Oroscopo 2019 Bilancia. Caterina Galloni: Dovrete dare battaglia

ROMA – Oroscopo dell’anno, ecco l’oroscopo 2019 della BILANCIA: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Nel 2019, se è vero che Saturno in Capricorno in alcuni momenti vi guarderà accigliato e creerà dei piccoli ostacoli quotidiani, è pur vero saprete reagire con determinazione, non rimarrete passivi a subire: avete al vostro fianco un Super Giove in Sagittario pronto a offrirvi ottimismo e belle opportunità. E’ un anno in cui dovrete mostrarvi battaglieri, pronti a sgomitare per non perdere alcune belle occasioni che arriveranno. Avrete voglia di cambiare le abitudini di sempre, imporvi e difendere i vostri interessi: e spesso i familiari non approveranno le vostre scelte anzi si sentiranno anche minacciati dalla vostra indipendenza e autostima, ma se state agendo per il vostro meglio dovranno accettarle. Di sicuro, riuscirete a raggiungere i vostri obbiettivi anche se dovrete dar prova di pazienza e qualche piccolo sacrificio.

Lavoro: potreste trovarvi in un ambiente totalmente nuovo, anche se non avete cambiato lavoro potrebbero infatti cambiare le mansioni, le responsabilità. E in alcuni momenti probabilmente vi peseranno ma se volete progredire sarà indispensabile darci dentro con il massimo impegno. E’ un anno ideale per concludere accordi, firmare contratti, trovare dei compromessi.

Denaro: Qui è richiesta molta prudenza, in particolare a ottobre in cui i soldi entrano ma escono alla velocità della luce. Se sarete saggi, eviterete un bel po’ di problemi. Tanto più che a novembre è previsto un bel successo finanziario e a quel punto potrete concedervi qualche lusso.

Amore: qui vi sembrerà di stare sulle montagne russe: in coppia potrebbero esserci dei conflitti, vi piacerà giocare con il fuoco – qualche tentazione sarà in agguato – ma tenete presente che la gelosia avvelena il rapporto con il partner… Puntate ad aprile per riportare la pace nella relazione, ripartire da zero sempre che entrambi lo vogliate davvero. Soli, prima di trovare la persona giusta, attraversete un lungo periodo d’introspezione in cui vi chiederete cosa volete davvero da una storia d’amore. Il mese d’aprile sarà passionale e romantico, eccellente per incontrare l’altra metà della mela! Salute: iniziate l’anno portandovi dietro la stanchezza accumulata nel 2018 ma pian pianino tornerete in forma e verso l’estate sarete i Superman e le Wonder Woman dello Zodiaco. Tuttavia cercate di scovare delle attività che vi permettano di scaricare le energie così da avere pieno controllo delle emozioni.

PRIMA DECADE

Saturno ha definitivamente tolto le tende dalla vostra decade e ciò significa fine delle lentezze, del rigore e della fatica. Dovete riprendere fiato, forse per questo il cielo astrale fa pensare a un anno poco significativo, in cui non ci sono cambiamenti epocali. E’ il messaggio dei pianeti lenti che hanno deciso di lasciarvi in pace, non ci sarà bisogno di nuotare controcorrente: il che vuol dire assenza di problemi. Dovete fare attenzione solo nei primi venti giorni di gennaio: evitate l’impazienza, l’aggressività e l’impulsività. Abili strateghi nei primi venti giorni di aprile mentre nella seconda parte di maggio sarete molto pigri e nessuno dovrà rompere più di tanto. Il mese più bello e importante dell’anno è luglio: vedrete le cose in grande e sarete vincenti. Tra il 5 e 21 ottobre, investirete a fondo nelle relazioni sociali e saprete trarne profitto per il lavoro: troverete chi vi darà una mano a realizzare un progetto. Dicembre, tuttavia può essere un po’ frustrante: è l’effetto – temporaneo – di Giove che entra nel rigoroso segno del Capricorno.

AMORE

Nel 2019 potrete lasciarvi alle spalle le crisi – infinite – di coppia o le relazioni che vi regalano più frustrazioni che gioie. Non servono a niente e non vi portano a niente… Nella prima metà di gennaio vi lanciate nell’avventura, il cuore s’infiamma e potrete idealizzare chi volete. Nella prima parte di febbraio potreste avere qualche difficoltà a esprimere le emozioni ma nei primi 15 giorni di marzo deciderete di vivere l’amore in modo diverso e sarà tutta un’altra musica. Tra il 9 e 19 giugno regneranno fascino e seduzione: seguite la voce del cuore e partite pure alla conquista, chi vi attrae sarà vostro/a! Ottimi anche i seguenti periodi: prima metà di luglio, fine luglio-primi di agosto; farete il pieno di complimenti o di dichiarazioni d’amore. Tra il 5 e il 22 ottobre, una dolce Venere nel vostro segno vi regalerà un’atmosfera molto romantica e nella prima metà di novembre circolerà gioia di vivere, slanci d’amore.

