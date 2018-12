Oroscopo 2019 Vergine. Caterina Galloni: Non avrete paura di niente

ROMA – Oroscopo dell’anno, ecco l’oroscopo 2019 della VERGINE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Il 2019 è un anno a dir poco sorprendente: sicuri di voi, pronti a dirigere la vostra vita come meglio credete e tanto peggio per chi non vorrà seguirvi! Saturno e Plutone in Capricorno vi regalano determinazione, efficienza, risolutezza e Urano in Toro – da marzo – coraggio da vendere. Giove in Capricorno, da dicembre, provvederà a offririvi tutta la fortuna di cui avete bisogno… E’ un 2019 in cui possiamo dire tranquillamente che la Vergine non avrà paura di niente! Avrete nuovi desideri, vi impegnerete per vincere nuove scommesse con audacia e volontà d’acciaio. E’ l’anno della conquista e della riuscita ma occhio a gennaio, giugno e settembre: data la dissonanza di Giove-Nettuno, dovrete porvi le domande giuste e inseguire obbiettivi realistici. In generale, è un anno in cui ne avrete abbastanza di situazioni stagnanti, ripetitive, immobili e vorrete cambiare, mostrare al mondo di che stoffa siete fatti. In due parole, nel 2019 vi affermate!

Lavoro: Se avete voglia di aprire un’attività per conto vostro, chiudere con le abitudini o imboccare una strada diversa, questo è l’anno ideale. Saprete cogliere tutte le opportunità che sicuramente arriveranno. Per chi è in cerca di un impiego ci saranno delle occasioni serie e concrete.

Denaro: Nel 2019 (ri)scoprirete il sex appeal della carta di credito e lo shopping sfrenato sarà il nuovo hobby della Vergine, solitamente parsimoniosa. Spendere meno di quanto pensiate di meritare sarà una mission impossible ma se non volete mettere a rischio il budget dovrete andarci piano. Prudenza, rigore, saggezza. Il momento migliore per rimettervi in carreggiata è tra agosto e metà novembre.

Amore: L’anno potrebbe aprirsi con qualche problema rispetto alla comunicazione con il partner, alcuni Vergine potrebbero essere delusi da una relazione. E’ un’atmosfera che durerà per breve tempo, a marzo ritroverete l’intesa e in coppia, farete progetti per il futuro: l’acquisto di una casa, un trasferimento, sposarvi o convivere, avere un bambino. Aggiungiamo che se siete in crisi, marzo è il mese in cui potreste decidere di chiudere definitivamente. Soli: E’ un anno importante, potreste incontrare l’amore del destino o rafforzare un legame nato di recente. Dicembre, in particolare, è un mese in cui potrete lanciarvi in una splendida storia senza temere di prendere cantonate: avete le carte in regola per catturare il cuore giusto!

Salute: E’ un 2019 eccellente, la forma psicofisica sarà sempre al top anche nei momenti in cui il lavoro chiederà un intenso impegno. L’unico problema potrebbero essere gli sbalzi d’umore e il consiglio è quello di praticare qualche attività rilassante.

PRIMA DECADE (23 agosto-3 settembre)

Il buon aspetto di Urano dal Toro, per tutto l’anno, fa pensare a una vita sociale più animata e all’arrivo di idee originali che avrete voglia di concretizzare, non ultimo per spezzare il solito quotidiano. La vibrazione uraniana nella vita di una razionale Vergine è generalmente promettente: meno ragione e più entusiasmo così da poter smuovere piacevolmente le abitudini (un po’ troppo radicate), scuotere la routine e lanciarvi verso orizzonti inesplorati. Il pianeta potrebbe dunque spingere a un cambiamento in diversi settori della vita. Prendere una nuova direzione, differente stile di vita o maggiore indipendenza? Chissà, di sicuro è nell’aria e l’esistenza diventerà più entusiasmante. Una tendenza che diventerà concreta nella seconda parte di febbraio, gli ultimi dieci giorni di agosto, inizi di settembre e soprattutto a dicembre. Un solo consiglio: non tergiversate e lanciatevi!

AMORE

Voglia di fare pulizia, di ribaltare ciò che non va, di vivere qualche novità, anche in coppia: per questo darete un calcio al quotidiano, direte no alle abitudini che uccidono l’amore, e non esiterete, eventualmente, a strapazzare il partner se (troppo) spesso vi confonderà con un mobile di casa. Vorrete più libertà o lasciarvi conquistare da persone nuove, sempre se il partner vi sembri che sia diventato parecchio noioso. Va da sé che al primo segnale eccitante il cuore s’infiammerà ma da Vergine quali siete saprete sempre mantenere il controllo. Uscire dalla zona di sicurezza in fin dei conti non vuol dire rivoluzionare tutto… Chi è solo non sarà al riparo da passioni eclatanti – in particolare nella prima metà di febbraio, fine marzo-primi di aprile, la seconda metà di maggio, gli ultimi dieci giorni di agosto e tutto il – sorprendente – mese di dicembre.

