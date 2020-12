Oroscopo Ariete 2021: previsione oroscopo Ariete per il 2021

Potete tirare un gran sospiro di sollievo. Saturno ha terminato la dissonanza con il vostro segno ed è entrato in Acquario. Gli ultimi due anni e mezzo sono stati pesanti, eravate privi di energie, spossati, ma ora avrete la possibilità di stabilizzare alcuni settori della vostra vita, investire su progetti a lungo termine, in generale le cose miglioreranno.

Altra bella notizia del 2021, forse la migliore, è lo sbarco di Giove, il pianeta della fortuna, in Acquario. Porterà una ventata di freschezza in ogni settore, compresa la vita sociale, ci sarà un rinnovamento e potrete trarre vantaggio – con un atteggiamento flessibile – dalle nuove opportunità. Ci saranno dei cambiamenti ma con il supporto del pianeta saprete come padroneggiarli e saranno positivi.

Giove sosterà in Acquario da gennaio fino a metà maggio 2021, e dall’inizio di agosto 2021 alla fine di dicembre 2021. Lunghi mesi da sfruttare nel modo migliore.

Oroscopo Lavoro Ariete 2021.

E’ un anno in cui chiedervi se siete o meno soddisfatti. A inizio 2021 se pensate che la situazione attuale non fa più per voi, potreste decidere di cambiare strada e lanciarvi in un’attività o in un lavoro che è più nelle vostre corde. Realizzerete ciò che avete in mente e anche se in un primo momento potreste sentirvi destabilizzati, consideratela un’opportunità per ripartire da zero. Andrà tutto alla grande.

Oroscopo Denaro Ariete 2021.

Urano in Toro sosta nel vostro settore delle finanze e può segnalare delle preoccupazioni ma grazie al ritrovato ottimismo, a entrate di denaro impreviste, saprete allontanare i pensieri neri e gestire il denaro con grande saggezza. Attenzione tuttavia a spendere più di quanto potreste permettervi, in particolare nei primi sei mesi dell’anno.

Come andrà l’Amore nel 2021 per il segno dell’Ariete?

In coppia: cercate di spezzare il trito quotidiano, con il partner mostrate romanticismo e nel periodo primavera-estate puntate sulla passione per dare nuovo slancio alla coppia.

Soli: vi sentirete e sarete seducenti ma è a febbraio, marzo, aprile, settembre e ottobre che busserà alla porta l’amore, negli affari di cuore ci saranno belle novità.

Forma psicofisica

Le energie non man mancheranno ma in alcuni mesi andranno di pari passo con le tensioni. In particolare a giugno, novembre e dicembre, evitate di mettervi sotto pressione, di praticare troppo sport o esercizio fisico. Pensate anche a rilassarvi.

Oroscopo 2021 Ariete nati dal 21 al 31 marzo

Con Saturno in Acquario, aspetto per voi positivo, qualunque progetto abbiate in cantiere dovete tenere presente di muovervi passo dopo passo. Procedere senza fretta. Nulla deve essere fatto sulla scia delle emozioni e del momento. Ciò che costruirete dovrà avere basi solide. Siete sul punto di vivere una svolta importante e va preparata con cura, avendo attenzione ai dettagli. E ne avrete di occasioni per mostrare la bontà delle vostre idee riguardanti il futuro cominciando però a mettere radici già dal presente. Da gennaio al 4 febbraio, Giove sestile alla vostra decade, segna un momento di felicità e ottimismo in cui le cose belle sembreranno arrivare più facilmente. Sarete più socievoli e avrete ottimi rapporti con tutti.

Oroscopo 2021 Ariete nati dal 1° di aprile al 31 aprile

Volete ottenere il successo, progredire? Allora iniziate ad avere una prospettiva diversa. Alcune idee che avete sono forse superate e dovete trovare un nuovo modo che vi permetta di evolvere in modo differente. Il tutto con grande calma, riflessione così, nel 2022, da poter vivere la vostra vita nel modo che vi corrisponde di più. Tra febbraio e marzo, potreste avere un progetto e da settembre a metà dicembre inizierete a concretizzarlo. In questo modo, il successo sarà vostro. Dal 1 marzo all’11 agosto, il sestile di Saturno vi dota di un atteggiamento pratico, serio e autodisciplinato. Potreste trovare una guida e aiuto da una figura paterna o essere un mentore per gli altri. Sarà in generale un periodo di stabilità dove non circolerà stress.

Oroscopo 2021 Ariete nati dall’11 al 20 aprile

Gli altri forse hanno il potere ma voi sicuramente delle eccellenti idee. Tuttavia con la presenza di Plutone potreste ancora incontrare delle difficoltà nel lavoro o nella carriera e, forse anche con il boss o i superiori. Una situazione che richiederà pazienza, anche se è noto che il vostro segno non ne ha mai molta. Occhio dunque ai periodi tumultuosi: all’inizio di gennaio, dal 27 maggio al 14 giugno e alla seconda metà di ottobre. Ma d’altra parte nel 2020 ne avete vissute talmente tante di difficoltà che il 2021 vi sembrerà una passeggiata di piacere. Grazie al buon Giove saprete sbrogliarvela e valorizzare il vostro talento, in particolare ad aprile e la seconda metà di luglio.