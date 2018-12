ROMA – Oroscopo dell’anno, ecco l’oroscopo 2019 del CANCRO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Nel 2019 avrete l’ottimismo giusto per progredire e tornare a credere nei vostri sogni. Quattro i pianeti che vi guideranno nel corso dell’anno: Giove in Sagittario provvederà a mantenere alto il morale, Nettuno vi doterà di un’intuito stupefacente mentre Saturno e Plutone vi renderanno più esigenti rispetto alle amicizie o alle relazioni affettive o di lavoro. Il consiglio, invece è quello di essere meno rigidi riguardo alle aspettative nei confronti degli altri ma soprattutto di voi stessi. L’anno ha in serbo molte sorprese in diversi settori della vita per cui è importante che siate disponibili al cambiamento. Data la presenza di Urano in Ariete nei primi tre mesi dell’anno, in alcuni momenti avrete la sensazione di essere diretti nella direzione sbagliata, forse il periodo non sarà esattamente all’altezza delle aspettative ma non dovrete agitarvi: sono sciocchezze rispetto alle possibilità di successo professionale che vi riserva il 2019. Ma affinché il senso di soddisfazione duri a lungo, dovrete dar prova di determinazione e sul fronte amore, non temere di prendere decisioni importanti per mantenere la stabilità e l’armonia.

Il 2019 è un anno in cui è anche d’obbligo chiudere una storia affettiva impossibile o fonte di frustrazione… Lavoro: se saprete equilibrare ambizioni e realtà – in particolare a gennaio, giugno e settembre – le cose andranno alla grande. Ci sono le condizioni ideali, soprattutto ad aprile, per mostrare di che cosa siete capaci e andare dritti dritti verso la riuscita, per alcuni di ottenere una promozione. Denaro: potrebbero esserci alcuni imprevisti ma avrete pieno controllo del budget, saprete equilibrare in modo perfetto entrate e uscite. Amore: in coppia non sarà sempre semplice: frustrazioni e quotidiano potrebbero appannare i sentimenti ma volendo, con un po’ di fantasia, potrete riaccendere la passione. Soli: nel corso dell’anno vi spetteranno parecchi incontri ma a essere significativi sono i mesi di luglio e dicembre: potrebbe nascere una relazione importante. Salute: In gran forma per tutto l’anno, ogni tanto dovrete comunque ritagliare delle pause di relax, in particolare nei primi tre mesi dell’anno in cui la fatica si farà sentire.

Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (21 giugno-1 luglio)

Dite addio agli ostacoli, limiti, lavoro che vi ha messo sotto pressione o è stato motivo di frustrazioni. Tutto questo era presente nel 2018 ma ora potete prendere la vita con più leggerezza poiché il 2019 ve lo permette! L’opposizione di Saturno si è allontanata definitivamente e il sestile di Urano dal Toro vi consente di vedere in modo diverso le situazioni, avrete voglia di movimentare positivamente il quotidiano. La creatività, l’originalità sono le parole chiave di questo anno e saprete trovare un equilibrio in qualsiasi situazione che cambierete. Quando? Nella seconda parte di febbraio, la seconda di maggio e la seconda parte di agosto-primi di settembre. Dopo il 3 dicembre, tuttavia, potreste essere un po’ insoddisfatti, con la tendenza a chiudervi a riccio: tranquilli, è l’arrivo di Giove in Capricorno che segnala solo uno stato d’animo poco entusiasta ma sul piano pratico le cose continueranno ad andare bene.

AMORE

Il solo fatto che Saturno non metta più lo zampino negli affari di cuore è già sinonimo di serenità. E inoltre c’èsempre il bel sestile di Urano in Toro, per cui in coppia non ci sarà spazio per la noia o, soli, impegnarvi in una relazione alla velocità della luce e correre il rischio di ritrovarvi accanto un partner possessivo. Con vostra grande sorpresa, avrete bisogno di libertà, divertirvi, vivere un rapporto basato sulla complicità, condividere gli stessi interessi o, se single, incontrare persone originali, indipendenti. E fate bene: è il momento di vivere a fondo belle emozioni, sentire il cuore che fa bum bum! I periodi migliori: la seconda parte di febbraio, fine marzo-primi di aprile, tra il 16 e il 25 maggio, prima metà di luglio e dal 22 al 31 agosto. E con Venere in Scorpione, tra il 9 e il 18 ottobre, che vi renderà magnetici, irresistibili, sarà esplosione d’amore allo stato puro. Concluderete l’anno in bellezza.

