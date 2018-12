ROMA – Oroscopo dell’anno, ecco l’oroscopo 2019 dell’ACQUARIO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Anno nuovo, vita nuova: il 2019 sarà un anno positivo, nulla vi sembrerà impossibile, avrete voglia di rinnovamento, di agire e passare all’azione. I pianeti che più incideranno sugli eventi, sulle vostre iniziative e decisioni saranno tre: Giove in Sagittario che fino al 4 dicembre favorisce l’evoluzione positiva di progetti personali e lavorativi; Nettuno in Pesci che aumenta la creatività, le ambizioni e vi farà avere come obbiettivo quello di ottenere maggiori entrate di denaro; Urano, vostro pianeta guida, che entra definitivamente in Toro e potrebbe sottoporvi, in particolare a marzo, a qualche tensione con i familiari e parenti acquisiti o sorprese riguardanti l’ambiente domestico: la famiglia s’ingrandisce in modo inaspettato oppure c’è un improvviso cambio di residenza. In generale è un anno in cui guardare al futuro, stringere nuovi contatti, moltiplicare i progetti: la parola d’ordine è rinnovamento e a voi il coraggio, l’entusiasmo di certo non mancano. Il 2019 è infatti ideale per lanciarvi in nuove inziative e soprattutto, quando ve le proporranno, raccogliere nuove sfide. Ma è ancor più importante non trascurare i contatti con gli altri poiché, al momento giusto, potrebbero essere utili a ottenere il sostegno di cui avete bisogno. L’importante è che siate sempre ancorati alla realtà ed evitiate di spendere energie in progetti utopici. Prima di intraprendere, dunque, riflettete sempre con calma così da non pagare il prezzo dell’impulsività. Concentrazione e valutate attentamente le vostre azioni. Lavoro: E’ un anno molto positivo per avviare nuovi progetti e mostrare il vostro talento. Per cui è vietato l’immobilismo, è il momento di agire! La seconda metà di maggio si annuncia promettente nella carriera, può esserci un riconoscimento per quanto avete svolto o, più in generale, un progresso nella professione. A luglio non è escluso un cambiamento di percorso che se inizialmente può sconvolgervi, nel tempo lo giudicherete molto positivo. E da ottobre a fine novembre darete voce alle ambizioni e nessuno potrà impedirvi di ottenere il successo. Denaro: in questo settore i pianeti chiedono prudenza, cercate di essere previdenti e controllate regolarmente la contabilità. In particolare a marzo, evitate di prendere decisioni finanziarie importanti: rivolgetevi a esperti e seguite i loro suggerimenti. La sicurezza e la stabilità saranno presenti verso la seconda metà dell’anno: sul fronte uscite di soldi – un cambiamento di casa o un progetto importante potrebbero richiedere spese non indifferenti – tornerete a respirare! Amore: se siete soli, un amore del passato potrebbe tornare a bussare alla vostra porta ma non è escluso un colpo di fulmine o che una relazione nasca all’estero e vi “obblighi” a cambiare residenza. In coppia, farete molti progetti per il futuro: matrimonio, convivenza, fidanzamento ufficiale, per alcuni c’è l’arrivo di un bebè mentre altri diventeranno nonno/a. Salute: spirito positivo ed energie a mille per tutto l’anno. L’unico punto debole? la golosità a mille e lasciarvi andare potrebbe essere un problema, anche di tipo estetico. Cercate di seguire una dieta alimentare sana e praticate quotidianamente sport, jogging, fate lunghe camminate.

PRIMA DECADE (dal 21 al 31 gennaio)

Il 2019 vi spingerà, in alcuni momenti, a ribellarvi o dare un calcio alle abitudini o a situazioni lavorative di cui ne avete piene le tasche. La dissonanza di Urano dal Toro, presente tutto l’anno, vi renderà meno concilianti, vorrete sentirvi più liberi, eliminare ciò che considerate un vincolo opprimente, ovunque e con chiunque rivendicare i vostri diritti e dire chiaro e forte ciò che non va. Aprirete l’anno in modalità “faccio ciò che voglio”. Meno limiti, abbasso le regole e viva la ribellione soprattutto nei confronti di chi vorrebbe imbrigliarvi. In generale vorrete chiudere con il passato, eliminare un certo ordine stabilito e potreste aprire nuove porte, anche se non foste ancora pronti a entrare: è un nuovo rivoluzionario e potente ciclo della vostra vita in cui potrete mostrare inoltre estro e ingegnosità. Prendete nota: nella seconda metà di febbraio, il mese di luglio, gli ultimi dieci giorni di novembre e inizio di dicembre, vi libererete di situazioni che ormai hanno il solo potere di irritarvi, farete in modo che nessuno vi metta i piedi in testa e si approfitti di voi e non è escluso che vi lancerete in qualche rischio: ad esempio intraprendere un’attività in proprio. Grazie a uno splendido Giove in Sagittario sono previsti anche periodi più tranquilli e molto positivi: nella prima metà di gennaio rastrellerete dei successi, sarete molto dinamici e intraprendenti; la prima metà d’aprile è ideale per un lavoro di squadra, condividere idee originali e innovative con chi può darvi una mano: sarete convincenti al massimo! A ottobre segnerete dei goal grazie a un atteggiamento meno contestatario e più disposto al compromesso. Infine, non è escluso un cambiamento di casa in seguito a un acquisto, a un trasferimento di lavoro o perché obbligati dalle circostanze; alcuni Acquario della vostra decade daranno il via a una ristrutturazione dell’abitazione.

