ROMA – Oroscopo 2018 per il segno del Sagittario.

Il 2018 non è un anno in cui agire con superficialità o leggerezza. Saturno, Plutone, Giove e Mercurio vi suggeriscono di dar prova di pazienza e rigore ma, sia chiaro, non vuol dire che sarà un anno negativo. Dovrete solo risolvere alcune questioni rimaste in sospeso, aver chiari i vostri obbiettivi e poi partire in quarta e, nel lavoro, ottenere risultati duraturi. Quando, l’8 novembre, Giove entrerà nel vostro segno, aprirà un ciclo di espansione: nulla potrà fermarvi o rallentare la corsa verso il successo! Denaro: nonostante le spese, non avrete problemi grazie a un’accorta pianificazione. In ogni caso, dateci dentro per migliorare le entrate, ce la farete. Amore: vita amorosa, rispetto allo scorso anno, ben più felice e brillante, esprimerete pienamente i sentimenti alla persona amata; è un anno ideale per riscoprire il partner e le sue passioni, i suoi sogni e i suoi ideali; soli: gli incontri importanti ci sono, alcuni potrebbero cambiarvi la vita ma, prima di prendere decisioni importanti, soppesate sempre i pro e i contro. Forma psicofisica: pieni di energia ma uno stile di vita disordinato potrebbe incidere sulla salute in generale. Prestate dunque attenzione alla dieta, fate movimento. Vietata la pigrizia!

Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (22 novembre-1 dicembre).

Sul vostro 2018, soffia un vento di libertà e grazie all’eccezionale anello di sosta di Marte nel segno dell’Acquario, tra la metà di maggio e la metà d’agosto e poi, di nuovo, dall’11 settembre alla prima metà d’ottobre. E il transito vi piacerà parecchio: avrete la possibilità di spiccare il volo, diventare indipendenti, concretizzare un progetto originale. L’atmosfera sarà frizzante, divertente: allora, siete pronti a sorprendere, distinguervi, rinnovarvi, conoscere persone diverse e approfittare di questa libertà d’azione che non ha prezzo? Il mese d’aprile è vivace, possedete senso dell’umorismo, arrivano colpi di scena positivi, nel lavoro ciò che improvvisate vi riesce. Aggiungiamo che, dopo 12 anni, Giove tornerà nel vostro segno l’8 novembre e a quel punto, sarete i primi in tutto! Tuttavia, è consigliata un po’ di cautela nel periodo tra il 16 novembre e il 3 dicembre: evitate di imbarcarvi in un progetto poco realistico.

Amore: Cambiate le abitudini, pepate il quotidiano, consigliano gli astri nella seconda metà di gennaio: Venere in Acquario vi rende infatti più audaci e varrà la pena di seguire l’onda. Nella seconda metà di febbraio, non permettete a nessuno di giocare con il vostro punto debole, ossia “troppo buoni, troppo generosi”: a rimetterci sareste solo voi. Per tutto marzo il cuore s’infiamma, batte forte: se siete soli avrete voglia di conquista e, anche se non sarà per sempre, approfitterete del momento così da non avere rimpianti. A fine aprile-primi di maggio, sarete volubili, capricciosi, superficiali ma in seguito, nella seconda metà di giugno, in coppia sarete due anime in un nocciòlo. Per tutto il mese di luglio, la persona amata sarà troppo o poco presente, il che comunque potrebbe rappresentare un problema ma tra il 7 e 19 agosto, l’atmosfera sarà di nuovo intrigante e l’intesa a tutto campo. Nei mesi successivi, dovrete solo preoccuparvi di mantenere questa bella atmosfera.

SECONDA DECADE (2-11 dicembre).

Nettuno è sempre pronto a confondere le acque, a farvi scambiare lucciole per lanterne, a dare una percezione erronea della realtà e lasciare che, a volte, rimaniate abbagliati dalle emozioni. Di conseguenza, nel lavoro, non prendete tutto per oro colato, se vi lanciate in un progetto pretendete delle garanzie, non fidatevi dei venditori di fumo: soprattutto a gennaio, la prima metà di febbraio, la seconda metà di novembre e i primi di dicembre: prendete nota per non incappare in qualche bidone o promessa fasulla. Per il resto, saprete stanare le opportunità e farle vostre. Approfittate della bella atmosfera della seconda metà di marzo in cui avrete la possibilità di mettervi in primo piano, realizzare ciò che vi corrisponde davvero. E ad agosto, nella mente avrete idee e progretti che dovrete comunque strutturare nel mese di settembre.

Amore: da fine gennaio ai primi di febbraio, è un periodo in cui direte basta al quotidiano: l’atmosfera è diversa, molto eccitante e avrete la strada libera. Periodo nebuloso tra il 19 e il 28 febbraio: qualcosa non suona bene: c’è qualcosa sotto, un segreto?, qualcuno cerca di imbrogliarvi. Non concedere fiducia a occhi chiusi è il primo passo per non rimanere vittime di un intrigo. Molto divertente, invece, il periodo tra il 15 e il 24 marzo: potete osare e far palpitare il cuore, lanciarvi nella conquista. Attenzione, di nuovo, nella prima metà di maggio: non siete “polli” per cui evitate di farvi raggirare. Tra il 23 giugno e il 3 luglio, arrivano complimenti a pioggia, vi gratificano, vi ammirano e ogni tanto, diciamolo, fa proprio un gran bene. Occhio, invece, alla seconda metà di luglio: una persona potrebbe non essere uno stinco di santo. Infine, nella seconda parte di agosto, in coppia ritrovate la sintonia e grazie alla reciproca sincerità.

TERZA DECADE (11-21 dicembre).

Anno di liberazione e di progresso. Quando Saturno esce dal nostro territorio, è impossibile non provare un senso di liberazione. Nel lavoro, ma in generale, potrete dunque tirare un sospiro di sollievo, riprendervi, perché il primo periodo dell’anno, adatto ad avviare un grande cambiamento accompagnati dall’ottimismo, è a marzo. Liberi dalle catene imposte da Saturno, sarete in grado di stupire tutti! L’armonia tra Marte e Urano vi lascerà, positivamente, senza fiato: questo giro di boa che comunque avete avuto il tempo di preparare, sarà messo in atto velocemente! Il secondo periodo di autentica liberazione sarà a novembre 2018 ma, nel frattempo, non avrete problemi, troverete sempre le soluzioni giuste. Come momento “no”, segnaliamo tuttavia la seconda metà di dicembre, in cui nel lavoro potreste mancare di realismo. Ma ora sembra lontano e avrete tempo per prepararvi ad affrontare la situazione.

Amore: Le preoccupazioni sentimentali appartengono ormai allo scorso anno per cui, buttate il pessimismo nel cassonetto! Già nella prima metà di febbraio, avrete un assaggio: in coppia l’atmosfera è al peperoncino, ci sono emozioni forti e sicuramente delle sorprese romantiche anche per chi è solo. A fine febbraio-inizi di marzo, allarme rosso: occhio a chi è poco sincero, non fidatevi delle apparenze, di chi vorrebbe rifilarvi aria fritta. La fine di marzo potrebbe di nuovo stupirvi: negli affari di cuore, in positivo, può accadere di tutto: ritorni di fiamma, conquiste a gogo! La prima metà di luglio è speciale, il potere di seduzione è al top e ne conquisterete di cuori, in particolare uno che su voi avrà un effetto calamita. Non è escluso che a fine luglio-primi d’agosto, di colpo vediate solo suoi difetti ma a fine agosto, nella prima metà di settembre e l’intero novembre tutto girerà alla perfezione e l’atmosfera fantastica.