro, potreste essere un po’ incostanti.

Amore: Non vorrete limiti, questo è sicuro, poiché nel 2018 penserete che l’amore è più divertente quando c’è reciproca libertà e non sopporterete le persone appiccicose! Nella seconda parte di gennaio, possibile un incontro originale o, in coppia, rafforzare la complicità intellettuale. Per tutto febbraio, non vorrete impegnarvi troppo e volerete per così dire, di fiore in fiore! I mesi di marzo e aprile, vi vogliono innamorati persi: passione e coinvolgimento sono molto presenti ma non è detto che la musica sia all’insegna del “per sempre”. Nella seconda metà di giugno, nessuno può sedurre e conquistare al pari di un/a Gemelli: sarete voi a decidere il come e il quando e l’altro/a cadrà ai vostri piedi! A luglio, attenzione: cercate il pelo nell’uovo e avrete la sensazione che il partner sia pieno di difetti, rischiate di vedere solo quelli. Per tutto agosto, vi spetta l’amore travolgente: in parecchi/e vi daranno la caccia!

SECONDA DECADE (2-11 giugno).

Anche nel 2018, Nettuno continua a guardarvi di traverso. Per cui, nel lavoro, non concedete fiducia a occhi chiusi, vigilate, non credete a promesse d’oro e d’argento che successivamente potrebbero rivelarsi dei bidoni! Annotate i due periodi più delicati, in cui il terreno è minato: la seconda metà di febbraio e dal 1 al 20 dicembre in cui nel lavoro è richiesta la massima prudenza: ci sono situazioni ambigue, coltellate alla schiena da parte di colleghi invidiosi, qualche trappolone che potrebbe tendervi un cliente che vuole fare il furbo. Sarà splendido, invece, il mese d’agosto, una sorta di pietra miliare, potrete prendere iniziative importanti, sarete intraprendenti ma, rispetto al passato, con saggezza. Non ci saranno tempeste di alcun tipo. Il vostro mese preferito nel 2018? Ottobre: avrete ampi spazi di manovra per realizzare un progetto originale, potrete affermarvi e riuscire a imporre le vostre scelte.

Amore: Vietato fantasticare, sognare a occhi aperti: nel 2018 dovete stare in guardia, testare la sincerità del partner o di chi volete conquistare. La presenza di Nettuno, pianeta a cui piace il gioco delle tre carte, confonde le acque, in particolare nella seconda parte di febbraio, la prima metà di maggio, la seconda metà di luglio e tutto dicembre. A parte questi periodi nebulosi, l’atmosfera col partner sarà complice, frizzante ed erotica nella seconda metà di marzo, fine giugno-primi di luglio e ultra armoniosa nella seconda parte di agosto. A partire da dicembre, la musica sarà la stessa e rafforzerete qualsiasi legame! Discorso che vale anche se siete soli: l’amore nella prima parte dell’anno non sarà una priorità ma tenete presente che ogni nuovo incontro, a partire da dicembre, potrebbe sorprendervi, ci sarà chi riuscirà a conquistarvi. E la storia sarà all’insegna della stabilità, salirete sul treno della passione!

TERZA DECADE (12-21 giugno).

Finalmente liberi! Saturno si è tolto dalle scatole e non dovete temere colpi mancini dal destino… Quando si esce da un anno saturnino, potete fidarvi – soprattutto di voi stessi, della nuova saggezza – e accogliere con slancio e rinnovata speranza qualsiasi situazione. Se state pensando di cambiare completamente la vita lavorativa o desiderate maggiore autonomia, svolgere un’attività indipendente che vi consenta maggiori guadagni, novembre è il periodo migliore per realizzare il vostro desiderio. Nei mesi precedenti, dovrete essere ancora un po’ pazienti: pianificate, riflettete su nuove strategie, sulle risorse materiali o intime ma poi a novembre, osate definitivamente il cambiamento radicale che, stavolta, non nasconde alcun aspetto inquietante futuro ma al contrario sarà costruttivo. Eventuali ostacoli sul percorso, tranquilli, saranno abbattuti con facilità, nessuno potrà fermare la vostra corsa al successo.

Amore: Al diavolo le crisi di coppia che amareggiano costantemente la vita e gli ex che non riuscite a dimenticare. Questo riguardava il 2017, ora si volta pagina, dovete guardare avanti e mai voltarvi indietro: il futuro è tutto vostro. Il vento di liberazione inizierà a soffiare nella prima parte di febbraio, mese imprevedibile o emozionante sul fronte amore. E anche se a fine-febbraio-primi di marzo non saprete più quale sia la strada che sta percorrendo la vostra storia, verso la fine di marzo e dal 12 al 22 maggio, cambierete idea, saprete perfettamente qual è il percorso! Se siete soli, la prima metà di luglio promette amori passionali, chi vi ama vi metterà su un piedistallo, vi guarderà adorante. Attenzione massima a fine luglio-primi di agosto: se siete ancora soli, avrete a che fare con venditori di fumo, professionisti della bugia! Se siete in cerca dell’anima gemella, meglio puntare a fine agosto-primi di settembre e tutto novembre: un cuore gentile e onesto catturerà, e meriterà, la vostra attenzione.