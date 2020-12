Quale sono le previsioni dell’oroscopo per il 2021 per il segno dell’Acquario? La geometria astrale lascia pensare che il 2021 sia proprio l’anno dell’Acquario. Nel 2021 il segno dell’Acquario avrà semaforo verde in qualsiasi settore della vita. Giove e Saturno nel vostro segno vi permettono di equilibrare le energie, di ampliare il raggio d’azione e qualsiasi progetto sarà concretizzato con rigore e al momento giusto. Di sicuro entrerete in una fase totalmente nuova della vostra esistenza. Fino a marzo, con Mercurio sempre in Acquario, avrete la possibilità di stringere contatti importanti, persino decisivi. La vita sociale, inoltre, sarà piacevolmente movimentata. Il lato B del 2021 è il transito di Urano in Toro che potrebbe spingervi a prendere decisioni radicali e a qualche esagerazione, ad eccessi. Troppe attività contemporaneamente, troppe relazioni, infatti, potrebbero comportare dispersività. Dal 14 maggio al 28 luglio, quando Giove farà una breve sosta in Pesci, sarà il momento in cui vi darete una calmata e vi concentrerete sulle priorità.

Come andrà l’Amore nel 2021 per il segno dell’Acquario?

Previsioni oroscopo Amore nel 2021 per il segno dell’Acquario

In coppia: avrete la possibilità di consolidare il legame ma a febbraio, fine aprile, primi di maggio, luglio e settembre, lo zampino di Urano potrebbe far arrivare degli imprevisti non sempre piacevoli. In quei periodi, la cosa migliore sarà quella di discutere a mente fredda e trovare, eventualmente un compromesso.

Soli: sfruttate la splendida atmosfera – fino ad aprile – nella vita sociale, sarà ricca di incontri piacevoli. E a maggio o giugno un’avventura intrigante potrebbe bussare alla vostra porta. Accoglietela, vi farà un gran bene. Periodo splendido per iniziare una bella storia: da luglio a settembre. Con il fascino al top, sex appeal a gogo è difficile che a farvi compagnia ci sia madama solitudine.

Oroscopo Lavoro Acquario 2021.

Previsione oroscopo opportunità Lavoro per il segno zodiacale dell’Acquario

Mettete in conto dei cambiamenti ma sia chiaro, a decidere sarete voi. Nei primi due mesi dell’anno darete un nuovo impulso alla vostra attività. Tuttavia prima di decidere, riflettete bene sulle possibili soluzioni. Da aprile a giugno, prenderete delle iniziative vincenti mentre a luglio e ad agosto potrete concedervi una meritata pausa. Negli ultimi mesi dell’anno è gradita l’organizzazione, la concentrazione sulle priorità.

Oroscopo Denaro Acquario 2021.

Previsione opportunità economiche e denaro per il segno zodiacale dell’Acquario

Giove e Saturno nel vostro segno rappresentano un autentico colpo di fortuna poiché vi garantiranno una situazione finanziaria positiva. Le entrate non mancheranno ma da parte vostra dovrete gestirle in modo abile e saggio. Da maggio a luglio, non esitate a chiede un aumento di stipendio: il boss ve lo concederà.

Forma psicofisica dell’Acquario

E’ un anno positivo, sarete pieni di energie, ma al contempo sarà un 2021 impegnativo, vi metterete sotto pressione, per cui è evidente che in alcuni momenti potrebbe arrivare lo stress. Quando possibile, praticate esercizio fisico, pensate di meno – mettete a riposo i neuroni – e concedetevi delle pause di relax.

Oroscopo 2021 Acquario nati dal 21 al 30 gennaio

Oroscopo Acquario 2021 Prima Decade

Non avrete bisogno di fingere poiché sarete davvero sicuri di voi stessi e la pace interiore renderà le relazioni personali o di lavoro più armoniose del solito. Fino al 27 marzo, Saturno nella vostra decade segnerà il culmine di anni di sforzi e impegno per raggiungere i vostri obiettivi. Il duro lavoro sarà ricompensato con risultati, riconoscimenti e promozioni. Da luglio a dicembre concentratevi su un progetto importante – o un obbiettivo – senza mai mollare la presa, con grande perseveranza. Potrebbero esserci infatti dei piccoli ostacoli ma voi dovrete mantenere intrepidi la rotta: vi garantirete la piena riuscita nel 2022.

Oroscopo 2021 Acquario nati dal 31 gennaio al 9 febbraio

Oroscopo Acquario 2021 Seconda Decade

Il passaggio di Giove nella vostra decade – dal 28 gennaio al 25 marzo – porta successo, felicità, fortuna, ottimismo, generosità ed entusiasmo. Avrete voglia di ampliare gli orizzonti, viaggiare, apprendere. E un buon momento per godere delle cose belle e buone della vita ma non solo, potreste vivere il vostro momento di gloria. Tra metà aprile e la metà di agosto, Saturno e Urano si daranno battaglia sui vostri gradi. Potreste volere cose che ai due pianeti non piacciono e trovarvi di fronte a degli ostacoli. Da metà agosto alla fine dell’anno, Urano continuerà ad agitare le acque e potrebbe emergere il vostro lato “testa calda”, ne avrete abbastanza di tutto e tutti. Calmatevi e tenete presente che dal 4 dicembre al 30 aprile 2022 avrete la possibilità di stringere nuove relazioni e ottenere sostegni.

Oroscopo 2021 Acquario nati dal 10 al 19 febbraio

Oroscopo Acquario 2021 Terza Decade

Il lungo passaggio di Giove sui gradi della vostra decade – da metà marzo a fine dicembre – vi permette di esprimere con successo il vostro lato originale, le mille idee creative che avrete. Il pianeta vi regalerà ottimismo, entusiasmo, generosità, sicurezza e sarete pronti a vivere al massimo! E’ l’anno dell'”ora o mai più” per cui dovete approfittare delle facilitazioni che arriveranno. Ovunque e con chiunque farete colpo grazie anche al vostro talento. Avrete l’opportunità di guadagnare di più e nuove avventure amplieranno i vostri orizzonti nonché la visione della vita.