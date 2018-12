ROMA – Oroscopo dell’anno, ecco l’oroscopo 2019 dell’ARIETE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Il 2019 si apre con Marte nel vostro segno e non potreste sperare in un inizio più dinamico e positivo. Il buon aspetto che il pianeta rosso forma con Venere in Sagittario promette inoltre successo nel lavoro e negli affari di cuore. Dite “sì” a qualsiasi nuova opportunità, anche quando dovesse intimorvi un po’, e siate aperti a qualsiasi apprendimento, che si tratti di studio – anche per sola soddisfazione personale – o di un corso di formazione professionale.

Fino a metà marzo, Urano sosterà nel vostro segno: l’impulsività, la mancanza di autocontrollo e l’incapacità a gestire la rabbia potrebbero scatenare problemi. Il consiglio è quello – per tutto l’anno – di mantenere concentrazione, sangue freddo, così da mettervi al riparo da possibili delusioni e dispiaceri. Nel corso dell’estate e dell’autunno, la carriera avrà la priorità ma al contempo sarà anche un’ottima occasione per capire quanto siete evoluti in termini di crescita personale e spirituale.

E’ un anno in cui vorrete prendere – o riprendere – il potere, sarete inclini a raccogliere le sfide professionali che si presenteranno così da affermarvi. La fatica non mancherà ma tenete presente che qualsiasi sforzo sarà ricompensato: Super Giove dal Sagittario promette successo! Amore: in coppia, è possibile che il lavoro vi faccia trascurare il partner. Cercate di essere disponibili, di avere attenzioni, trascorrere del tempo con la dolce metà e riaccendere la scintilla della passione. Soli, è ultra possibile l’incontro del destino che si concluderà in tempi brevi con un matrimonio o una convivenza.

Lavoro: approfittate dei primi mesi dell’anno per mettere in chiaro una situazione, approfondite un progetto o un contatto che potrà esservi utile. Dopo marzo, consoliderete la vostra posizione o per alcuni arriverà un’ottima proposta di lavoro. Denaro: avrete la possibilità di stabilizzare la situazione o dare un nuovo impulso alle finanze. Nel complesso è un anno positivo, solo il mese di agosto potrebbe presentare qualche difficoltà. Salute: tante energie, sarete in splendida forma, ancor più ottimisti, in alcuni momenti addirittura euforici, ma tenete sempre a bada l’impulsività, le esplosioni di collera: queste ultime non fanno bene a voi né a chi vi circonda.



Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (21-31 marzo).

Dopo un 2018 pesantuccio meritate un anno all’insegna della leggerezza: Saturno ha smesso di guardarvi di traverso e le difficoltà, i contrattempi finalmente svaniranno. E’ un anno che rappresenta una ventata di benessere, potete esser certi che i problemi sono definitivamente alle spalle. I transiti dei pianeti cosiddetti “lenti” non vi riguardardano: la strada è libera e potete agire come meglio credete, cercando tuttavia di approfittare pienamente di alcuni periodi: nella prima parte di gennaio, d’aprile e di luglio, Marte sarà schierato al vostro fianco e nel lavoro vi distinguerete, in bene, da chi vi circonda grazie al fatto che saprete dare alle situazioni il colpo d’acceleratore al momento giusto! Solo a dicembre, potreste avere una caduta di tono: la presenza di Giove in Capricorno fa pensare che le cose procederanno con un po’ di lentezza.

AMORE.

L’anno si apre con avventure al peperoncino e miele, vi sentite autentici rubcuori e lo siete! Non sarà così nei primi 15 giorni di febbraio: le emozioni, i sentimenti potrebbero essere freddini ma andrà meglio a marzo, mese in cui sarete pronti – anche se siete in coppia – a concedervi qualche libertà. E’ tra il 20 e il 28 aprile che grazie alla presenza di Venere nel vostro segno, potrete stupire chi vi circonda e attirare l’attenzione su di voi. Non solo, il cuore s’infiammerà, cederete al colpo fulmine e vi lascerete andare alla passione. A giugno e luglio, la sensualità si risveglia, l’eros la fa da padrone: l’estate sarà molto calda, in particolare ad agosto poiché l’amore sarà travolgente e voi non sempre saggi. Ancora splendida atmosfera amorosa a settembre e novembre, e avrete un solo desiderio, imbarcarvi per Citera, l’isola della dea Afrodite, e vivere momenti esaltanti. Ci sarà armonia con la persona amata, se siete soli conquiste a gogo, potrete “intrappolare” nella vostra rete chi vorrete. Verso la fine di novembre e a dicembre qualcosa non girerà per il verso giusto: qualche Ariete potrebbe prendere le distanze dalla relazione o nei confronti del partner provare un bel po’ di rancore per qualche suo atteggiamento sbagliato.

SECONDA DECADE (1-10 aprile).

