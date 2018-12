ROMA – Oroscopo dell’anno, ecco l’oroscopo 2019 del TORO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

“IO prima degli altri”: le energie planetarie del 2019 vi spingeranno a pensare a voi stessi, eliminare un po’ di responsabilità ed essere un po’ più egoisti. Tre aspetti tra Giove e Nettuno che si ripetono a gennaio, giugno e settembre mettono in evidenza situazioni in cui avete dato a piene mani ma il vostro tempo né le risorse che avete impegnato, sono stati apprezzati o ricambiati e potrebbe anche trattarsi di familiari che si approfittano della vostra disponibilità. Per cui avrete ragione a mettere al primo posto i vostri interessi ma ciò non toglie che dovrete affrontare i problemi che inevitabilmente si creeranno.

Per fortuna, quando Urano entrerà nel vostro segno – primi giorni di marzo – saranno proprio queste difficoltà a permettere di imboccare un nuovo percorso, a reinventarvi. L’attenzione sarà totalmente concentrata sul lavoro e per ottenere la riuscita darete il meglio di voi stessi E l’inverno sarà la vostra stagione: Giove entra in Capricorno ai primi di dicembre, ed è prevista una fase di espansione: vi sentirete liberi di viaggiare, conoscere, evolvere nel modo che avreste sempre voluto. Un bel trigono Giove-Urano a metà dicembre sarà la vostra occasione per entusiasmanti opportunità, non ultimo sentirvi finalmente liberi, avere nuove prospettive di vita. A patto che siate disposti al cambiamento: è noto quanto li detestiate…

Amore: il 2019, se siete soli, è l’anno giusto per voltare pagina e in particolare in autunno, l’amore con la A maiuscola potrebbe entrare nella vostra vita; in coppia avrete voglia di dare nuovo slancio al rapporto e sarete pronti a uscite e viaggetti romantici. Chi ha da poco chiuso una relazione, un nuovo incontro scombussolerà, in positivo, i vostri programmi da neo-single e cederete ai sentimenti. Lavoro: è un anno ottimo per acquisire nuove conoscenze ma non solo, avrete l’occasione di vivere belle sfide e dire un bel “sì” al cambiamento poiché sarà in ogni caso soltanto positivo!

Arriveranno opportunità a pioggia ma otterrete i meritati frutti solo grazie al vostro impegno costante, coraggio, energie. Per evitare lo stress, evitare di sentirvi sotto pressione, dovrete fare una selezione e puntare a quei progetti che garantiscono soddisfazione. Denaro: su questo fronte non avrete problemi, come sempre gestirete al meglio le finanze e alcuni Toro faranno inoltre dei buoni investimenti. Non solo: cercherete di ottenere un aumento di stipendio, ottenendolo, o nuove strade per aumentare le entrate. Salute: non ci sono problemi ma come detto sopra in alcuni momenti lo stress sarà in agguato e non sempre riuscirete a mantenere i nervi calmi.

Leggete la vostra decade, per approfondire cosa vi aspetta nel nuovo anno:

PRIMA DECADE (21-30 aprile).

Che lo vogliate o no, la parola chiave del 2019 per voi è “cambiamento”: vivrete una totale trasformazione, polverizzerete un quotidiano che, di fatto, non vi appartiene più. Urano congiunto ai gradi della vostra decade è un transito che accade una sola volta nella vita: volendo, potete cambiare qualsiasi situazione professionale, ma sempre dosando un pochino l’azione, nei periodi che vi segnaliamo: tra il 20 novembre e il 7 dicembre, momento in cui sarà da evitare un atteggiamento ribelle, rivoluzionario o da testa calda: potete cambiare le cose senza per questo sollevare polveroni o passare dalla parte del torto. Nella seconda parte di maggio, quella di agosto e inizio settembre, splendide idee e rischi assunti al momento giusto, vi consentiranno di concretizzare quei progetti innovativi che avete a cuore. E l’arrivo di Giove in Capricorno, il 3 dicembre, farà apparire un’opportunità tanto sognata che soddisferà ampiamente le vostre ambizioni. Siate aperti ai cambiamenti, oltretutto positivi, mostrate elasticità ma soprattutto non dormite sugli allori: rinnovamento è la parola d’ordine.



AMORE.

