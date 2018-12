ROMA – Oroscopo dell’anno, ecco l’oroscopo 2019 dei GEMELLI: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Nel 2019 avrete due pianeti schierati al vostro fianco, l’ottimista Giove e l’elettrico Urano: il primo favorirà le relazioni affettive e il secondo vi spingerà ad affermarvi mossi da un’ambizione smisurata. Vorrete progredire a tutti i costi e vi muoverete come carri armati: il consiglio è quello di trovare un equilibrio per non commettere sviste. A gennaio, giugno e settembre, infatti, Giove sarà in dissonanza con Nettuno: periodi in cui non vedrete chiaramente le situazioni, peccherete di un eccesso di idealismo ma al contempo sarete molto intraprendenti, impazienti poiché vorrete dare una svolta alla professione. In quei tre mesi, cautela anche quando vi sembrerà di sapere bene cosa volete e come ottenerlo. Più in generale, nel corso dell’anno, nel lavoro dovrete dar prova di diplomazia: evitate di scatenare conflitti o stabilire dei rapporti di forza che potrebbero minare il progresso. Aggiungiamo che a marzo, avrete un grande fascino da utilizzare anche nel lavoro, mettelo in gioco insieme alla vostra grande abilità di P.R.: vi saranno di grande aiuto.

Denaro: vorrete guadagnare di più, e per questo sarete disposti a impegnarvi duramente o perfino a svolgere un lavoro che non vi interessa. Pur di veder lievitare le entrate, sarete pronti anche a pagare un prezzo alto. E per fortuna, i pianeti vi accontenteranno; tuttavia a gennaio, giugno e settembre evitate di prendere decisioni finanziarie rischiose e fate attenzione alle spese.

Amore: Il 2019, se avete intenzione di sposarvi o impegnarvi seriamente, è un ottimo anno. Se la coppia invece è arrivata al capolinea, sarà inevitabile una separazione. Single: è un anno speciale in cui incontrare l’amore! Occhi aperti, potrebbero esserci le cosiddette coincidenze fortunate. L’unica accortezza è a gennaio, giugno e settembre: periodi in cui potreste scambiare lucciole per lanterne, intravedere dei segnali amorosi che non esistono o incappare in una storia con una persona la cui attendibilità è pari a zero. In due parole, evitate di sognare troppo.

Salute: A parte alcuni momenti in cui potreste sentirvi giù di tono, è un anno in cui avete tante energie, una bella resistenza che vi consentiranno di affrontare le situazioni da vincenti!



Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (21 maggio-1 giugno).

Salvo il vostro tema natale non dia indicazioni diverse, il 2019 dovrebbe trascorrere senza scombussolamenti. Il che vuol dire poter muovervi in piena libertà e per il Gemelli è la cosa più bella. La strada è libera e, dunque, potrete fare ciò che volete: tutto andrà alla grande. Tuttavia, non dovrete aspettarvi trasformazioni spettacolari a parte il mese di luglio in cui vedrete le cose in grande e vi muoverete per realizzare quanto avete in mente. E’ un anno in cui farete bene a consolidare quanto avete costruito fino a oggi. Approfittate della prima metà di gennaio per dare una spinta considerevole ai vostri progetti, della prima metà d’aprile per stringere relazioni utili al lavoro, del mese di luglio per avviare nuovi progetti e di ottobre per imporvi sulla concorrenza. Più in generale cercate di avere uno stile di vita salutare e, se potete, praticare un po’ di sport.

AMORE.

Il 2019 non si apre all’insegna della serenità, siete insoddisfatti, un po’ frustrati e rischiate di lanciarvi in un amoretto di serie B. Andrà meglio a marzo, quando deciderete di vivere l’amore pienamente e lascerete che vi sorprenda, vi coinvolga totalmente. Verso fine marzo-primi di aprile circolerà un po’ di confusione ma tranquilli, ritroverete la gioia di vivere e di amare a fine aprile. Tra il 9 e il 19 giugno il vostro potere di seduzione è al top e può arrivare una splendida relazione, quella che chi è solo aspetta da tempo. Per questo, a fine agosto siete pregati di evitare di guardare i difetti del partner con la lente d’ingrandimento, tanto più che nella seconda metà di settembre la sintonia sarà totale. E se siete soli e non è nel corso dell’anno non è accaduto nulla, sappiate che verso il 20 dicembre vi attende un amore super, chi è in coppia scoprirà nuove affinità e rafforzerà l’intesa.

SECONDA DECADE (2-11 giugno).