SECONDA DECADE

E’ un anno altalenante, ci sono tempi morti e momenti salienti, fasi di coraggio e altre in cui non ce la fate a pianificare. Il tutto perché da un lato c’è Saturno che impone rigore e dall’altro Giove in Sagittario che vi stimola: occhio ai contrattempi nella seconda metà di gennaio ma viva le idee originali, innovative e vincenti che avrete i primi giorni di febbraio. Momento gratificante nel lavoro – anche in team – nella seconda metà d’aprile ma occhio allo stress, dovuto al super impegno, nei primi venti giorni di giugno. Un successo insperato, un bel rilancio e un periodo foriero di gloria nella seconda parte di luglio ma negli ultimi dieci giorni di ottobre-primi di novembre, mettete in conto ritardi, voglia di isolarvi, poca autonomia. Il 2019 è così: non facile ma disseminato di colpi di scena (positivi).

AMORE

Il 2019 prende il via con emozioni forti, Venere e Giove in Sagittario – nella seconda metà di gennaio – vi regalano un’atmosfera calda, passionale, euforica. Un incontro cuorebatticuore per chi è solo? Sicuro, ma da palpitante potrebbe trasformarsi in deludente tra il 13 e 22 febbraio, per occhio alle scelte… Atmosfera simpatica e frizzante, amorosa, nella parte centrale di marzo ma nei primi dieci giorni di maggio si prevede un momento di stallo. Decisamente più leggero il periodo tra il 18 e 27 giugno, in cui lanciate baldanzosamente nella conquista. Periodo di gelo del cuore – potreste vedere tutto nero o chiudervi a riccio tra il 12 e 21 luglio ma, promesso!, la prima parte di agosto negli affari di cuore è prevista una grossa porzione di felicità, vi sembrerà di rinascere. Riassumendo: il 2019 in alcuni momenti sarà fantastico ma ci sarà sempre qualche contrattempo.

TERZA DECADE

Qualche turbolenza dovuta alle ultime vibrazioni di Urano in Ariete dalla seconda metà di gennaio al 20 febbraio sarà inevitabile. Basterà un nulla per far sbattere una porta, lanciarvi in un colpo di testa o prendere una decisione impulsiva che potrebbero far danni. La buona notizia è che dal 20 febbraio a fine maggio e nuovamente da metà ottobre a inizio dicembre, vivrete momenti piacevolissimi, vi lancerete in una sfida rischiosa ma da cui uscirete vittoriosi. Giove in Sagittario vi metterà di fronte ad avventure intriganti, vi farà viaggiare, sognare, impegnarvi in un progetto di lavoro entusiasmante, avere una maggiore libertà d’azione. Tutte cose che sono nell’aria anche se Plutone annuncia momenti di destabilizzazione e/o un’atmofera ostile (forse nel lavoro): soprattutto nella seconda metà di giugno e i primi venti giorni di novembre muovetevi con cautela, evitate di provocare chi vi circonda, siate strategici: in questo modo non rischierete contrattempi.

AMORE

Il 2019 parte alla grande: dal 26 gennaio al 5 febbraio siete imbattibili nella conquista di un cuore, non vi ferma nessuno e vi innamorate… La situazione potrebbe complicarsi verso fine febbraio-primi di marzo ma solo perché siete di malumore per cui, non guasterà più dolcezza. Emozioni fantastiche, passione e gioia di vivere dal 18 al 27 marzo mentre tra il 7 e il 17 maggio potreste rimettere qualcosa in discussione, chiedervi se vale la pena di continuare la relazione. In questo caso, non v’innervosite ma fate appello più che mai alla lucidità. Fine giugno-primo di luglio, vi sentirete più leggeri, avrete voglia di divertirvi senza impegnarvi più di tanto. Tra il 20 e 29 luglio, vi troverete ancora alle prese con sospetti e tentazioni ma, tranquilli, il meglio arriverà tra il 18 e 28 novembre: il cuore batterà forte forte per un amore dolce e pronto a dare tutto. Purtroppo – ed è un vero peccato perché avreste voluto chiudere l’anno in bellezza – tra il 12 e 21 dicembre, ricomincerete a dubitare del partner, a porvi trilioni di domande.