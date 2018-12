Oroscopo 2019 Sagittario: prima decade, seconda decade, terza decade

ROMA – Oroscopo dell’anno, ecco l’oroscopo 2019 del SAGITTARIO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Il 2019 per voi è in gran parte un anno felice e fortunato: Giove sosterà nel vostro segno fino al 4 dicembre ed è garanzia di abbondanza sul fronte denaro, fa arrivare sviluppi positivi e piacevoli nella vita amorosa e periodi molto interessanti nel lavoro: potrebbe rivelarsi un anno memorabile! Ci saranno, tuttavia, momenti troppo intensi ed estenuanti, ossia a gennaio, giugno e settembre, quando Giove e Nettuno saranno in dissonanza. In questi tre mesi assicuratevi che la casa sia il vostro accogliente rifugio. Non è escluso che in quei tre mesi aumentino le esigenze familiari ma le persone care saranno pronte a farvi rilassare, a placare le inquietudini. Un consiglio: se avete pendenze legali o amministrative è l’anno giusto per sistemarle.

Lavoro: E’ un settore in cui darete più che mai, prova di grande determinazione, in alcuni momenti sarete talmente desiderosi di cambiare che potreste anche rischiare eccessivamente oppure iniziare più cose contemporaneamente. E’ probabile che ci siano parecchi cambiamenti ma avrete la possibilità di apportare delle modifiche e riprendere il controllo della situazione. Per molti Sagittario sarà un anno di concretizzazione: promozione, evoluzione, aumenti di stipendio. Concluderete il 2019 con un bilancio positivo.

Denaro: La fortuna sarà al vostro fianco e non vi mollerà, per cui c’è da pensare a un aumento del reddito ma, al contempo, gestirete il budget con grande rigore. La situazione finanziaria evolverà in modo positivo e non è escluso facciate qualche buon investimento.

Amore: Grazie al super fascino, chi è solo farà un incontro che sfocerà in una relazione seria: l’estate è il periodo ideale per stanare l’anima gemella; in coppia c’è chi penserà al matrimonio, a una convivenza e siete in crisi, vi darete una seconda possibilità e ripartirete da zero ma attenzione a fine marzo: la rabbia potrebbe, seppure momentaneamente, sostituire la passione. Salute: Iniziate l’anno in splendida forma e, a parte alcuni momenti in cui il morale non sarà al top e vi porrete trilioni di domande, la manterrete. Cercate di trovare un’attività che vi consenta di sfogare le energie oppure un luogo dove rilassarvi in santa pace.

PRIMA DECADE

Cielo astrale tranquillo, i pianeti lenti non vi guardano per cui la via è libera: non ci sono svolte lavorative determinanti ma nemmeno difficoltà. E’ dunque un anno neutro e da qui a essere ideale non c’è che un passo: fatelo con tranquillità e intraprendete, potete operare qualche cambiamento poiché siete al riparo da tiri mancini del destino. Segnaliamo i primi venti giorni di gennaio in cui siete energici, determinati, vincenti; nella prima metà d’aprile, al contrario, sarete molto polemici, aggressivi verbalmente e e/o poco sinceri; i primi venti giorni di luglio rappresentano il periodo più importante dell’anno: intraprendenti, saprete imporvi, avrete mentalità e atteggiamento da vincenti e ciò vi consentirà di rastrellare dei successi! Dal 18 agosto al 6 settembre, la pazienza, il rigore, la buona volontà e la riflessione saranno latitanti ma sarete più tranquilli tra il 5 e 22 ottobre, periodo in cui avrete l’atteggiamento “se voglio migliorare è meglio trattare”. Ed è giusto: la diplomazia è un eccellente sistema per farvi valere e senza che gli altri se ne rendano conto.

AMORE

Entusiasmo, desiderio erotico e di conquista tra l’8 e il 18 gennaio. E ancora c’è passione ma accompagnata da un po’ di imprevedibilità, il 2 e l’11 marzo, periodo un po’ pazzerello. Dal 27 marzo al 5 aprile la situazione amorosa potrebbe complicarsi, circolare un po’ di confusione e voi commettere un passo falso. Sarete più sinceri e franchi gli ultimi dieci giorni di aprile… Tra il 9 e il 19 giugno, l’atmosfera profuma di inaffidabilità: volerete di fiore in fiore alla ricerca di avventure cuore e batticuore e ciao ciao serietà. Grande fascino da utilizzare al meglio tra il 28 luglio e il 6 agosto ma tra il 22 e il 31 dello stesso mese, al partner – poveretto/a – troverete tutti i difetti del mondo, li osserverete al microscopio. Cercate,sempre che sia possibile, di ripristinare la complicità tra il 15 e 24 settembre. Splendidi i primi dieci giorni di novembre: con Venere nel vostro segno i sentimenti saranno più spontanei, appassionati e vivrete momenti di autentica felicità. E dopo il 20 dicembre, per concludere l’anno in bellezza, farete qualche colpo di testa a suon di passione, cambierete vecchie abitudini e tutto diventerà ancor più fantastico. Realizzerete comunque qualche desiderio d’amore…