AMORE

Negli affari di cuore è un 2019 in cui non saprete bene cosa volete ma di sicuro, se siete in coppia, non avrete problemi a dire ciò che non sopportate più. Potreste anche provare un’attrazione irresistile per una persona affascinante ma irraggiungibile ed è il tipo di situazione che, va da sé, non garantisce la serenità. E’ un anno in cui non sarà facile starvi accanto né seguirvi: soprattutto se siete in coppia da tanti anni, il partner dovrà lasciarvi maggiore libertà! Non avendo la vostra dose di emozioni potreste cercarle altrove o mettere la vita affettiva in uno shaker e agitare a piacere, ovvero scatenare delle sonore litigate. I single avranno degli incontri, potrebbero nascere delle storie d’amore ma il neo-partner dovrà essere poco possessivo: le relazioni soffocanti durererebbero il tempo di un batter di ciglia. Periodi soggetti a turbolenze: dal 15 febbraio all’11 marzo, dal 15 al 25 maggio, dal 2 luglio al 5 agosto e dal 9 al 18 ottobre. Periodi in cui il fascino sarà al top, Cupido scoccherà una freccia e potreste perdere la testa per valide ragioni: dall’8 al 17 gennaio, dal 18 al 25 aprile, dal 10 al 18 giugno, dal 15 al 23 settembre e dal 1 al 12 novembre.

SECONDA DECADE (1-10 febbraio)

Se il 2018 è stato battagliero, in alcuni momenti vi ha sfiancato, il 2019 sarà più entusiasmante e all’insegna dell’espansione. Molto competitivi, se ci sarà una bella opportunità da cogliere al volo o una sfida che vi intrigherà mostrerete a tutti che avete coraggio da vendere. Stanerete in un nanosecondo una sfida esaltante che vi permetterà di ottimizzare i due passaggi di Giove in Sagittario, a gennaio-febbraio e da giugno a ottobre. Periodi di fortuna, di prosperità, in cui l’autostima sarà a mille, come l’estroversione e il coraggio che vi daranno possibilità di evolvere, progredire, essere più ottimisti e soprattutto ampliare gli orizzonti. E’ un anno in cui volerete alto, vi spingerà a superare i vostri limiti e lanciarvi in qualche impresa rischiosa. In poche parole, il “non è possibile” per voi non esisterà e tutto – in positivo – potrebbe davvero accadere.

AMORE

Con Giove in Sagittario possiamo solo dire che l’amore sarà fantastico! Negli affari di cuore partirete alla conquista e non avrete paura di nulla: il vostro entusiasmo è già da solo una garanzia di felicità! Nel 2019 saranno molte le volte in cui vi direte:”perché resistere e non lasciarmi coinvolgere?”: farete il primo passo, crederete nella storia e accada quel che accada… Il cuore batterà forte tra il 16 e 27 gennaio, nella prima metà d’agosto, dal 23 settembre al 2 ottobre, dal 9 al 17 novembre Tre periodi meravigliosi: intesa splendida per chi è in coppia e per chi è solo l’incontro con l’altra metà della mela.

TERZA DECADE (11-19 febbraio)

Non accade sempre che l’Acquario si lanci nel rischio ma è esattamente ciò che farete da gennaio a fine maggio e poi da metà ottobre a fine novembre 2019. Avrete la possibilità di stanare delle opportunità, lanciarvi nell’avventura o in un mondo un po’ più “pazzerello”, quello che attualmente piace a voi. Vorrete conquistare e progredire: vi farete in quattro e riuscirete nel vostro intento. Il programma del 2019 è entusiasmante e mirato al successo. I momenti migliori sono nei primi 20 giorni di febbraio (raggiungete un obbiettivo), la prima metà di maggio, i primi venti giorni di agosto e i primi venti giorni di novembre. Mese, quest’ultimo, che confermerà la bontà delle vostre scelte e l’indipendenza che ne avete guadagnato. Il 2019 è dunque il vostro momento, fate il grande salto e farete bingo!

AMORE

Emozioni frizzanti si affacciano già tra il 26 gennaio e il 6 febbraio: giornate sorprendenti in cui il cuore scoppierà d’amore e di felicità! D’altra parte, quando Giove è in Sagittario si tocca spesso con mano una vivificante atmosfera hot: sarà dunque pazzo amore accompagnato da emozioni formato magnum e a condurre il gioco sarete voi. Farete il primo passo e non esiterete a fare ciò che dovete per far sì che l’uomo, o la donna, dei vostri desideri cada ai vostri piedi. Periodi caldissimi di cui prendere nota: tra il 19 e 28 marzo, tra il 7 e 16 maggio, tra il 14 e 22 agosto e tra il 18 e il 22 novembre. E’ proprio in queste date che potrebbe esserci l’incontro della vita, vi innamorerete pazzamente (ricambiati). In coppia, sono i momenti giusti per dire al partner quanto l’amate ed è importante: spesso il vostro atteggiamento può aver provocato tensioni, discussioni.