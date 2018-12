Oroscopo 2019 Pesci. Caterina Galloni: grande trasformazione…Le decadi

ROMA – Oroscopo dell’anno, ecco l’oroscopo 2019 dei GEMELLI: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Nel 2019 c’è una grande trasformazione: altro che pesciolini rossi esitanti, stupirete chi vi circonda per la determinazione, terrete testa a chi si metterà di traverso sulla vostra strada. Di sicuro non scapperete a gambe levate davanti agli ostacoli! Avrete le idee chiare su chi vi circonda, farete una bella selezione e non esiterete ad allontanare chi vi limita e vi prosciuga le energie! Quando Urano, a marzo, entrerà definitivamente in Toro sceglierete le persone giuste da avere accanto e riconoscere al volo chi è davvero dalla vostra parte. Sarà un ottimo anno, in cui timori e paure scompariranno e, al contrario del solito, saprete dire anche dei “no”. Ma non solo, sarete pronti a mettere ordine nella vita privata o professionale, saprete cogliere le occasioni al volo!

L’unica accortezza, data la presenza della quadratura tra Giove e Nettuno a gennaio, giugno e settembre è quella di puntare a cose realistiche, fare delle scelte razionali.

Lavoro: è un settore in cui è immancabile il progresso, è possibile una promozione e maggiori responsabilità. A fine gennaio vi troverete al momento giusto nel posto giusto e farete passi avanti. Nervi saldi e continuate a cavalcare l’onda. E’ comunque l’anno ideale per riflettere sul futuro e operare qualche cambiamento nella vostra attività, aprirvi a nuove possibilità. Stando sempre attenti, nei mesi segnalati, a non incappare in un abbaglio.

Denaro: a metà febbraio occhi aperti nelle trattative, fate in modo tutto sia chiaro e se un affare vi sembra nebuloso chiedete consiglio a un esperto. Più in generale, la tendenza sarà quella di spendere allegramente – più di sempre – ed essere generosi, ma se non volete problemi è un atteggiamento che va stroncato! Se seguirete il consiglio astrale eviterete di ritrovarvi in rosso e l’anno sarà ottimo da punto di vista finanziario.

Amore: è prevista la serenità. Se siete felicemente in coppia non ci saranno scosse di alcune tipo, vivrete momenti indimenticabili, farete nuovi progetti e soli, farete il pieno di incontri interessanti e divertenti, flirt a gogo senza pensare al domani ma non è escluso un colpo di fulmine! La primavera segnerà un momento molto romantico…

Salute: E’ un anno che vi vede molto impegnati per cui dovete mettere in conto qualche momento di stress, vi sentirete stanchi. Praticate regolarmente sport, soprattutto nei fine settimana staccate la spina per ricaricare le batterie e cercate di seguire una dieta. No all’eccesso di alcol, cibo & C.

PRIMA DECADE (19-28 febbraio)

Urano in Toro punta i riflettori sulla vostra decade e la vita sarà inevitabilmente meno lineare ma solo perché inizierete a pensare di voler vivere in modo diverso e vedrete le cose in modo diverso. Nel 2019 arriveranno tante occasioni per introdurre nella vostra vita qualche novità, sarete spinti a lanciarvi nel rischio – mai avventatamente, sarà sempre tutto calcolato – per gustare un cambiamento di ambiente o lavorativo. Il passaggio di Urano ha effetti molto positivi anche sulla creatività, che non andranno sottovalutati e vi prepara inoltre a ciò che potrebbe cambiare. I periodi più interessanti per cogliere l’occasione di volare verso questa nuova vita: la seconda metà di febbraio, la seconda parte di maggio e il mese di dicembre, quest’ultimo ideale per concretizzare un progetto originale, imporvi su tutti e sentirvi superstar! Nei periodi sopracitati dovrete osare, muovervi liberamente, seguire le intuizioni e navigare senza timore sull’onda delle novità. Di sicuro, la noia non circolerà nel vostro territorio.

AMORE

Punterete, sicuramente, a una vita amorosa più movimentata poiché, va da sé, è più divertente e nel 2019 vi trasformerete in grandi seduttori/trici, curerete il look, sfodererete il sex-appeal a tutto campo e sarete pronti ad affascinare e conquistare: e tutti vi adoreranno… In coppia, introdurrete nel quotidiano delle novità, potreste cambiare lo stile di vita, traslocare o modificare l’arredamento della casa. E’ un anno in cui mostrarvi anche più indipendenti rispetto alla persona amata e, nonostante sia bello condividere, fare delle cose per conto vostro. Chi è solo si lancerà nella conquista ma stavolta vi “fisserete” meno sulla vostra preda… I periodi più entusiasmanti ed emozionanti, in cui batterà forte il cuore: il mese di febbraio, tra il 27 marzo e il 4 aprile, la seconda metà di maggio (toccherete il cielo con un dito), la prima metà di luglio, tra il 9 e 18 ottobre (l’atmosfera sarà sensualissima), a fine novembre e tutto il mese di dicembre.