E’ un anno di alti e bassi: controllate a fatica l’emotività, volete ciò che non avete, potrebbero esserci eventi improvvisi e destabilizzanti… Il punto che è avete bisogno di trovare nuovi equilibri in coppia, vivere momenti entusiasmanti che diano una sferzata al grigiore del quotidiano, ritrovare tra le lenzuola la passione spenta un po’ dalle abitudini. Diciamo che non sarà facile starvi accanto: il partner farà fatica a riconoscervi, soprattutto nella prima parte di marzo, fine luglio-primi di agosto, la parte centrale di ottobre e nella seconda metà di dicembre: piccoli battibecchi si trasformeranno in frequenti, sonore liti e il rischio rottura potrebbe essere in agguato. Per chi è solo: fascino a mille, incontri da favola, amori cuore&batticuore alla fine di marzo-primi di aprile, nella seconda metà di maggio, i primi 15 giorni di luglio, gli ultimi dieci giorni di agosto e fine novembre-primi di dicembre.

SECONDA DECADE (30 aprile-10 maggio).

Le battaglie vissute nel 2018 sicuramente vi hanno resi più maturi e nel 2019 siete più sicuri di voi, strutturati, conoscete la strada che state percorrendo e istintivamente sapete bene dove andare. Ma non solo, avete piena consapevolezza di ciò che volete realizzare e da quali persone essere circondati. A guidarvi, per tutto l’anno, sarà un eccellente intuito: sentirete qual è la strada da seguire e quale atteggiamento adottare. Grazie a Saturno positivo, mirate a costruire, garantirvi sicurezza, stabilità ed è sicuro che farete la mossa giusta al momento giusto. Al contempo, Nettuno in Pesci vi renderà altruisti e creativi. I periodi più positivi per realizzare le ambizioni, sfoderare il vostro talento: dal 2 al 18 marzo e dal 2 al 20 settembre. E tra il 10 e 30 novembre, prenderete decisioni importanti, sarà il momento migliore per un cambiamento.

AMORE.

E’ un anno in cui vorrete sentirvi rassicurati e rassicurare la persona amata, avrete un atteggiamento mirato a riportare l’equilibrio e rendere inossidabile la coppia. Chi è solo, è probabile inizi una relazione importante, basata sulla sicurezza e la stabilità: il che non vuol dire che mancherà di romanticismo e passione. In ogni caso, nel 2019 non è tempo di esitare ma quello di fare progetti sul futuro insieme al partner, acquistare il vostro nido, guardare mano nella mano nella stessa stessa direzione. Se siete soli, L’unico periodo “no” è dal 10 al 19 marzo: occhio alle liti, potrebbero prendere una brutta piega.

TERZA DECADE (11-20 maggio).

Avrete diverse occasioni, nel lavoro, per prendere il potere e soddisfare le ambizioni: vi muoverete in modo intelligente – non ultimo ampliando il giro di conoscenze utili – e farete passi da gigante! In molti raggiungerete la vetta della carriera. Individuerete gli obbiettivi da raggiungere e super determinati, non mollerete l’osso in nessuna circostanza! Il sostegno di Plutone in Capricorno vi rende infatti sicuri, combattivi e dimostrerete al mondo circostante ciò che siete in grado di fare, ossia grandi cose. Nella seconda parte di marzo e nella seconda metà di settembre niente vi sembrerà impossibile, spazzerete via rivali e concorrenti. E in particolare tra il 14 e 21 aprile potrebbe arrivare una proposta di lavoro sorprendente! Saturno, in congiunzione con Plutone, vi aiuteranno a progredire con prudenza ma inesorabilmente verso un nuovo e importante obbiettivo di vita. Avanti tutta, è un anno molto costruttivo.

AMORE.

I tamburi rullano in attesa di una splendida storia d’amore passionale: nel 2019 aspettatevi solo emozioni forti, cuore&batticuore, a cui sarà difficile resistere. E non è esclusa anche qualche storia nascosta… Quando c’è di mezzo Plutone l’atmosfera è sempre molto hot, passionale e sensuale, si scatenano attrazioni epocali a cui è difficile resistere: ogni momento viene vissuto con grande intensità. E’ un anno in cui vi innamorerete perdutamente! I mesi super: fine febbraio, tutto aprile, la prima metà di giugno, di settembre, dal 12 al 21 dicembre: toccherete il cielo con un dito! In coppia, visto che Venere accentuerà la gioia di vivere, tra il 12 e 20 aprile avrete voglia di fare progetti entusiasmanti; tra il 31 maggio e 9 giugno avrete un fascino irresistibile – sul partner avrà l ‘effetto calamita! Attenzione all’11 novembre: non permettete che delle sciocchezze incidano eccessivamente sulla vita di coppia. Ricordate sempre il perché siete insieme e continuare a mantenere vivo il dialogo.