Il 2019 a voi chiede prudenza, lucidità e realismo formato magnum, soprattutto quando si presenteranno opportunità per la serie “troppo bello per essere vero”. Vietato inseguire idee e ideali utopici poiché non avreste i risultati sperati. Giove e Nettuno in dissonanza potrebbe offuscare la ragione, la lucidità, farvi credere alle promesse da marinai o vedere le cose troppo in grande. Rischiate di confondere i desideri con la realtà e incappare in persone che tenteranno di manipolarvi: concedete poca fiducia e muovetevi, ripetiamo, con prudenza. Tra il 19 marzo all’8 aprile e il 18 aprile e il mese di maggio potrebbero esserci del malintesi, qualcuno potrebbe raccontarvi delle menzogne per trarne vantaggio. Tutto nero? Ma no! I periodi migliori dell’anno: dal 1° gennaio al 27 febbraio, dall’11 maggio al 12 luglio, nella seconda metà di luglio – in cui potrete realizzare qualcosa di gratificante – e dal 20 ottobre al 5 novembre: potrete imporvi e vincere una battaglia importante.

AMORE.

Anche negli affari di cuore, occhio alle illusioni: potreste partire in quarta e ritrovarvi delusi, soprattutto da gennaio a febbraio e da giugno a metà ottobre. Vorrete credere a quanto vi verrà detto ma attenzione a non attaccarvi a false speranze e illusioni. Il rischio, come nel lavoro, è quello di vedere tutto bello, guardare la vita con gli occhiali dalle lenti rosa ma potreste prendere degli abbagli (o qualcuno tendervi dei tranelli). Realismo, non perdete la bussola, e non fate affidamento su nessuno, in particolare nella seconda metà di gennaio, la prima parte di aprile, la seconda di giugno, fine agosto-inizi di settembre e dal 10 al 19 novembre. Prendete nota. Venere vi aiuterà ad approcciare chi vi piace tra il 16 e 26 gennaio; fare progetti a due tra il 28 aprile e il 7 maggio; conquistare a tutto campo tra il 17 e 25 giugno. Dal 9 al 17 novembre sarà il momento ideale per coccolare il partner, rafforzare un legame nato di recente o fare il primo passo verso una persona da cui siete attratti.

TERZA DECADE (12-21 giugno).

Il 2019 si apre in modo eccellente: a gennaio e la prima metà di febbraio potrete intraprendere qualsiasi cosa e d’altra parte vi sentite pronti. La gran voglia di cambiare la vostra vita lavorativa è tale che potreste anche lanciarvi in qualche rischio (seppure calcolato). Approfittatene poiché dalla seconda parte di febbraio a metà maggio e dalla seconda metà di ottobre ai primi di dicembre dovete fare appello alla razionalità: Giove in Sagittario, infatti, vi regala un ottimismo debordante che potrebbe spingervi a dimenticare la moderazione e a voler abbattere a tutti i costi gli ostacoli che trovate sulla vostra strada. Dite no agli eccessi di qualsiasi tipo, alla ribellione nei confronti del boss o chi per lui e non dimenticate di osservare le regole. Non stiamo dicendo di farvi mettere i piedi in testa ma solo di mantenere un atteggiamento diplomatico e cauto, in particolare se avete in mente di realizzare un progetto importante dovete assicurarvi di essere all’altezza della situazione.

AMORE.

Nel 2019 avrete voglia di libertà, divertimento, di giocare con l’amore e all’occorrenza non esiterete, data la presenza di Giove in Sagittario, di infrangere le leggi del cuore, a far imbufalire a più riprese il partner o a… essere infedeli. In particolare in alcuni periodi dell’anno: fine gennaio-primi di febbraio, dal 22 febbraio al 19 marzo – occhio alle bugie e ai colpi bassi – dal 13 al 21 aprile – dividervi tra due storie per provare il brivido – e gli ultimi dieci giorni di novembre – re e regine dell’imbroglio. Aggiungiamo che con Plutone in Capricorno sarà inevitabile una trasformazione nella vita di coppia, seppure attraverso avvenimenti non sempre facili da vivere: avrete infatti una visione più chiara di chi siete e di cosa volete veramente. I momenti meno complicati e vibranti d’amore? dal 20 al 28 marzo, tra il 7 e il 16 maggio, il 26 giugno e il 4 luglio in cui il potere di seduzione sarà al top, tra il 14 e 22 agosto vi sentirete stra-amati dal partner e, infine, dal 1 al 9 ottobre, giorni in cui l’intesa in coppia sarà invidiabile; chi è solo, occhi e orecchie aperte, l’amore suonerà alla vostra porta.