SECONDA DECADE (1 marzo-10 marzo)

Nel 2019 vi muoverete tra entusiasmo e diffidenza, tra il cedere a qualche miraggio o adottare saggezza, tra il lasciarvi abbagliare o rimanere in guardia. La dissonanza Giove-Nettuno solleciterà parecchio entusiasmo ma spesso per situazioni poco realistiche mentre Saturno avrà il ruolo di guardiano per impedirvi di commettere sciocchezze. In poche parole, l’intuito vi suggerirà di essere ragionevoli, puntare a obbiettivi concreti ed essere prudenti. Potrete progredire a patto di non lasciarvi confondere: è la strada indicata da Saturno. Meno azzardi e più buon senso, procedere un passo alla volta con maggiore impegno: è la ricetta vincente del 2019. Dovrete diffidare, in particolare dei seguenti periodi confusi, pieni di tranelli, false apparenze e terreni scivolosi: gennaio, febbraio, seconda metà di aprile, dalla seconda metà di giugno fino al 20 settembre. Sarete lucidi, razionali e costruttivi, pronti a riconquistare autostima e sicurezza nonché a riprendere in mano il timone tra il 2 marzo e l’8 aprile, nella prima metà di giugno, tra il 10 novembre e il 21 dicembre.

AMORE

In qualsiasi situazione amorosa, nel 2019 dovrete mirare alla solidità, rimpolpare l’autostima, chiedere costantemente delle concrete prove d’amore. Vietato lasciarvi imbrogliare, controllate – discretamente – il partner (se lo vedete cambiato o distaccato), scappate di fronte agli incantatori di serpenti, non credete alle promesse ma pretendete i fatti! E’ un anno in cui negli affari di cuore, come in tutti gli altri settori, la cautela è d’obbligo. A gennaio, chi è fan delle emozioni forti non sarà al riparo da qualche delusione. Nella prima parte di febbraio, sarete più prudenti, punterete alla sicurezza ed è così che potrete concedere fiducia al partner o alla persona che ha conquistato il vostro cuore. Dal 4 al 13 aprile sono giorni deliziosi, confortanti e rassicuranti: crederete nella storia. Tra il 3 e 11 luglio evviva le tenerezze, le paroline dolci, i posti romantici dove tubare e se siete soli, col fascino che avete farete una strage, conquisterete al primo sguardo… Attenzione invece tra il 10 e 19 novembre: ricordate che fantasticare, girare film d’amore inesistenti può essere pericoloso. ma, per fortuna, chiuderete l’anno in bellezza: un’atmosfera passionale – e reale – tra il 4 e 13 dicembre promette di realizzare i desideri più folli e potrete lasciarvi andare con fiducia.

TERZA DECADE (11-20 marzo)

La dissonanza di Giove in Sagittario, da metà febbraio a metà marzo, aprile e maggio e a novembre vi spingerà a far sì che la vostra parola d’ordine sia “esagerazione”: vorrete eliminare ciò che ormai superato ma rischiate di commettere degli errori, delle sviste, sovrastimare le vostre capacità, vedere le cose in grande, fare il passo più lungo della gamba… E in più circostanze sarete costretti a correggere il tiro. Ci sono dei periodi, tuttavia, in cui grazie al sestile di Plutone, avrete la possibilità di mostrare di che pasta siete fatti, prendere delle iniziative azzeccate e mantenere salva la reputazione a patto che, lo ripetiamo, manteniate sempre la lucidità, il buon senso ed evitiate di esagerare. Eccoli: nella seconda metà di marzo, dal 20 al 31 ottobre e tutto dicembre.

AMORE

Passione e ancora passione, qualche attrazione e tentazione di troppo e poca lucidità. Quando Giove in Sagittario si scontrerà con Venere – da fine gennaio-inizi di febbraio, la parte centrale di aprile e nella seconda metà di novembre – nell’aria ci sarà profumo di infedeltà o, se siete soli, la voglia di avere due storie contemporaneamente. Evitate, se potete, di lasciare la strada vecchia per la nuova, se sentite che il cuore sta sbandando fate appello alla razionalità. In generale, è un anno in cui proverete il bisogno di vivere l’amore intensamente, precisamente dal 1 al 6 gennaio, fine febbraio-primi di marzo, nei primi dieci giorni di giugno, fine-ottobre-primi di novembre e la parte centrale di dicembre. Siate sempre razionali. Vi piaceranno infatti le emozioni forti, il brivido che regala una relazione clandestina o complicata e nel momento in cui sentire battere il cuore all’impazzata, sarete attratti fatalmente e perderete la testa, penserete:”al diavolo le difficoltà, i problemi, mi butto” e vivrete le emozioni fino in fondo. Non sono esclusi, peraltro, colpi di fulmine e ritorni di antiche fiamme…