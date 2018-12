ROMA – Oroscopo dell’anno, ecco l’oroscopo 2019 del Capricorno: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Il 2019 vi permetterà di ampliare il raggio d’azione, progredire, lanciarvi in nuovi progetti personali o lavorativi, vi darà slancio, motivazioni, per intraprendere nuove cose. Ma al contrario di altri segni, farete le cose con calma, strutturete puntigliosamente gli obbiettivi da raggiungere. Saturno e Plutone nel vostro segno accentueranno il rigore e vi imporranno delle scelte; Urano in Toro, da marzo, vi spingerà al cambiamento e dal 4 dicembre, Super Giove nel vostro segno vi regalerà un’esplosione di calore, generosità, ottimismo e fortuna. Non ultimo, per tutto l’anno il tasso di creatività sarà al top, sullo sfondo di un progresso costante sia nella vita affettiva che lavorativa. Tuttavia, a gennaio, giugno e settembre, Giove sarà in dissonanza con Nettuno, e ogni volta che si ripeterà il passaggio avrete difficoltà a comunicare con il mondo circostante, a fare passare il vostro messaggio e, al contempo, potreste anche subire un’invasione della privacy: stabilite confini chiari tra voi e il prossimo! In generale, nel 2019 dovete aprirvi al cambiamento, al rinnovamento ed essere elastici. Scrivete la parola fine, senza esitare, a situazioni affettive o lavorative che ormai non vi danno più niente: è tempo di grandi decisioni! Lavoro: E’ l’anno ideale per accrescere le competenze o specializzarvi in un settore; certo avrete maggiori responsabilità e, dunque, anche maggiore pressione ma sarete molto motivati, non vi lascerete mai abbattere e andrete avanti come treni. E’ un anno in cui, ed è una certezza, farete vedere ciò di cui siete capaci per far evolvere la vostra situazione. Il periodo migliore per la ricerca di un lavoro, per ottenere una promozione o risultati corposi negli affari è tra fine settembre e inizio ottobre. Denaro: se possibile, aprite il 2019 sistemando – se ne avete – qualche debituccio oppure capire dove un vostro talento finora sottovalutato può fruttare un certo reddito. Nell’insieme è un anno positivo: gestirete al meglio le finanze e avrete la possibilità di concludere buoni affari. Amore: Può essere davvero magico: se siete soli, aprite gli occhi poiché è possibile un incontro inatteso vi spingerà a rivoluzionare la vostra vita ma di sicuro, grazie a una storia nuova di zecca tutti scriverete un nuovo capitolo sentimentale. In coppia, potrebbero esserci momenti di tensione ma nulla che metta in serio pericolo la relazione. In alcuni casi, è l’anno del “o la va o la spacca”: ben decisi a non vivere più le stesse cose del 2018, in particolare a luglio, prenderete delle decisioni: rottura o rinnovamento? A stabilirlo sarete voi. Salute: altro che Capricorno rigidi e chiusi a riccio! L’atteggiamento ottimista, positivo e sereno vi permetterà di realizzare parecchie cose che avete a cuore Unica accortezza: seguite sempre una dieta sana! A parte alcuni periodi di stanchezza che tuttavia recupererete alla grande, avrete sempre belle energie.



PRIMA DECADE (22 dicembre-2 gennaio).



Grazie al trigono di Urano in Toro, fate pure un respiro profondo e date il via alla leggerezza. Vi sentirete finalmente liberi da alcuni pesi e/o responsabilità che nel 2018 vi hanno sfiancato e appesantito il morale. Il trigono di Urano tuttavia vi suggerisce di accettare il cambiamento: qualsiasi novità va esplorata senza timore! Il pianeta solitamente spinge al desiderio di libertà, di autonomia, alla voglia di sperimentare, offrire a se stessi prospettive diverse, di pensare in modo diverso e, all’occorrenza, correre qualche rischio. Probabile che quest’anno il quotidiano vi sembri limitante e vi entusiasmerà provare cose nuove, dare il via a una sorta di rivoluzione: sarete praticamente irriconoscibili. Dite spesso e volentieri a voi stessi: “mi butto!” o “perché non farlo?” e andate incontro a nuove avventure. I periodi in cui sarete audaci e in grado di mettere le basi per un futuro diverso: la seconda metà di febbraio, la seconda di agosto, il mese di dicembre. Periodi in cui ogni cambiamento sarà all’insegna della riuscita e della durata nel tempo.

AMORE.

Anche negli affari di cuore è un anno indimenticabile: avrete voglia di emozioni forti e di scatenarle, desiderio di piacere, attirare l’attenzione – probabilmente per sentirvi più sexy cambierete look, pettinatura – vivere momenti eccitanti. Con il trigono di Urano in Toro, il gioco della seduzione sarà al top, le coincidenze e il caso avranno un ruolo non indifferente, dietro l’angolo ci sono imprevisti entusiasmanti e per voi non ci sarà niente di peggio che la noia condivisa con il partner. Per questo ribalterete alcune abitudini, modificherete il quotidiano, metterete più peperoncino nella vita di coppia in particolare nella prima parte di febbraio, fine marzo-primi di aprile, seconda metà di maggio ma soprattutto fine novembre e a dicembre. Se siete soli, mettete in conto incontri sorprendenti, con persone diverse da quelle che vi attraggono solitamente. In particolare a dicembre, in amore potrebbe esserci una vera svolta.

SECONDA DECADE (3-11 gennaio).

