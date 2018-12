ROMA – Oroscopo dell’anno, ecco l’oroscopo 2019 dello SCORPIONE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Il 2019 non sarà sempre tranquillo: alternerete momenti di estrema fiducia in voi stessi e altri in cui avrete trilioni di dubbi ma nonostante cio, riuscirete a progredire. Sei i pianeti vi accompagneranno passo dopo passo: Giove che provvederà a rimpolpare le entrate, Plutone che vi farà ottenere maggiore potere, Saturno che vi renderà più rigorosi, Urano e Mercurio vi faranno sentire un po’su di giri mentre Venere proteggerà dolcemente l’amore. E’ anno di trasformazione, in cui sarete obbligati a evolvere in qualsiasi settore della vostra vita: nell’amore come nel lavoro, in famiglia e nelle amicizie dovrete accettare che alcune cose cambino. Per cui lasciate alle spalle il passato e guardate al futuro!

Lavoro: non sarà sempre tutto facile, in particolare all’inizio dell’anno. Vi farete in quattro per ottenere il successo, capirete che dovete guadagnarlo con un bel po’ di sudore. In più c’è anche il fatto che avrete difficoltà a mantenere il giusto distacco, orgoglio ed emotività spesso prenderanno il sopravvento. E ciò, ovviamente, potrebbe complicare il progresso, i rapporti con chi vi circonda Mantenendo il controllo, segnerete invece dei goal, potrete aprire delle porte, ossia potrete conquistarvi il posto a cui aspirate, fare un passo avanti nella carriera o aavviare una vostra attività. Denaro: la primavera è la stagione in cui da un punto di vista finanziario vi sentirete più sicuri e avrete la possibilità di migliorare la qualità della vita. Un aumento di stipendio, inoltre, potrebbe darvi la possibilità di estinguere un prestito, un mutuo. Avrete pieno controllo di entrate e uscite.

Amore: è il settore che andrà alla grande. Nel 2019 è prevista una splendida felicità affettiva: se siete soli, ci saranno incontri significativi – in particolare in estate – potrete rafforzare un legame e andare insieme al partner verso un radioso futuro. Chi è in coppia da tempo, approfitti delle vibrazioni astrali per cambiare le abitudini di sempre: apritevi alle novità, fate nuovi progetti a due, attività insieme che permettano di sviluppare una rinnovata complicità. E’ importante! Se infatti la noia dovesse avere la meglio il rischio – in particolare a marzo – è che un flirt (innocente o meno) potrebbe scatenare il caos…

Salute: all’inizio dell’anno l’autostima non sarà al top e il morale ne risentirà ma il consiglio è quello di non trascurarvi. Prendetevi cura di voi, mentalmente e fisicamente, non indulgete in qualche peccatuccio di gola e fate sport, esercizio fisico. Atteggiamento che vi garantirà una forma perfetta, serenità e più fiducia in voi stessi.

PRIMA DECADE (24 ottobre-3 novembre)

Nel 2019 vi accompagnerà l’opposizione di Urano dal Toro: che si può dire al riguardo? Il vostro motto sarà tutto o niente, sarete pronti a rivoluzionare la vostra vita, avrete voglia di cose diverse ma al contempo sarete irascibili, impazienti, poco docili, a volte imprudenti, tenderete a scontrarvi facilmente. L’aspetto di Urano è pur vero che vi spingerà a cambiare qualcosa, liberarvi da alcune zavorre e, in questo senso, farete il diavolo a quattro. E va da sé che nel lavoro spesso ci saranno discussioni, potreste sbattere qualche porta con fragore e agire in modo impulsivo: in questo caso, va da sé, dovrete accettarne le conseguenze. E a fare difetto sarà la pazienza, la sottigliezza, lo spirito di squadra: avanzerete a testa bassa, sgomiterete, qualche volta cederete all’istinto e ai colpi di testa. E’ un atteggiamento che potrebbe comportare una certa instabilità e provocare delle tensioni. I periodi più tesi, turbolenti e stressanti: la seconda metà di febbraio, i primi 20 giorni di luglio – dispotici è dir poco – e dal 20 novembre al 4 dicembre in cui, in particolare, sarete cinici, distruttivi o manipolativi. Dopo il 4 dicembre, l’arrivo di Giove in Capricorno farà tornare maggiore controllo. E’ proprio quel che ci vuole.

