Oroscopo Acquario 2022: amore, soldi lavoro, prima decade, seconda decade, terza decade

Oroscopo Acquario 2022: darete il meglio. Siete degli innovatori, originali, indipendenti e in quanto segno Fisso volete fare le cose a modo vostro. E le vostre qualità emergeranno dalla fine di gennaio alla fine di febbraio, quando il Sole come sempre sosterà nel vostro segno. Vi distinguerete dalla massa facendo di testa vostra. E questa sicurezza in voi stessi vi permetterà di dare il meglio.

Tuttavia, Urano è in Toro per tutto l’anno e dunque non è escluso che mentre apporterete dei cambiamenti – e a voi piacciono tanto – incontrerete qualche resistenza. Qualcosa o qualcuno cercherà di rallentarvi ma non permetterete che vi blocchi totalmente. Ma il rallentamento potrebbe rivelarsi positivo: vi permetterà di prendere in considerazione delle opportunità a cui normalmente rinuncereste. Oppure, vi metterà in grado di individuare il momento giusto in cui agire. QUI L’OROSCOPO 2022 DI TUTTI GLI ALTRI SEGNI.

Oroscopo Acquario 2022: soldi, lavoro, amore

Lavoro: da gennaio a maggio, accettate le nuove responsabilità, imponetevi, moltiplicate incontri e spostamenti. Dovete essere intraprendenti! A giugno, luglio e fino a ottobre, puntate sul lavoro in team, migliorate le relazioni con il boss, colleghi e collaboratori, ampliate i contatti professionali. A novembre e dicembre, raccoglierete i frutti del vostro impegno, coinvolgimento e concentrazione.

Denaro: grazie alla presenza di Giove in Ariete dall’11 maggio al 28 ottobre e poi a dicembre, otterrete la riuscita professionale e finanziaria. Sono mesi eccellenti per sanare la vostra situazione. Ciò non significa avere il permesso di spendere e spandere. Siate sempre prudenti, con i piedi per terra.

Amore: Dall’11 maggio al 23 ottobre 2022, grande sicurezza in voi stessi, nel vostro potere di seduzione. Con Giove in Ariete circolerà passione, nella relazione ci sarà leggerezza. Sfruttate al massimo questo periodo ricco di passione. Se siete soli, a gennaio e febbraio puntate sull’amicizia. A marzo e aprile flirt, cotte, avventure… è difficile che vi annoierete. Da maggio ad agosto, accettate gli inviti, col fascino che avete conquisterete un cuore. Da settembre a dicembre, dite pure sì a una passione o a una storia che sconvolgerà il vostro quotidiano.

Prima decade

Nel 2022, direte finalmente addio a Saturno che passerà nella decade successiva e ritroverete slancio, la vita sarà più leggera. A maggio e giugno, poi di nuovo da agosto a ottobre, toglierete il freno a mano e darete un colpo all’acceleratore. Entrare in azione vi farà ottenere il successo! E’ noto che la fortuna aiuta gli audaci, dunque perché aspettare per prendere una decisione, agire, lanciarvi? Oltretutto è ciò che Giove in Ariete chiede al vostro segno! E’ un anno molto positivo, in cui vi rimetterete in carreggiata, saprete bene ciò che volete e quale direzione imboccare.

Seconda decade

Come nel 2021, anche quest’anno Saturno rende pesantuccia l’atmosfera. Da metà gennaio alla fine di marzo e ancora da settembre a dicembre, ci sarà chi vi metterà i bastoni tra le ruote. E quando una strada è sbarrate la cosa migliore è non ostinarsi. Tenete inoltre presente che mostrare in modo ricorrente l’insoddisfazione, che non ne potete più di alcune situazioni, non vi renderà la vita più facile. Ma state pur certi che riuscirete a rialzare la testa! Tra l’8 e il 25 giugno la presenza di Marte in Ariete vi permetterà di prendere l’iniziativa anche quando sarà un po’ rischiosa. D’altra parte chi non risica non rosica e in quel momento non oserete in seguito potreste pentirvi amaramente.

Terza decade

Il saggio Saturno nel 2022 vi spinge a una presa di coscienza, avrete la sensazione di essere totalmente responsabili delle azioni e in alcuni momenti potrebbe appesantire il morale. Ma la visione prudente e saggia del futuro al contempo solleciterà il desiderio di imboccare una nuova direzione e prenderete del tempo per rifletterci. In ogni caso, se una persona con più esperienza di voi, sarà pronta a dare una mano, bando all’orgoglio e accettate l’aiuto. In particolare nel mese di agosto in cui avrete poco margine di manovra. A settembre potrebbero ancora essere delle tensioni ma a ottobre e novembre sarete al top. Avrete il modo giusto per convincere e ottenere ciò che volete!