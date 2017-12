ROMA – Oroscopo 2018 per il segno dei Pesci.

Nel 2017 vi siete scontrati con delle delusioni che hanno lasciato un gusto amaro ma quest’anno entrate in nuovo ciclo di realizzazione, siete pronti ad ampliare gli orizzonti, applicare le lezioni tratte dalle esperienze recenti, raccogliere le sfide e realizzare le ambizioni! Il lavoro è al centro della scena, farete di tutto, non lesinerete l’impegno per concretizzare ideali e progetti e, all’occorrenza, anche correre qualche rischio. Buone opportunità anche per chi è in cerca di un impiego. Denaro: dite pure addio alla sindrome mani bucate. Nel 2018 sarete più oculati e gestirete al meglio il budget, non prenderete decisioni avventate. Amore: è col partner, che nei momenti più impegnativi dell’anno ritroverete serenità, dolcezza e tranquillità; se siete in crisi, potreste proporre la classica pausa di riflessione ma, in realtà, dare il via a una separazione che vi sembrerà una liberazione. Soli: l’amore brilla, ci sono parecchi incontri entusiasmanti ma attenzione a scegliere il partner giusto per non ricadere negli errori di sempre. Forma psicofisica: è eccellente! Ed è l’anno giusto per ricaricarvi di energie positive ed, eventualmente, uscire definitivamente fuori da patologie croniche.

Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (20 febbraio-1 marzo).

E’ un anno in cui capirete che consolidare e avere sicurezze va solo a vostro vantaggio, che essere ineccepibili nel lavoro dà maggiore stabilità e, infine, che impegnarvi davvero, essere perseveranti, alla fine paga sempre, e che per progredire è indispensabile farsi carico di alcune responsabilità. E’ l’atmosfera creata dal rigoroso Saturno in Capricorno, attualmente in buon aspetto con il vostro segno. Attenzione, in ogni caso, a fine gennaio-primi di febbraio: Marte in Sagittario potrebbe spingervi all’autoesaltazione, all’imprudenza o incoerenza e, a partire da novembre, evitate di fantasticare. L’arrivo di Giove in Sagittario, l’11 novembre, potrebbe rendervi eccessivi in tutto e per niente realistici. Vietato sognare, più che altro per mettervi al riparo da possibili bruschi atterraggi sulla Terra.

Amore: sposarsi, o convivere, e fare di tutto perché le cose vadano in questo senso, col partner guardare nella stessa direzione, mirare alla stabilità anche se dovesse richiedere qualche sacrificio, sostenersi vicendevolmente, rendere più salda la relazione: la positiva influenza di Saturno vi fa stare con i piedi per terra, vi rende più responsabili e – meraviglia! – sarà la linea guida dell’anno. Per ricompensarvi di tanta buona volontà, avrete diritto a un lungo passaggio di una splendida Venere in Scorpone – dal 10 settembre al 20 dicembre – quanto basta, e anche di più, per iniziare una bella e coinvolgente relazione o rendere più sensuale e molto appagante la storia d’amore di sempre. Una coppia indistruttibile ed erotismo a tutto campo: non potrebbe andare meglio!

SECONDA DECADE (2-10 marzo).

Giove in Scorpione in buon aspetto con Plutone vi trasformano: dinamici, in piena evoluzione, sicuri di voi stessi: in particolare a gennaio, fine aprile, buona parte di maggio e a settembre. Per raggiungere i vostri obbiettivi di lavoro, tirerete fuori risorse insospettate, una bella motivazione, un reale desiderio di espansione… e troverete pieno accoglimento delle vostre idee quando Giove, da maggio a settembre, formerà un ottimo aspetto con Nettuno: seguite le vostre aspirazioni e cambiate pure ciò che, secondo voi, va cambiato! Eccellenti intuizioni, investimenti azzeccati, bella creatività, capacità di cogliere al volo le opportunità lavorative. Due, tuttavia, i momenti delicati dell’anno: nella seconda parte di febbraio siete un po’ confusi e rischiate di entusiasmarvi per un progetto che potrebbe rivelarsi un bidone; nella prima metà di dicembre, evitate di lasciarvi manipolare o abbagliare dalle belle apparenze.

Amore: qualsiasi storia d’amore sarà fusionale e ultra sensuale. I momenti migliori dell’anno: passione a volontà nella prima metà di gennaio, un mix esplosivo di attrazione e romanticismo! Tra il 9 e il 18 aprile, dolcezza a gogo, il partner nei vostri confronti avrà solo atteggiamenti rassicuranti e in quanto a sensualità, entrambi non scherzerete: la fiamma della passione sarà altissima… Tra il 28 maggio e 7 giugno, sarete immersi un’atmosfera talmente romantica al punto che vi sembrerà di vivere una favola. E per chi è solo, le date rappresentano un’occasione imperdibile per incontrare l’anima gemella. Ma non finisce qui: l’atmosfera bollente riemerge nella seconda metà di dicembre, quanto basta dunque per chiudere l’anno in bellezza. I momenti “no” del 2018: nella seconda parte di febbraio, evitate che le emozioni prendano il sopravvento: potrebbero abbagliarvi; nella prima parte di maggio, attenzione alla mancanza di sincerità e/o affidabilità del partner, tanto più che tra il 20 e 30 luglio, potreste scoprire che avreste fatto meglio a dubitare.

TERZA DECADE (11-20 marzo).

E’ un 2018 solo gratificante! Saturno vi lascia in pace, Giove in Scorpione vi fa partire in quarta da fine gennaio a fine aprile e poi, nuovamente, da 20 settembre a metà novembre. Possiamo solo prevedere che i periodi di cui sopra segneranno momenti molto positivi: avrete la possibilità di risollevarvi, stupire chi vi circonda, migliorare il lavoro, lo stile di vita, lanciarvi in un progetto molto redditizio. E’ in quei periodi che dovrete trasformarvi da merluzzi a squaletti, investire a fondo in tutto ciò che farete, manipolare un cicinino chi avete di fronte, così raggiungere i vostri obbiettivi e, soprattutto, non mollare mai la presa: ritaglierete il vostro posto al sole! Già tra il 10 e 27 gennaio avrete una determinazione d’acciaio ma a fine aprile-primi di maggio, riuscirete a rilassarvi. Al rientro dalle vacanze, solo vento in poppa, avrete la vittoria in mano! Occhio tuttavia ad atteggiamenti eccessivi o colpi di testa nel lavoro, nella prima parte di marzo.

Amore: il timone è nelle vostre mani, siete voi a guidare la rotta per cui, se necessario, volterete pagina, farete ciao ciao con la manina alle storie che non funzionano e grazie al potere di seduzione a tremila, come l’araba fenice rinascerete dalle ceneri. E’ lo splendido messaggio che vi invia il benevolo Giove in Scorpione. La parte migliore dell’anno, in cui ci sono incontri passionali, realizzazione amorosa anche per chi è solo, svolte inattese, rafforzamento di un legame e sensualità a tutto campo, è tra il 10 e 19 gennaio, nella seconda parte di aprile ma, soprattutto, il 27 febbraio e il 7 marzo. Momenti in cui siete pregati di far posto in modo adeguato ai sentimenti, investire in progetti a due ma quando volete, in questo siete insuperabili. Periodo in cui, infatti, chi è solo ha altissime possibilità di incontrare l’altra metà del cielo. Tutti, chiuderete l’anno in modo splendido: sarà riscaldato dall’amore!