SECONDA DECADE (2-12 luglio)

Il rigido e austero Saturno, nel 2019 guarda proprio verso la vostra decade e non promette giornate all’insegna dell’allegria e del divertimento, anzi sarete portati a isolarvi. Sul fronte lavoro, l’azione del pianeta è frenante, spesso vi sentirete anche sotto pressione, la situazione finanziaria potrebbe non essere florida, qualcuno vi ostacolerà e puntualmente riemergeranno le ansie cancerine. Penserete che il destino vi remi contro ma non è così. Se vi sentite schiacciati è solo a causa delle responsabilità o dal pessimismo che non riuscite a eliminare. Tenete presente che avete il bel trigono di Nettuno in Pesci che, in particolare dal 2 marzo al 15 aprile e dal 10 novembre al 20 dicembre, vi aiuterà a ritrovare entusiamo e motivazioni. Creatività e intuito saranno al top e dovrete seguirli! Ci saranno, è vero, i momenti in cui sarete di malumore, avrete voglia di alzare bandiera bianca – seconda metà di gennaio, la prima di giugno e dal dal 20 ottobre al 5 novembre – ma chiudervi a riccio non servirebbe a niente. Cosa dovrete fare? Evitare di forzare il destino e al contempo non lasciarvi andare, fare attenzione alle finanze, sistemare le questioni amministrative ed eventualmente tenere d’occhio la salute, ovvero intervenire sull’ansia. In questo modo, ne uscirete alla grande!

AMORE

Con Saturno nella vostra decade, negli affari di cuore dovrete mettere in conto un po’ di insoddisfazione ma potrebbe essere che, alla fine, si tratti solo di indifferenza rispetto all’amore, non sia una delle vostre priorità. Le cose potrebbero non andare sempre nel verso giusto, vivrete momenti in cui ci saranno luminose schiarite e altri in cui l’atmosfera sarà deprimente. Qualche frustrazione potrebbe circolare tra il 13 e 34 febbraio, vi ripeterete spesso il “meglio soli che male accompagnati”. Andrà decisamente meglio tra il 3 e il 13 aprile: ottima intesa con il partner, vi sentirete vicini vicini. Scorbutici, lamentosi tra il 29 aprile e l’8 maggio: giornate in cui sarete insopportabili. Tra il 24 e 31 maggio tornerà la voglia di approfittare del meglio che offre la vita di coppia e deciderete di buttare nel cassonetto alcuni stati d’animo pesanti (o quantomeno si spera vada così). E dal 30 agosto al 7 settembre, in coppia farete in modo di migliorare il legame, soli vi lascerete conquistare dolcemente. E stessa musica nella seconda metà d’ottobre: romanticismo, sensualità saranno al top, un periodo davvero fantastico in cui finalmente mostrerete il potere di seduzione a tutto campo. Si prevedono teneri approcci, abbracci sensuali…

TERZA DECADE (13-22 luglio)

Turbolenze in vista a gennaio e febbraio 2019, dovrete evitare tuttavia di avere reazioni impulsive, imprudenti o chiudere qualche porta troppo rapidamente. Siate elastici e privilegiate la diplomazia. A parte questo, l’anno è dominato dalla dissonanza di Plutone, il che vuol dire che avrete timore di sbagliare direzione, nasceranno dubbi sulle scelte del passato – lavoro o vita personale – rimetterete spesso in discussione alcune situazioni, vivrete delle lotte di potere sul posto di lavoro o, in alcuni casi, momenti in cui vi sentirete destabilizzati. Spesso penserete che colleghi e boss vi voltino le spalle, ci siano intrighi che non riuscite a individuare, persino gli amici potrebbero darvi da pensare. In breve, sentirete che ci sono delle cose che vanno cambiate, ed è giusto, ma cercate di essere strategici, pespicaci, evitate conflitti e non vi esponete a contrattempi in particolare nella prima parte di febbraio, la seconda di giugno e i primi 20 giorni di novembre. Puntate sulla determinazione, il coraggio, l’intraprendenza dal 19 settembre al 5 ottobre: stupirete tutti per la capacità di gestire le situazioni. E per concludere l’anno in bellezza, Marte in Scorpione – dopo il 19 dicembre – vi doterà di una tenacia pazzesca, quella che lascerà a bocca aperta chi vi aveva sottovalutato.

AMORE

Avvertenza: causa intemperanza, mancanza di sangue freddo, a fine febbraio-primi di marzo rischiate di mandare una relazione in un certo paese e poi pentirvene. A parte questo, non sarà sempre semplice evitare la spinta a mettere qualcosa in discussione, controllare i dubbi, i sospetti o, se siete soli, mettervi al riparo da storie d’amore complicate. Talvolta potreste essere tentati da una persona affascinante ma inarrivabile su cui fantasticherete, ma inutilmente, o essere alle prese con un/a potenziale rivale. Situazioni che potrebbero assumere una certa importanza nella prima metà di maggio, la seconda di luglio, i primi 10 giorni di ottobre e tra il 12 e 21 dicembre. Il consiglio è quello di chiedere sostegno agli amici… Ma tra il 24 ottobre e 1 novembre, se siete soli, occhi aperti se non volete lasciarvi scappare una bella occasione per amare e essere ricambiati!