SECONDA DECADE

Con il buon aspetto tra Marte e Giove, il 2019 parte alla grande: potreste lanciarvi in un progetto lavorativo importante, che vi entusiasmerà parecchio, impegnarvi a fondo in una sfida con grande grinta ma, purtroppo correrete il rischio di scambiare momentaneamente i desideri con la realtà. E sì, perché quest’anno dovrete diffidare del vostro partire lancia in resta e al contempo evitare di pensare in grande: al contrario, non dovrete muovervi senza garanzie e studiare sempre delle puntigliose strategie. Diffidenza e realismo dovranno avere la meglio in qualsiasi circostanza poiché la dissonanza Giove-Nettuno fa pensare a situazioni un po’ confuse o, alla fine,che si rivelano deludenti. Tra il 19 marzo e l’8 aprile qualcosa va per il verso storto oppure qualcuno vi imbroglia. Evitate negligenze, errori di giudizio, non concedete la vostra fiducia facilmente e circondatevi invece di persone serie, affidabili e con la testa sulle spalle. Nella seconda metà di aprile occhio alle trappole, alle insidie, a campi minati… Periodi al top: dopo gennaio il periodo più vincente dell’anno è la seconda metà di luglio: una delle vostre speranze potrebbe realizzarsi ma, tenetelo a mente, dovete sempre stare attenti all’affidabilità delle persone. Nel mese di settembre vi rimetterete in piedi e dovrete andare avanti muniti di razionalità. Tra il 20 ottobre e il 5 novembre, l’abilità nel comunicare con gli altri emergerà alla grande e sarà di grande aiuto a imboccare la strada giusta.

AMORE

E’ un anno in cui vi sentirete sull’altalena: un momento vi stupirà piacevolmente e un altro vi deluderà. Dovrete sempre avere la testa sulle spalle e occhi ben aperti! Nella seconda metà di gennaio, potrebbe esplodere una grande passione, nascere una storia: sarà promettente come dovrebbe (e desiderate) e l’altro/a sarà davvero sincero/a o nasconderà qualche segreto di troppo? Attenzione perché tra il 19 marzo e il 4 aprile circolano bugie, c’è qualche falsità che potrebbe lasciarvi l’amaro in bocca. Fino al 29 aprile la situazione d’amore è parecchio confusa, nulla è davvero chiaro… Ma dal 30 aprile all’8 maggio, eccovi in modalità “vado al massimo”, siete su di giri e non pensate alle conseguenze di certi colpi di testa per cui, puntualmente, tra il 18 e 26 giugno ve ne potreste pentire. Il consiglio è quello di testare immediatamente la sincerità di chi vi ha conquistato, non lasciatevi accecare dalla passione e abbandonate i venditori/trici di fumo al loro destino. Dal 5 al 15 agosto sarà tempo di conquista e slanci del cuore con il partner ma è fine settembre che con la dolce metà torna il dialogo, il chiarimento e troverete un terreno d’intesa. Purtroppo – se siete soli – tra il 10 e 18 novembre, ci risiamo!, qualcuno potrebbe farvi credere di essere disposto a regalarvi la luna: vero o falso? A voi chiarirlo ma immediatamente.

TERZA DECADE

Un grande 2019, in cui sarete particolarmente audaci e nel lavoro ci saranno parecchi successi, conquiste gratificanti. E’ un anno in cui mostrare ambizione in tutti i settori della vita e già durante i primi venti giorni di febbraio toccherete con mano l’ebbrezza del cambiamento: un momento molto entusiasmante in cui dovrete lanciarvi, anche quando ciò che farete, a voi per primi e agli altri, potrebbe sembrare una follia. Ma non solo: da metà febbraio ad aprile e da ottobre a metà dicembre, Giove sosterà nella vostra decade e farà arrivare promettenti opportunità, vi permetterà di concretizzare dei progetti forse un po’ rischiosi ma vincenti! E’ il periodo ideale per raccogliere delle sfide, pensare in grande senza il timore di pentirvene: stupirete chi vi circonda. Unica nota stonata in questo splendido quadretto sono i giorni che vanno dal 1 al 19 maggio, in cui dovrete essere lucidi, prudenti e fare il passo secondo la gamba.

AMORE

Attrazioni incredibili, risveglio della passione in coppia, slanci d’amore formato magnum, avvenimenti sentimentali che vi sorprenderanno: la fiamma dei sentimenti rimarrà costantemente accesa nei primi 3 mesi del 2019. L’atmosfera sarà entusiasmante, eccitante, diversa, fantastica! Aggiungiamo che per tutto l’anno sarete pronti a perdere la testa, innamorarvi, affascinare e conquistare una persona e partire in quarta. Difficile che circoli la noia: il cuore batterà forte e voi condurrete il gioco d’amore con sicurezza, passione, idealismo. In coppia potrete scrivere insieme al partner un nuovo capitolo della vostra storia: certo, se circola parecchia noia, la tentazione di occhieggiare altrove sarà alta ma a vostro rischio e pericolo… Oltre ai tre mesi sopra citati, tenete presente che dal 13 ottobre al 2 dicembre vi spetta un altro periodo very hot: se siete soli, dietro l’angolo ci sono amori memorabili e in coppia un dirompente risveglio dell’eros.