Nel 2019 Saturno sbarca nella vostra decade. Lo diciamo senza giri di parole: è anno poco positivo per il morale e la forma in generale, non sarete molto socievoli. Parecchio lavoro, molte lentezze, un po’ di insoddisfazione: dovrete gestire ritardi, ostacoli, responsabilità e contrattempi in particolare nella seconda parte di gennaio, giugno, dal 20 ottobre al 7 novembre. Diciamo che sono momenti tuttavia buoni per fare il punto della situazione poiché verso la primavera inizierete a strutturare dei progetti che si concretizzeranno nel 2020. Ma in altri periodi, parola di astri!, sarete molto determinati, realizzerete le ambizioni, vi affermerete. In particolare tra il 19 marzo e l’8 aprile e tra il 10 novembre e il 2 dicembre, sarete molto determinati, realizzerete alcune ambizioni e avrete idee validissime che saprete strutturare con la consueta lucidità e un pizzico d’intuito in più. Per cui nei momenti “no” è vietato demotivarvi: sviluppate pazienza, eliminate qualche abitudine negativa e persone per voi poco positive.

AMORE.

Quando c’è di mezzo Saturno, anche la vita affettiva subisce un contraccolpo. A volte vi sentirete molto soli, poco sostenuti o molto insoddisfatti. Gli anni in cui Saturno è nel proprio segno di nascita parlano di sforzi ma poche gratificazioni. E saperlo è già un passo avanti. In alcuni periodi nella vita di coppia emergerà una sorta di saturazione, di noia o disamore e rischierete di scatenare malintesi e tensioni inutili: soprattutto nella seconda metà di gennaio,tra il 25 aprile e il 2 maggio, dal 1 al 19 giugno, tra il 12 e 21 luglio, dal 23 settembre al 2 ottobre. E’ un anno in cui non dovrete giocare il fuoco – ossia cedere alle tentazioni – ma al contempo, di fronte ai problemi evitare di fare come gli struzzi… Fate degli sforzi per stabilizzare una relazione e appianare i problemi esistenti, all’occorrenza scendere a compromesso, ripartire in modo equo i doveri e le responsabilità, mostratevii tolleranti, pazienti e comprensivi. E’ così che addolcirete i rapporti, soprattutto dal 13 al 22 febbraio, dal 5 al 14 aprile, dal 24 maggio al 1 giugno, dal 30 agosto al 7 settembre, dal 17 al 26 ottobre e dal 4 al 13 dicembre. Se siete soli dovrete trovare un equilibrio tra rigore e maturità e controllare l’istinto che vi spingerà a voler tutto e subito. E a gennaio 2020 sarete pronti a scrivere un nuovo capitolo della vita amorosa.



TERZA DECADE (12-20 gennaio).

L’anno si apre in modo un po’ burrascoso ma non dovrete innervosirvi. Urano in Ariete a gennaio e febbraio guarda storto la vostra decade e dovrete fare attenzione all’agitazione, a rendere le situazioni esplosive e ad altri imprevisti che potrebbero destabilizzarvi. Si tratta di scossoni rapidi, un temporale che purifica l’aria e poi sarete di nuovo in pista: sono piccole seccature che non avranno il potere di fermare la vostra corsa al successo. Nella seconda metà di marzo, infatti, avrete la possibilità di volgere una situazione a vostro vantaggio e ripartire più ambiziosi che mai. Sarete combattivi, appassionati e non mollerete facilmente l’osso. Ed è solo l’inizio del vostro essere battaglieri: lo sarete ancor di più nella seconda parte di settembre, inizi di ottobre e nella seconda metà di dicembre: volontà d’acciaio, tenacia a prova di bomba, un’autorevolezza che incuterà sia timore che rispetto. Nella seconda metà di giugno, invece, non avrete il controllo delle situazioni oppure potreste essere inquieti per un’atmosfera densa di intrighi, qualcuno potrebbe cercare di farvi le scarpe. Nella parte centrale di novembre dovrete sfidarvi con un concorrente o battervi per salvaguardare il posto di lavoro. Nel complesso, dunque, è un anno ideale per imporvi, mantenere potere, riprendere in mano il timone della situazione e uscirne alla grande.

AMORE.

Anche in amore l’atmosfera, da gennaio a febbraio, non sarà proprio serena: potrebbe esserci una rottura o sentirvi destabilizzati dalla situazione affettiva. Se volete mantenere la stabilità della coppia, occhio a reazioni impulsive… Successivamente potreste scoprire una sfaccettatura più passionale della vostra personalità, un’incredibile attaccamento al partner, desiderio erotico a mille e chi è solo rimanere totalmente affascinato – ricambiato – da una persona: vi sentirete rigenerati! Ecco i periodi: tra il 12 e 21 aprile, tra il 1 e 10 giugno, dal 7 al 15 settembre ma soprattutto tra il 25 ottobre e il 2 novembre. Attenzione invece ai periodi in cui le relazioni d’amore potrebbero diventare complicate: dal 21 febbraio al 2 marzo, dal 7 al 19 maggio e dal 12 al 21 dicembre. Giornate intense, sarete frastornati e vi sarà difficile mantenere buon senso: potreste perdere la testa e sentirvi destabilizzati, provare un’attrazione segreta o vivere una relazione nascosta che complicherà la vita affettiva oppure lanciarvi una tentazione che mette in discussione alcune certezze o, ancora, trovarvi alle prese con un/a rivale che rappresenta un problema.