Pronti a salire sull’altalena? Il 2019 in alcuni periodi sembrerà promettente, poi ci sarà qualche battuta d’arresto, di nuovo tornerà l’entusiasmo e in seguito qualche frustrazione, alcune proposte di lavoro sembreranno procedere al rallentatore. Avrete capito che è un anno che contiene vibrazioni astrali contraddittorie: Saturno presente tutto l’anno sui vostri gradi non rende le cose facili anche se Giove in Sagittario in alcuni momenti darà dei benefici colpi d’acceleratore. In ogni caso, qualsiasi evento accada, meglio reagire – ed è nel vostro DNA – che rodervi il fegato in silenzio in un angolino! Se alcune lentezze vi frustrano, dei ritardi o fatti inattesi vi avvelenano l’esistenza, è vietato ruminare e dovete andare avanti! In particolare tra la seconda parte di febbraio e metà giugno, evitate di isolarvi anche quando il lavoro chiederà molto, avrete sulle spalle parecchie responsabilità e andrete a braccetto con l’ansia. Dalla seconda metà di giugno a novembre, il vento girerà a vostro favore, avrete semaforo verde e nel lavoro potrete progredire senza difficoltà. Chiuderete l’anno comunque con una certezza: da gennaio 2020 farete ciao ciao con la manina al pesante Saturno.

AMORE.

Molto presi dal lavoro, da importanti responsabilità professionali, l’amore non sarà una priorità ma se volete vivere momenti eccitanti, sentire il cuore che batte forte per un incontro passionale, potrebbe accadere nella seconda metà di gennaio. Approfittatene poiché tra il 13 e 23 febbraio, fine aprile-primi di maggio l’atmosfera sarà colorata di grigio: gli affari di cuore non saranno proprio esaltanti. L’amore tornerà a sorridervi nella seconda parte di giugno e circolerà passione a mille tra il 19 luglio e il 15 agosto: i pianeti “complotteranno” affiché qualsiasi storia sia romantica ed erotica sia all’altezza delle vostre aspettative: va da sé che, in coppia o soli,vivrete un periodo molto molto hot! A fine settembre, non permettete che qualche frustrazione o preoccupazione lavorativa rovini l’intesa con il partner; se invece siete soli la “caccia” a un cuore libero potrebbe non avere l’esito sperato. E’ nel mese di novembre che farete centro e il cuore tornerà a infiammarsi! Tra il 9 e 17 potreste infatti incontrare la perla rata, quella che vi accompagnerà sulla porta del 2020.

TERZA DECADE (11-20 aprile).

Voglia di procedere a tutto gas, dire tutto quello che vi frulla nella mente, non vi porrete limiti e detesterete le mezze misure, i compromessi: è l’atmosfera che scatena Urano nella vostra decade nella prima metà di febbraio e farete bene a porre attenzione a parole e azioni impulsive; in seguito potreste rimpiangerle a meno che abbiate deciso di chiudere definitivamente con qualche situazione professionale. Periodo di grande progresso è previsto dalla seconda parte di febbraio ai primi giorni di giugno: Giovein Sagittario promette un periodo splendido e nel lavoro potrete finalmente far riemergere l’Ariete intraprendente che è in voi! Potrebbe presentarsi una bella opportunità, che agli occhi degli altri sembrerà anche un po’ ardita, ma vi impegnerete con l’entusiasmo di sempre e otterrete il meritato successo. Il solo “neo” del 2019 è Plutone in Capricorno: nel corso dell’anno, di tanto in tanto vi ricorderà che prima di lanciarvi a occhi chiusi dovete sapere bene a cosa andate incontro e valutare le conseguenze: se capite che una situazione ha delle zone d’ombra, può essere motivo di conflitti o complicazioni, siate dunque un po’ più strateghi, astuti e lungimiranti.

AMORE.

Urano vi pungola e riuscirete a rendere complicate anche le cose più semplici: di conseguenza, l’anno da un punto di vista sentimentale non sarà proprio facile. Chi è solo potrebbe innamorarsi di persone affascinanti ma forse impegnate o intestardirsi su un amore impossibile o, ancora, rimanere coinvolto in attrazioni irresistibili ma pericolose. In coppia, circolerà parecchia insoddisfazione ed è probabile dunque che a più riprese metterete in discussione la relazione: prima di creare scompigli riflettete! E’ ovvio che se siete arrivati al capolinea vi allontanerete senza esitazione e riprenderete la vostra libertà. Tra il 27 gennaio e il 4 febbraio, per chi è single potrebbe esserci un incontro molto passionale ma la situazione potrebbe complicarsi tra fine febbraio-inizio marzo: causa incomprensioni potreste esser costretti a buttare nel cassonetto la relazione… Approfittate invece della splendida atmosfera amorosa tra il 19 e il 27 marzo per ristabilire la complicità col partner o lanciarvi nella conquista ma sappiate che sarà ad agosto che vi spetterà lo scettro di re e regine di cuori! E un altro periodo indimenticabile vi attende nella seconda metà di novembre: Venere e Giove in Sagittario daranno il via a splendide emozioni, l’anima gemella – se non l’avete ancora incontrata – busserà alla vostra porta in compagnia della felicità.