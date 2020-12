Oroscopo Scorpione 2021: previsione oroscopo Scorpione per il 2021. Che 2021 per lo Scorpione?

Quale sono le previsioni dell’oroscopo per il 2021 per il segno dello Scorpione?Pronti a fare un lungo giro sulle montagne russe? Il 2021 non sarà un anno di tutto riposo: Saturno e Giove in Acquario potrebbero remare contro i vostri piani, rendere spinose le relazioni. Quando i due pianeti, nel 2020, erano in Capricorno avevate la possibilità di imporvi ma ora se volete portare a termine positivamente i progetti, dovrete scendere a patti con gli altri, con le situazioni. La coppia di pianeti sarà congiunta fino alla primavera e rispetto al lavoro i ripensamenti saranno frequenti, negli affari di cuore potrebbero esserci dei colpi di scena. Quando Giove, dal 14 maggio, farà capolino in Pesci, ci sarà una bella parentesi di serenità, il pianeta della fortuna stimolerà positivamente le situazioni. A motivarvi sarà la speranza di raggiungere il successo e non escluso che nel corso dell’estate vi sentiate pronti a cambiare attività o cerchia di amicizie. In questo periodo andrete al sodo e capterete il momento giusto per entrare in azione. Gli obbiettivi raggiunti saranno motivo di grande soddisfazione, come annuncia un positivo Plutone, sarete orgogliosi di aver superato le prove grazie alla volontà e alla tenacia.

Come andrà l’Amore nel 2021 per il segno dello Scorpione?

Previsioni oroscopo Amore nel 2021 per il segno dello Scorpione

In coppia: a parte il mese di settembre in cui potrebbe esserci una crisi e una profonda messa in discussione, per il resto dell’anno la relazione sarà al top!

Soli: nuovi amori sono previsti a marzo, giugno e fine settembre. Le storie saranno all’insegna della passione travolgente.

Oroscopo Lavoro Scorpione 2021.

Previsione oroscopo opportunità Lavoro per il segno zodiacale dello Scorpione

I passaggi astrali sono globalmente positivi ma potrebbero esserci delle tensioni con i colleghi, il boss o i collaboratori a gennaio, giugno e agosto. Nel mese di novembre, sebbene le cose non andranno sempre per il verso desiderato, la determinazione e la capacità di persuasione avranno la meglio sugli ostacoli.

Oroscopo Denaro Scorpione 2021.

Previsione opportunità economiche e denaro per il segno zodiacale dello Scorpione

Avrete un fiuto di tutto rispetto nonché audacia, abilità e scoverete delle possibilità redditizie e, dunque, di sicuro non avrete problemi a guadagnare denaro. La cose potrebbero complicarsi in caso di una trattativa: per ottenere ciò che avete in mente dovrete tornare alla carica più volte.

Forma psicofisica

Grazie a Nettuno in Pesci che vi invia vibrazioni positive, sarete sereni e tranquilli. Marte vi dota di belle energie da aprile a giugno ma a novembre scatenerà nervosismo. In questo mese cercate praticare sport, esercizio fisico così da canalizzare l’esubero di energie nonché l’aggressività.

Oroscopo Scorpione 2021 PRIMA DECADE dal 24 ottobre al 2 novembre

Fino al 30 aprile, Urano in Toro porta cambiamenti rapidi o inaspettati che potrebbero scatenare nervosismo. Stabilità e sicurezza saranno latitanti, possono esserci tensioni a causa di circostanze impreviste o da altre persone che cambiano il loro comportamento o atteggiamento nei vostri confronti. La chiave per affrontare questa energia dirompente è l’apertura mentale e la volontà di adattarvi rapidamente alle circostanze mutevoli. Da metà maggio a metà giugno circolerà più leggerezza, simpatia e comprensione. Ma da luglio a dicembre Saturno rende più difficile raggiungere gli obbiettivi e da parte vostra sarà inutile forzare le situazioni. Affrontate le avversità con pazienza, determinazione e tenacia. Andrà meglio nel 2022.

Oroscopo 2021 Scorpione SECONDA DECADE dal 3 al 12 novembre

Nettuno in Pesci, fino al 28 febbraio, accentua l’interesse per la spiritualità, vi rende più compassionevoli, fantasiosi e idealisti. Potete seguire un percorso più spirituale senza per questo rinunciare al comfort e alla sicurezza materiale. Fino a metà marzo occhio a essere intolleranti ed eccessivi nei giudizi. E quando tra metà aprile e metà agosto Urano e Saturno si scontreranno sui vostri gradi potrebbero esserci dei blocchi, delle tensioni. Urano vi terrà compagnia per il resto dell’anno e potrebbe spingervi a mettere in atto una rivoluzione. Ma perché ribellarvi quando invece a indicarvi la strada giusta potrebbero essere la saggezza e la riflessione?

TERZA DECADE dal 13 al 22 novembre

La buona notizia è che Plutone nel 2021 vi regala sicurezza, potere e influenza. Sarete pronti a progredire e a raggiungere i vostri obiettivi. Le relazioni saranno emotivamente intense, ma in senso positivo. Al contempo Nettuno – dal mese di marzo – vi doterà di un potente intuito. I due passaggi avranno il potere di migliorare concretamente la vostra situazione. Ma non possiamo dimenticare il lungo passaggio di Giove in Acquario da metà marzo a metà dicembre: tolleranza zero, atteggiamento provocatorio, ribelle, orgoglioso che non andrà sempre a vostro vantaggio. Ciò riguarda le relazioni personali o di lavoro e le situazioni in generale. Per ottenere ciò che desiderate meglio invece adottare delle strategie sottili, un metodo meno aggressivo.