AMORE

L’aspetto di Urano in Toro non sarà facile da gestire e il vostro carattere non sarà da meno. In coppia non vi piaceranno più parecchie cose e potreste diventare allergici a ciò che fino a ieri vi andava bene oppure lanciare frequenti provocazioni al partner o, ancora, prendervi una cotta semplicemente perché volete sentir battere forte il cuore. Un’atmosfera che non si può definire di tutto riposo, vi muoverete al ritmo della rumba… Non temete invece di proporre un altro modo di vivere il legame poiché verso il 15 dicembre sarete ricompensati: torneranno la pace e la fantasia che sembravano scomparse! Se siete single, nulla vi sembrerà snodarsi velocemente e l’impazienza di “concludere”, andare al sodo, o il bisogno di conquistare in un lampo la persona che vi attrae non saranno certo garanzia di lunga durata né di serenità. Semmai forieri di instabilità! Per tutti, segnaliamo i periodi più agitati: da metà febbraio all’11 marzo, dal 16 al 25 maggio, dal 29 luglio al 6 agosto, dall’8 al 18 ottobre. E l’anima gemella potrebbe fare la sua apparizione di dicembre…

SECONDA DECADE (4-13 novembre)

Dovrete strutturare e dare solidità ai successi ottenuti nel 2018, dire sì alle responsabilità e, eventualmente, accettare di svolgere più lavoro: è quanto chiede alla vostra decade il nuovo anno. Dovrete, inoltre, dimostrare che avete stoffa, di avere in mano il timone delle situazioni. Il lavoro vi chiederà molto ma sembra sia proprio arrivato il momento di assumere importanti responsabilità e pensare al futuro. Il sestile di Saturno nell’ambizioso segno del Capricorno vi aiuterà a consolidare la vostra posizione, la reputazione e/o fare passi avanti nella carriera, guadagnare di più. Nonostante l’impegno e la fatica, sarete d’accordo che è un anno molto valorizzante. E non è da sottovalutare il buon aspetto di Nettuno in Pesci: se avete intenzione di scrivere un libro, se lavorate nel settore della moda, della pubblicità o siete artisti, creativi, avrete intuito a mille, ispirazione e splendide idee, in particolare dal 19 marzo all’8 aprile e dal 13 novembre al 3 dicembre. Ma il pianeta contribuirà anche a farvi incontrare persone che vi somigliano, svolgere il lavoro di squadra in armonia. Ecco i periodi in cui ogni sforzo andrà a buon fine e sarete molto motivati: i primi 20 giorni di giugno, dal 2 al 21 settembre e dal 4 al 21 dicembre.

AMORE

Nel 2019, negli affari di cuore sarete molto costruttivi, la voglia di continuità vincerà sulle situazioni effimere quanto il senso di responsabilità sulle emozioni. Vivrete relazioni d’amore all’insegna delle sicurezza, cercherete una spalla solida su cui appoggiarvi. Non fatevi troppe domande e in coppia contate sulla complicità e i valori in comune. La voglia di costruire sarà forte e capirete perché state insieme… E’ un anno in cui dovrete vedere la coppia come una comunanza di interessi e abbondare in fiducia, fedeltà e sincerità: valori sicuri sempre validi. Chi è solo potrebbe incontrare una persona più grande d’età, responsabile e rassicurante. Avrete, dunque, ottime possibilità per sentirvi al top e pensare di aver trovato l’uomo o la donna della vostra vita: in pratica, l’amore perfetto.

TERZA DECADE (14-22 novembre)

Grazie a Plutone in Capricorno siete ancor più ambiziosi, coraggiosi e tenaci. E’ un anno che vi aiuterà a sviluppare il talento, le capacità e a realizzare le vostre aspirazioni professionali. Fate una lista delle cose che vi piacciono e quelle che corrispondono meno alle vostre ambizioni e quando sentite che è il momento giusto correggete eventualmente il tiro. Dal 22 febbraio al 20 marzo e dal 20 ottobre all’11 novembre, avrete delle antenne magiche e potrete concedere ampia fiducia all’intuito: sono periodi in cui una strategia ad hoc si rivelerà particolarmente fruttuosa. Inoltre vi troverete, anche questa è una magia, al posto giusto nel momento giusto. Tra aprile e maggio dovrete prendere decisioni importante: mostrate a tutti di sapere bene cosa volete e che potete assumervi delle vere responsabilità. Potreste, non è escluso, specializzarvi in un settore particolare o lanciarvi in un impegno lavorativo che richiede grandi sforzi. Tra il 19 settembre e il 5 ottobre, non passerà inosservata la vostra tenacia e nella seconda metà di dicembre uscirete vincenti da qualsiasi battaglia: saprete imporvi!

AMORE

Grazie al buon aspetto di Plutone in Capricorno il 2019 sarà molto passionale! Potrete lanciarvi anima e corpo in una relazione talmente intensa da far emergere una parte forse ancora sconosciuta della vostra personalità o della sessualità. In ogni caso non vivrete niente a metà e avrete lo scettro del comando: il cuore della persona amata sarà totalmente vostro. I momenti più hot, intensi, passionali: i primi otto giorni di gennaio, fine febbraio-inizi di marzo, dal 13 al 21 aprile, la prima metà di settembre, fine ottobre e tra il 12 e 21 dicembre. Occhio invece alla seconda parte di marzo: avrete la tendenza a essere distaccati e il partner potrebbe equivocare il vostro atteggiamento; nei primi dieci giorni di giugno ruminerete qualche risentimento e rancore mentre nella parte centrale di agosto il mostro dagli occhi verdi ossia la gelosia potrebbe prendere il sopravvento e turbare la vita di coppia.