ROMA – Oroscopo 2018 per il segno dello Scorpione.

La presenza di Giove nel vostro segno, fino a novembre, vi regalerà belle energie, ottimismo, ambizione e determinazione: il mix giusto per raggiungere nuovi obbiettivi e lanciarvi in qualche sfida (quelle, per intenderci, che a voi piacciono molto). E, inoltre, avete il sostegno di Saturno, Plutone e Nettuno: il terzetto vi consente libertà di pensiero, tranquillità interiore e di proiettarvi al futuro. Nel lavoro, intraprendete più che potete, seguite l’intuito: è il momento di osare, potete concludere grandi cose, veder riconosciute le vostre competenze, anche attraverso una promozione. Può essere un anno di realizzazione! Denaro: tendenza a spendere e spandere, meglio procedere con cautela e non avrete problemi. Amore: Nuovi progetti in coppia, alcuni si sposano e pensano a un figlio ma se siete in crisi, dovrete darvi una calmata e dare un’altra possibilità al partner; soli: non mancheranno incontri molto positivi per cui, evitate di isolarvi perché l’amore potrebbe essere in agguato dietro l’angolo. Forma psicofisica: E’ il momento di riprendere uno sport o dare un taglio netto ad alcune cattive abitudini.

Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (23 ottobre-2 novembre).

E’ un anno in cui nel lavoro siete mine vaganti nonostante la presenza di Saturno in Capricorno che vorrebbe vedervi ancorati alla realtà, fare scelte durature. Il punto è che c’è un lungo anello di sosta di Marte in Acquario che potrebbe portare a questo risultato: il forte senso di responsabilità e gli sforzi che dovreste fornire potrebbero durare poco, anche se, tra il 18 marzo e l’8 aprile, ci sarà un picco di efficienza e vi metterete sotto di brutto. Ma tra metà maggio e metà ottobre, direte un bel “no, grazie” ai limiti e un sonoro “basta” alla pazienza e alla tolleranza. E’ facile prevedere che sbatterete molte porte… Deviare dagli usuali comportamenti, infischiarvene delle regole vi piacerà ma distinguervi dagli altri vi farà sembrare dei rompiscatole. Pazienza, dimostrerete che non siete pecoroni e probabilmente, non sbagliate. Nella seconda parte di novembre, torna la solidarietà, la comprensione, quella che per tutto l’anno è stata largamente assente.

Amore: E’ davvero bello contare su sentimenti solidi e durevoli, è proprio vero ma, per quanto vi riguarda, non intenderete farlo a tempo pieno. Anche se c’è da dire che vi sforzerete nella seconda metà di febbraio, la seconda di maggio e per tutto luglio. Segnaliamo anche un atteggiamento eccessivamente possessivo nella prima metà di aprile e un piccolo lato tirannico con il partner nella seconda parte di giugno. Ma ecco che tra metà settembre-metà ottobre pensate solo alla vostra libertà e alla persona amata ne farete vedere di tutti i colori: probabile non vi riconosca più. Criticate, combattete, siete cinici e la relazione potrebbe andare in malora… Cosa succede? Avete voglia di andare altrove, fare nuove esperienze o è un modo per non parlare delle vostre mancanze? Per fortuna, a dicembre tornate a ragionare, non pensate più solo a voi stessi e sarà soprattutto sotto il piumone che ritroverete una vita di coppia fantastica.

SECONDA DECADE (3-12 novembre).

E’ il vostro anno e avrete di che rallegrarvi! Nel lavoro, vi prenderete una bella rivincita su tutti e tutto, vi affermerete concretamente, progredirete alla velocità della luce, i guadagni lieviteranno e darete prova del vostro talento: Giove sarà nella vostra decade e sarete in una botte di ferro! In buon aspetto con Plutone, a gennaio e tra il 25 aprile e il 19 settembre, possiamo pensare a una rinascita, l’aspetto vi dota di una determinazione d’acciaio. Da maggio a settembre, il pianeta della fortuna, vi incita a creare, concretizzare un bel progetto, trasformare i sogni in realtà, a migliorare lo stile di vita, a ottenere un – meritato – riconoscimento delle vostre capacità. Non è, ovviamente, il momento di dubitare di voi stessi né di chi vi circonda: nel lavoro arriveranno opportunità a pioggia e sarà vietato farvele soffiare.

Amore: se dubitate del vostro potere di seduzione, è un anno in cui sarete ampiamente rassicurati, in amore è un anno eccezionale e vi lascerà tanti bei ricordi. Giove e Plutone in buon aspetto decuplicano il magnetismo, la capacità di conquistare più di un cuore. E quando sarà in aspetto con Nettuno, la magia d’amore sarà solo vostra, anche se nel recente passato ci sono stati dissapori. Queste le date di cui prendere nota: la prima metà di gennaio che vi regala trilioni di opportunità amorose. Se siete soli, lanciatevi e vivrete una splendida storia. Gli ultimi dieci giorni di febbraio: vi aspetta una relazione intensa, da brivido, amerete e sarete ampiamente ricambiati. Tra il 28 maggio e il 7 giugno, se siete ancora soli, arriva l’anima gemella e vivrete momenti molto romantici. Ultima chiamata, se ancora sarete single, è tra il 20 e il 30 luglio: uscite, vi aspettano emozioni da sogno, non sono esclusi colpi di fulmine. In generale, è difficile che nel 2018 sarete tristi cuori solitari.

TERZA DECADE (13-22 novembre).

La parola “impossibile”, per voi, quest’anno non esiste. Tra gennaio e fine aprile, Giove nel vostro segno forma uno splendido aspetto con Plutone e avrete la possibilità di risollevarvi, nel lavoro mostrare il vostro reale potenziale e le infinite ambizioni. Ed è a quel punto che dovrete essere più determinati che mai, muovervi in modo tale da garantirvi bei guadagni e… guadagnare in sicurezza. Giove vi spalleggerà ancora efficacemente da metà settembre a metà novembre: sarete strategici, con grande volontà, eccellenti organizzatori e moltiplicherete le sfide ma sempre vincendo. Inoltre, saprete anche ritagliare dei bei momenti di libertà da dedicare a voi stessi. Un altro momento molto costruttivo e in cui avrete il massimo controllo della situazione lavorativa: da metà agosto a metà settembre, in compagnia di Marte in Capricorno che vi darà la possibilità di essere all’altezza delle vostre aspettative.

Amore: Potere di seduzione al top, gli altri non potranno fare a meno di notare il vostro magnetismo e l’amore sarà esplosivo! Le date importanti per gli affari di cuore sono soprattutto nel primo semestre: tra il 10 e il 19 gennaio, per la serie “passione e attrazioni fatali a tutto campo”; tra il 27 febbraio e il 7 marzo: incontri sensuali e passionali, innamoramenti da capogiro, relazioni di fuoco o storie ad alto tasso erotico; in coppia si riaccende l’eros, rinnovate il dialogo. Tenete presente che si tratta dei momenti migliori dell’anno. C’è invece, e dovrete controllarvi, una fase di immensa gelosia nella seconda metà d’aprile ma poi, nella prima parte di giugno, un’ondata di tenerezza e romanticismo spazzerà via dubbi e sospetti (peraltro infondati). Infine, nei primi quindici giorni di luglio, evitate di considervi l’ombelico del mondo, pensate anche alle esigenze, ai bisogni del partner!