ROMA – Oroscopo 2018 per il segno del Leone.

E’ un 2018 in cui dovrete far fronte a circostanze che saranno tutto tranne che banali: Giove e Saturno promettono colpi di scena, ribaltamenti di situazioni. Nel lavoro, in alcuni momenti avrete la sensazione di trovarvi sulle montagne russe, questioni da gestire non sempre tranquille, ritardi, contrattempi. E’ l’anno in cui mettere fine a situazioni ormai deteriorate ma in generale proverete la necessità di andare a fondo alle cose, chiarire alcuni punti così da lavorare in piena armonia. Per quanto riguarda il denaro, in qualsiasi circostanza mantenete il sangue freddo e non partite in quarta: fate in modo di favorire i vostri interessi e non il contrario! L’amore: qualunque sia la vostra situazione, la vita sentimentale sarà punteggiata da avvenimenti inediti, in alcuni momenti avrete dei dubbi, vi sentirete vulnerabili ma ciò non vuol dire un allontanamento della persona amata: attraverso la riflessione potrete apportare dei cambiamenti e vivere momenti di romanticismo, tenerezza! Soli: gli incontri romantici non mancano, approfittatene e non proteggetevi dalle emozioni! Sul fronte forma psicofisica, istintivamente tenderete a curare di più la salute e il benessere, capirete quali sono i vostri limiti e li rispetterete.

Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (23 luglio-2 agosto).

Abbasso le regole, la disciplina, il trito quotidiano e chi vuole fare, senza averne la stoffa, il capetto! Nel 2018 non ce ne sarà per nessuno, soprattutto tra la seconda metà di maggio alla metà di ottobre. Urano in Toro svela un lato indomabile e imprevedibile che ha voglia di esprimersi e diventate ribelli, vorrete fare tutto a modo vostro, avere più libertà d’azione costi quel che costi. In due parole, soffia un vento di rivolta, atteggiamenti sconcertanti che, tuttavia, fate attenzione, potrebbero offrire a colleghi e boss un’immagine poco positiva e ledere la vostra reputazione. Va segnalato il mese d’aprile: avete tante idee, mordente, vivacità e dopo l’8 novembre, quando Giove farà la trionfale entrata in Sagittario, il vostro bisogno di ampliare gli orizzonti lavorativi sarà soddisfatto.

Amore: Esagerati: ecco il vostro atteggiamento nel 2018. Nella seconda parte di gennaio non sarete entusiasti della situazione di coppia, ossia allergici alla modalità “fiato sul collo”. Soli, sarete più riservati, avrete voglia di isolamento ma penserete che sia un bene. Più appassionati a marzo, ma nella prima metà d’aprile, l’atmosfera sarà poco leggera: farete le pulci al “povero” partner o a chi vi attrae… Da fine aprile, invece, agosto, settembre e ottobre, torna la passione, vivrete giorni felici. Ma attenzione alle storie tormentate, difficili da gestire, il rischio è che a dicembre, un rospone mai digerito possa prendere delle proporzioni inattese col rischio che la storia vada in malora. Se invece, avete fatto o farete scelte sagge, Giove in Sagittario aprirà le danze e a quel punto l’amore vi accompagnerà dolcemente per lungo tempo.

SECONDA DECADE (3-13 agosto).

Quando Giove in Scorpione stuzzica il Leone non lo rende proprio pacifico. E aprite l’anno sfoggiando un lato eccessivo, nel lavoro a volte sarete perfino tiranni… L’atteggiamento riemergerà nella seconda parte di aprile e a fine settembre. Ma cosa accadrà esattamente? Perché sentirete il bisogno sfoderare gli artigli in ogni circostanza? Una quantità abnorme di esigenze, la tendenza a superare i limiti, avere ambizioni smisurate (o davvero poco realistiche) o problemi con l’autorità ed ecco che tutto diventa una battaglia e vi lanciate in rischi insensati. Non è escluso che vogliate trasformare una situazione a tutti i costi ma per riuscire opterete per un atteggiamento molto radicale. Evitate atteggiamenti distruttivi, non fate i kamikaze ed eviterete le trappole piazzate dal 2018. In particolare agosto, nel lavoro, segnala perturbazioni: non lo accoglierete esibendovi in mille piroette di benvenuto.

Amore: Evitate colpi di testa inutili a fine gennaio-primi di febbraio. Il partner potrebbe essere geloso, possessivo e voi, a un certo punto, averne le scatole piene! Atmosfera migliore verso la seconda metà di marzo: il cuore batterà forte anche si tratti soltanto di una storiella passeggera. Ad aprile, oscillerete tra crisi di gelosia, possessività e la voglia di vivere una relazione dove c’è reciproca fiducia: il partner avrà tutto l’interesse a rigare dritto! Grande potere di seduzione nella prima metà di maggio: potete conquistare in largo e lungo. Occhio alle discussioni dai toni accesi, ai rapporti di forza tra il 23 giugno e il 3 luglio… Piccole felicità e gioie d’amore grazie all’atteggiamento dolce e coccoloso, nella seconda metà d’agosto. Nella prima metà d’ottobre e la seconda di dicembre, poveretto il partner che vi dovrà sopportare! E’ sicuramente un/a santo/a se riuscirà a tollerare il pessimo carattere.

TERZA DECADE (14-22 agosto).

Spericolati, smoderati, eccessivi in tutto. Ecco come sarete a a gennaio-febbraio, a causa dei pianeti in Scorpione. Proverete al mondo, soprattutto nel lavoro, che il fine giustifica i mezzi ma spesso, aggiungiamo, a vostro rischio e pericolo. Dovrete dar prova di grande concentrazione su ciò che è veramente importante e accantonare ciò che è meno urgente. I coraggiosi cambiamenti lavorativi pianificati nel periodo di cui sopra, si concretizzerano a marzo, anche se in circostanze un po’ battagliere, in cui non mancheranno delle tensioni. Da fine settembre al 20 novembre, Giove in Scorpione torna a provocarvi e avrete la tendenza a scherzare con il fuoco. Vi pesa l’atteggiamento del boss, di alcuni colleghi o non sopportate più alcuni limiti? Ve ne libererete ma, a quale prezzo? Occhio alla rabbia a oltranza: potrebbe spingervi a gesti irrazionali e, oltretutto, fa male alla salute.

Amore: Nei primi sei mesi, nella relazione circola instabilità. In coppia, nella prima metà di febbraio, entrerete in crisi, sentirete il bisogno di maggiore autonomia. Vorrete forse riprendere la libertà? Se è un sì potrebbe accadere ma se è un no, evitate colpi di testa sconsiderati. Mettete in programma degli imprevisti a fine marzo-primi di aprile: non ve li aspettate ma saranno positivi e vi piaceranno. E’ un periodo molto movimentato, in cui la noia non è di casa! E nella seconda parte di aprile, con il partner, evitate di ferirvi reciprocamente poiché a quel punto non sembrerà più amore ma una tortura quotidiana. Passione alle stelle tra il 12 e 21 maggio e nella prima parte di luglio, arrivano complimenti e dichiarazioni d’amore a pioggia, vi corteggeranno con stile e voi sentirete battere forte il cuore. Se siete soli, da fine agosto-primi di settembre, il corteggiamento di cui sopra potrebbe trasformarsi in una storia deliziosa, finalmente potrete impazzire di gioia!