SECONDA DECADE (4-13 settembre)

Il 2019 si aprile con un consiglio astrale: a gennaio, febbraio e da metà giugno a metà ottobre, evitate un ottimismo esagerato, di essere idealisti e buttare nel cassonetto realismo e obbiettività. La disarmonia Giove-Nettuno potrebbe spingervi a entusiasmarvi fuori luogo, a lanciarvi in progetti utopici o zoppicanti o sognare situazioni lavorative che hanno poche possibilità di realizzarsi. In due parole: no ai castelli in aria! Fortunatamente, il bel trigono di Saturno ogni tanto si farà sentire e vi aiuterà a correggere il tiro, a pianificare una strategia per progredire, pretendere alcune garanzie prima di impegnarvi e, inoltre, a fissare obbiettivi precisi. Il consiglio è quello di essere diffidenti e previdenti ed approfittare dei periodi positivi: dal 2 al 18 marzo e dal 5 al 21 dicembre sono ideali per correggere la rotta, inquadrare i vostri obbiettivi ed essere più realistici. Se pensate, infine, di acquistare un immobile o investire denaro, aspettate il mese di ottobre.

AMORE

Anche negli affari di cuore, un consiglio: evitate di partire in quarta, credere ai miracoli che può fare l’amore… Meglio accontentarvi di ciò che avete già e trarne il meglio. E’ un anno in cui dovete fare appello alla ragionevolezza, al senso di responsabilità: evitate di sognare troppo, concedere fiducia in modo sconsiderato o lasciare la strada vecchia per la nuova. Mirate soltanto alla concretezza e alla stabilità. Anche se doveste fantasticare su una vita affettiva con un partner diverso o su un amore eccezionale, buttate a fiume le fantasie così da mettervi al riparo da delusioni e altre complicazioni. Guardate in faccia la realtà e la verità: vietati gli abbagli, non dovete attaccarvi a vane speranze. In particolare, occhi aperti nella seconda metà di gennaio, dal 19 marzo a fine aprile, da fine agosto fino all’8 settembre e dal 10 al 19 novembre. Sarete, per fortuna, più lucidi e razionali tra il 13 e il 23 febbraio, tra il 24 maggio e il 2 giugno, dal 17 al 28 ottobre e nella prima metà di dicembre.

TERZA DECADE (14-22 settembre)

Il 2019 è un anno un po’ contraddittorio: da un lato c’è Giove in Sagittario che vi rende poco ragionevoli, spesso fuori controllo e dall’altro un bel Plutone in Capricorno che ricarica le batterie, vi mette in grado di fare cose importanti. Allora: andateci con i piombo da metà febbraio a metà marzo, a maggio, da metà ottobre a metà dicembre. Sono periodi in cui avrete la tendenza a scambiare lucciole per lanterne, vedrete le cose in grande e darete prova di un entusiasmo fuori luogo. Al contempo, in alcuni periodi sarete molto razionali, seri e potrete affermarvi, mostrare che sapete esattamente cosa volete e dove arrivare, sarete tenaci e pronti a conquistare la palma della vittoria: nella seconda parte di marzo, il mese di aprile, dal 20 settembre al 4 ottobre, gli ultimi dieci giorni di dicembre. Approfittate dei momenti di cui sopra per strutturare e avviare quei progetti che avete a cuore.

AMORE

Passione e ancora passione! Nel 2019, che sia segreta o meno, la passione comparirà spesso nella vostra vita. Vivrete attrazioni intense, sensuali e spesso a un passo dal farvi perdere la testa… Vi aspettano emozioni forti e vi lancerete anima e corpo anche se spesso dovrete dar prova di buon senso: vivere una passione è giusto ma lasciarsi accecare lo è molto meno. Occhio a questi periodi che pur esaltanti emotivamente ed eroticamente, potrebbero farvi trovare alle prese con personaggi poco affidabili: fine gennaio-primi di febbraio, dall’8 al 21 aprile, quest’ultimo periodo inoltre c’è aria di infedeltà, bugie e/o equivoci. Va meglio nella prima parte di giugno, primi 15 giorni di settembre, fine ottobre-primi di novembre: atmosfera romantica, in coppia c’è intesa, la conferma di sentimenti importanti e per chi è solo scoccherà la scintilla, sarà amore! Nella seconda metà di novembre, attenzione ai passi falsi, un’avventura forse non vale tutto il vostro entusiasmo… Dal 12 al 21 dicembre tornerete con i piedi per terra in compagnia della razionalità e a quel punto sceglierete partner più affidabili.