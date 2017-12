ROMA – Oroscopo 2018 per il segno della Vergine.

Che anno, questo 2018! Avete il sostegno di Giove, Saturno, Urano e Plutone, il che vuol dire allargare il raggio d’azione in tutti i settori della vostra vita. Avrete trilioni di cose da fare, da iniziare e lascerete alle spalle situazioni che ormai hanno fatto il loro tempo. Nel lavoro sarete più efficienti che mai, qualsiasi obbiettivo sarà raggiunto con determinazione. Non è escluso un cambiamento, dunque, oppure un trasferimento o, ancora una trasformazione delle mansioni, una promozione. Denaro: ciao ciao difficoltà, manterrete in equilibrio il budget e attraverso un contratto di lavoro, guadagnerete di più. L’amore progredisce di pari passo, il rapporto di coppia evolve nella migliore delle direzioni. Soli, visto che siete più socievoli ed estroversi, la vita sociale sarà più intensa e avrete l’occasione di fare l’incontro della vita: una persona che vi corrisponde, con cui c’è perfetta sintonia. E in molti, nel 2018, vi sposerete, creerete una famiglia! Splendida la forma psicofisica, avrete la possibilità di sbarazzarvi di patologie croniche, ma evitate di chiedere troppo a voi stessi: le energie non sono inesauribili.

Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE 23 agosto-1 settembre).

Il 2018 è un anno di responsabilizzazione. Quando si vuole qualcosa, si sfrutta qualsiasi mezzo e se desiderate nuove prospettive lavorative, andatele a cercare! Siate concreti, realisti ed efficienti così da poter, in seguito, poter sognare un po’. E’ il messaggio di Saturno in Capricorno e di Urano che inizia a farvi intravedere una svolta (che prenderà forma nel 2019). Se la fine del 2017 è stata produttiva e piena di opportunità, non dovete comunque girare a vuoto ed entusiasmarvi per un fuoco di paglia: occhi aperti, in questo senso, tra la fine di gennaio e prima metà di febbraio. Andrà meglio quando rimboccherete le maniche e prima di muovervi vi accerterete, ossia tra la seconda metà di marzo e l’inizio di aprile. In ogni modo, avrete voglia di impegnarvi praticamente per tutto l’anno. Dovrete evitare imprudenze nella seconda metà di novembre e a dicembre: circola confusione e rischiate di fantasticare o prendere decisioni poco lucide.

Amore: avrete bisogno di valori, di sicurezza, di fedeltà, autenticità e progetti costruttivi a due. Sarete sulla strada giusta, dunque – in particolare la prima metà di aprile e tutto luglio – visto che l’amore dovrebbe andare di pari passo con il “per sempre”. Occhi aperti invece nella seconda metà di febbraio: tendenza a rincorrere una chimera, a ritrovarvi delusi e feriti. Grazie alla passione, il legame d’amore si rafforzerà tra la seconda metà di settembre e la prima metà di dicembre: esprimerete pienamente i sentimenti alla persona amata. Ma non solo dolcezza e tenerezza: nel 2018 l’eros avrà uno spazio di tutto rispetto: Venere sosterà a lungo nell’ultra conquistatore segno dello Scorpione e le attrazioni esplosive non si conteranno.

SECONDA DECADE (4-13 settembre).

Grazie a Giove in Scorpione – a gennaio e poi da metà aprile a fine settembre sui vostri gradi – avrete il vento in poppa. Strategici, il carisma al top, con la forte volontà di cambiare ciò che dovete, trasformare il lavoro e, ciliegina sulla torta, le finanze saranno più che favorite. Eccovi dunque, forti, coraggiosi, tenaci, razionali, un po’ manipolativi, con un atteggiamento che conquista chiunque, raccoglie consensi! Purtroppo, nella seconda metà di febbraio e i primi 20 giorni di dicembre, c’è ancora lo zampino di Nettuno e nel lavoro non è escluso qualche imbroglio, situazioni poco chiare, il gioco sporco di qualche collega. Nel corso di questi due periodi, guardatevi alle spalle, proteggetevi al massimo. E per assicurarvi la vittoria, la grande occasione lavorativa che aspettate, puntate sulla prima metà di gennaio e aprile: non riceverete rifiuti, ciò che desiderate sarà vostro!

Amore: Grandi conquistatori! Dalla metà di gennaio, emerge il Don Giovanni o la Messalina che è in voi e potreste fare una strage di cuori. Chi, infatti, saprà resistere al fascino della Vergine? Fate invece attenzione tra il 19 e il 28 febbraio: un presunto innamorato/a potrebbe rivelarsi una vipera e farvene vedere di tutti i colori… Riprenderete in mano il timone della situazione, il potere, ma quanta fatica! Nella prima metà di maggio, il partner mente o dice la verità? E’ una domanda che vi porrete di frequente ma non è detto che siano dubbi fondati. Il momento romantico per eccellenza, vi attende tra il 28 maggio e il 7 giugno: riuscite a stanare l’anima gemella o, in coppia, vivere una fase di completa felicità. Per non parlare di ciò che accadrà tra il 20 e 30 luglio: amore allo stato puro, che vi farà battere il cuore a 1.000 all’ora. Nella seconda parte di dicembre, l’eros la fa da padrone: avrete le carte in regola per far impazzire la persona amata.

TERZA DECADE (14-23 settembre).

E’ un anno in cui vi sentirete invincibili, la fotocopia di Superman o Wonder Woman! Almeno questo è quanto suggerisce l’armonia tra Giove e Plutone da gennaio ad aprile. Dopo un difficile 2017, vi lanciate come missili: ritrovate la determinazione, l’ambizione, vi sentite in piena evoluzione. Data questa premessa c’è da pensare che anche nel lavoro volterete pagina, stravolgerete tutto e vi affermerete! E’ sarà un periodo ugualmente positivo sul fronte denaro: i guadagni lieviteranno e potrete concedervi qualche spesa extra in più. Tra la seconda metà di agosto e la prima di settembre, sarete re e regine delle azioni mirate e risolutive. E poi, Giove in Scorpione, dalla seconda metà di settembre e fino a metà novembre, tornerà a sbaciucchiarvi, renderà facile la vita. Nel lavoro c’è aria di una bella rivincita e nel 2018 sembra vi troviate al comando delle operazioni, prenderete delle decisioni molto importanti.

Amore: Se il 2017 ha fatto rima con ingratitudine, il 2018 per voi rappresenterà soltanto beatitudine. Già a gennaio sarete pronti a scaldare il motore eros e vi farà un gran bene, vi metterà in grado di affrontare le eventuali sfide del 2018. Un periodo un po’ pericoloso è tra fine febbraio e inizio marzo: se siete soli, occhio a prendere cantonate nella scelta del partner (non è tutt’oro ciò che riluce) o, se in coppia, credere ciecamente a ciò che dice la persona amata. Il momento più “caldo” dell’anno? La seconda metà d’aprile: per chi è solo, incontri del destino, quelli targati “per sempre”, molto sensuali e per chi è in coppia l’eros formato magnum renderà ancora più saldo il rapporto. Periodo un po’ grigio tra il 12 e il 25 maggio ma dal 6 al 15 giugno l’amore sarà splendido, vi regalerà sicurezze, dolcezza e tenerezza. Dal 29 luglio, in coppia troverete il ritmo e l’equilibrio giusto e, senza dubbio, sarà esattamente quello di cui avete bisogno.